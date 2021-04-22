留学机构专家说

选留学国，也是在选未来发展

蒋丽英

选择留学国家，不仅要从学业维度考虑，其实也是在选择今后几年甚至更长时间内的社会文化环境和个人发展前景。

一是要考虑学生所处年龄段。比如，如果学生年龄较小，出国就读高中，就要为接下来的学业发展做规划。绝大多数学生在国外读完高中后，会继续完成本科以及硕士等层级更高的学业，需要学生家庭具有较强的经济实力，可以负担近10年的留学费用。这种情况下，学生选择英语发达国家的占比会比较高，因为在涉及到未来选择时余地更大。美国、英国、加拿大等国高中教育非常成熟，面向国际学生的制度体系完善，也有助于学生花费更短的时间融入留学生活。

二是要考虑学生自己的综合实力。在申请留学的学生中，有一批是很优秀的生源，个人能力很强，可以在全球范围内选择理想学校。但与此同时，也有一部分学生的成绩在国内属于中下游，在这种情况下，学生与家长在选择学校时，应努力实现至少比国内可选择的院校上一个台阶的海外院校，实现个人突破和提升。比如在新冠肺炎疫情前，去澳大利亚留学就是这样一个选择，相较于英美等国的顶尖院校，澳大利亚一些世界排名靠前的院校申请成功率更高，中国学生也可以通过高考成绩来申请。不过，如今疫情给赴澳留学已带去了更多变数，需要学生重新考量。

三是要打开思路，在制定留学规划时不仅局限于某个国家。事实上，新冠肺炎疫情发生以来，学生和家长前来咨询留学目的国时的考虑范围较之前有了明显拓展，新加坡、马来西亚、日本等国的咨询量都在上升。距离远近、文化差异、对待中国留学生的态度等因素，现已成为选择留学目的国的重要参考。

以新加坡为例，其实可供选择的学校数量并不多，竞争也比较激烈。但是，当前国际局势下，一些学生会考虑先前往新加坡读高中，有的则是就读第三方国家在新加坡设立的大学分校。以此作为过渡或跳板，先打好基础，等日后攻读更高学位时再前往其他国家。

除此之外，今后前往欧洲一些小语种国家留学的学生也可能会越来越多。首先，欧洲不少国家正在推出更多使用英语授课的课程，对于留学生来说不必非学习小语种。包括德国、法国在内，英语授课项目越来越多。再比如另一留学热门国家荷兰，无论是就读本科还是研究生，大学都可以英语授课。而且相对来说，欧洲国家的学费也更为实惠。

如今，一些“一带一路”沿线国家也成为了留学“新热门”，有的国家或地区或许经济没有多么发达，但高等教育质量并不弱，底蕴深厚、学风严谨，因此赢得了一些学生和家长的青睐。比如，西欧国家长久以来都是留学热门，但现在一些中欧和东欧国家的关注度也在增加，国内也有很多与波兰、匈牙利、白俄罗斯等国的高校合作项目，学生的选择日趋多元化。对于留学生而言，不仅能体验不同的教育环境、文化氛围，同时还能掌握除英语之外的另一门外语，未来也有可能帮助学生拓展更多职业发展方向。

（作者系启德留学济南分公司总经理，本报记者孙亚慧采访整理）

中国留学生说

“横纵交融”做出评估

胡启元

留学国家的选择，需要从横纵两个切面来思考——横向是学校与专业，纵向是环境与氛围。一个好的学校可能在并不特别发达的国家，而留学氛围友好的地方可能不一定拥有顶级高校，因此我认为，“横纵交融”来通盘考量留学目的地更适合“留学新人”。

因为我学的是文科专业，在择校时主要考虑纵向因素，即人文社科更适合在哪里就读。毕竟，一个有底蕴的国家对于人文学科的留学生而言，能在无形之中收获更多价值。另外，在横向因素方面，我对国际政治始终抱有浓厚兴趣，前往一所政治学院读书对我来说是再好不过的了。

事实证明，用这样的方式选择没错。我一直比较向往欧洲悠久的历史文化，那里名家荟萃，踩在巨人的肩膀上不仅能锻炼一个人的思辨能力，而且还能使人在浓厚的文化氛围中迸发出蓬勃的创造力。法国是欧洲文化的圣地，莎士比亚书店门口的樱花树依然在绽放，塞纳河畔的画家为行人匆匆而过留下最美的一笔，多少举世无双著作里的情节与改变历史的交谈或许就发生在街口狭窄的咖啡馆。

后来，我在美国纽约居住时，立刻感受到了两种文化的不同。尽管纽约有很多艺术馆，但多数是现当代藏品，和悠悠千年的法国博物馆相比，即便是包罗万象，还是少了一些历史底蕴，这是我选择赴法留学的主要原因。

当然，对于理科、商科学生来说，前往美国留学对于未来发展的确有优势，专业方向必须纳入讨论范围。我的一位同学来自哥伦比亚大学，她告诉我，不仅是美国的多元文化和众多名校使这里很受青睐，而且许多可供选修的金融类课程也会直接成为留学生在就业市场上的加分项。

我的另一位好友本科毕业于中国海洋大学，在申请季时我们曾深入讨论过择校问题，她当时在美国和瑞士两个国家之间犹豫，她的心路历程颇具代表性。

首先，横向的高校排名是量化考核的维度之一。瑞士的苏黎世理工学院在全球高校中经常跻身前10名。好友告诉我，排名至少能证明这所学校的实力，况且这里还是爱因斯坦的母校。纵向来看，留学氛围使得瑞士更胜一筹：疫情之下，亚裔面孔是否会遭受歧视等安全问题困扰着一些留学北美的学子，相比之下瑞士更安全，而且签证不容易出问题。此外，德语区的熏陶又可以使留学生增强第二外语的能力，加之两年硕士读完后总花费低于美国，确实让人心动。

但与此同时，留学美国的收获也难以忽略：更优质的科研氛围与科研水平、可观的文章产出、丰富的名校选择机会，这些都是好友的考虑重点。并且，今后若在欧洲工作，可能需要掌握法语、德语等语种，这对好友来说挑战较大。尽管赴美留学两年开支很高，但日后工作机会却比欧洲多，若能找到好工作，回报率很高。好友思忖再三，最终选择今秋赴美留学。

一言以蔽之，选择留学国家确实需要从长计议，人云亦云极不可取。无论是文科还是理科，都需要统筹考虑横向的科研氛围、科研产出和教育质量、学校排名以及申请的难易程度；纵向上则需要评估留学成本、社会环境（人身安全等）、与中国的关系、工作机会等。只有这样，才能最终筛择出适合自己的理想院校，奔赴热爱。

（作者曾于巴黎圣日耳曼昂莱政治学院交换，后公派前往纽约联合国总部实习）

(责编：郝孟佳、熊旭)