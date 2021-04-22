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九成受访家长在接送孩子上存在困扰

2021年04月22日08:29 | 来源：中国青年报
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原标题：九成受访家长在接送孩子上存在困扰

　　接孩子放学一直是困扰双职工家庭的难题。近期许多地方推出课后延时服务，也引起家长广泛关注。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1605名中小学生家长进行的一项调查显示，90.0%受访家长在接送孩子上存在困扰，59.9%的受访家长表示学校课后服务无法衔接下班时间。

　　受访家长中，来自一线城市的占34.8%，二线城市的占42.4%，三四线城市的占17.9%，城镇或县城的占4.4%，农村的占0.5%。

　　家住北京的秦雅（化名），平时工作不忙时，自己可以接送上小学的孩子，但仍然会有需要爷爷奶奶帮忙的时候，“有一次老人骑电动车接孩子，和别人发生了剐蹭，虽然人没有大碍，但我还是很后怕”。

　　调查中，90.0%的受访家长表示在接送孩子上存在困扰。交互分析显示，三四线城市（91.3%）和一线城市（91.0%）的父母存在困扰的比例更高。

　　刘华（化名）的孩子在北京市东城区上小学二年级，自己工作单位在朝阳区。为了送孩子，她每天早上不到6点就会起来，“但到孩子放学时间，我和老公都还在工作，只能辛苦两边父母来接孩子，老人接上孩子去他们家吃饭，等我们下班再把孩子接回去”。

　　家住北京的赵妍是一名家庭主妇，每天她都要接送上小学的孩子。赵妍观察，在接送孩子的“大军”中，像她这样由父母亲自接送孩子的并不多，大都由老人负责，“很多家长早上还能送孩子去学校，但很难在孩子放学时去接，只能由老人代劳。每天校门口都有很多老人骑着自行车、三轮车接孩子放学”。

　　在谁来接孩子放学的问题上，数据显示，64.7%的受访家长表示是孩子父母来接，34.4%的受访家长表示是老人接。其他还有：托管班老师（10.0%）、其他家长（6.5%）、保姆或钟点工（6.2%）和辅导班老师（4.6%）。孩子自己回家的比例占19.4%。

　　“要是赶上天气不好，让老人去接孩子我就会很担心。”秦雅坦言，她始终觉得让老人接孩子是个权宜之计，老人年纪越来越大，行动会越来越不方便，“可能以后孩子大了，能自己上下学。但对于小学阶段的孩子，家长还是挺不放心的”。

　　赵妍说，身边有的家长如果有事没法接孩子，会委托孩子同学的家长帮忙一起接，“还有的家长，没有其他人手能帮忙的，会把孩子送去‘小饭桌’或者托管班，但这样就会非常关心资质问题”。

　　家长接送孩子存在哪些困扰？调查显示，59.9%的受访家长表示学校课后服务无法衔接下班时间，48.7%的受访家长表示学校与住所、单位距离远，路程耗时，44.1%的受访家长表示双职工家庭，没有人手帮忙接送孩子。其他方面还有：学校课后服务只是托管，质量不高（40.5%），上班过程中接送孩子，影响工作（26.3%），没有放心靠谱的课后托管机构（25.7%）等。

　　西南大学教育研究院院长唐智松分析，课后托管是目前客观存在的教育现象，可以通过将其纳入学校教育体系、调整学校的教学模式来解决，“把放学时间设定在3:30-5:30之间，弹性安排可以满足不同家长的需要”。

　　秦雅觉得，可以通过课后延时服务的方式来解决家长在接孩子上的难题，“可以在课后安排老师辅导孩子完成作业，减轻家长的负担。然后多提供一些可选择的课后活动，让孩子根据自己兴趣来安排。相比于委托课外机构，孩子在学校，家长肯定更放心”。（记者 孙山）

(责编：温璐、郝孟佳)

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