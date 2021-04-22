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92.9%受访家长期待落实好学生课后延时服务

对于课后服务，受访家长最关心孩子安全和内容安排

2021年04月22日08:27 | 来源：中国青年报
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原标题：92.9%受访家长期待落实好学生课后延时服务

对于很多双职工家长来说，如何接送孩子以及安排放学后的时间，一直是难题。此前在教育部新闻发布会上，基础教育司司长吕玉刚表示，各地要推动落实义务教育学校课后服务全覆盖，在时间安排上，要与当地正常下班时间相衔接。近期已有多地陆续推出了义务教育阶段课后延时服务，家长们对此有什么期待？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1605名中小学生家长进行的一项调查显示，92.9%的受访家长期待落实好学生课后服务。72.7%的受访家长希望可以在课后延时安排课业辅导和答疑。对于课后延时服务，受访家长比较关注的问题是：孩子人身安全能否保证（62.0%）、内容安排是否充实（60.6%）和时间能否高效利用（57.3%）。

受访家长中，孩子在小学低年级的占48.8%，在小学中年级的占32.0%，在小学高年级的占12.2%，初中的占5.1%，高中的占2.1%。

92.9%受访家长期待落实好课后服务

胡芳（化名）的孩子在深圳某小学上四年级，最近学校开展了课后延时服务，4点放学后休息30分钟，4:30-5:50是课后延时服务时间，主要用来让学生完成作业。

吉林长春某初中教师刘婷（化名）所在的学校最近开展了课后延时服务，学生延迟到6点放学，初一、初二以自习和答疑的方式进行，初三安排了老师讲题，语、数、外每周一节，其他科目每两周一次。“目前初一、初二采取的是自愿参加，差不多报名了一半，初三是动员都参加”。

秦雅（化名）的孩子现在在北京上小学四年级，目前学校还没有开展课后延时服务，但她听说其他区已经开始了课后延时。秦雅表示，在课后延时服务上，她比较关心如何安排这段时间，“是让老师看着学生完成课后作业，还是上兴趣课、体育课？”

调查中，57.0%的受访家长表示孩子所在学校有课后服务。

92.9%的受访家长期待落实好学生课后服务，其中49.9%的受访家长表示非常期待。

交互分析发现，小学低年级学生家长对课后延时服务的期待度更高（94.9%），然后是小学中年级（93.0%）和小学高年级（90.8%）。

“很多学校放学时间都延迟了一个小时，但感觉4:30放学对于双职工家庭来说，还是有接孩子的困难。”秦雅说，开展课后服务，让孩子在这段时间完成作业，也可以减少家长下班后辅导孩子作业的问题，但她也关心，是否能让孩子有更多的文体活动时间，“现在放学后，我会带孩子在小区里活动一个小时，不知道学校能不能也安排一些户外活动”。

数据显示，对于课后延时服务，受访家长比较关注的问题有：孩子人身安全能否保证（62.0%）、内容安排是否充实（60.6%）和时间能否高效利用（57.3%）。其他方面还有：是否能带孩子户外活动（43.8%）、能否符合孩子兴趣（40.1%）、师资力量是否跟得上（38.6%）、时间能否和下班时间衔接（37.8%）以及是否收费（23.2%）等。

56.8%受访家长期待通过兴趣班、晚延班等形式，延长学生在校时间

胡芳告诉记者，在得知学校开展了课后延时服务后，身边家长都挺高兴的，觉得可以从盯着孩子写作业的任务中解脱出来。不过，在进行了两周多的课后延时后，胡芳感觉孩子在课后延时时间段里，写作业的效率并不高，“一问才知道，班上有同学聊天或者玩耍，影响了其他人。虽然有老师来维持纪律，但老师在教室里管教学生，多少也会影响到其他学生”。

胡芳觉得，现在课后延时的方式，是由一个老师来看着一个班的孩子完成作业，但老师很难顾及到每个学生的状态，“的确有自律性强的学生，可以在这个时间段里完成作业。但大部分孩子，已经上了一整天课，还要继续老老实实坐在椅子上一两个小时，也是有难度的”。

“如果能安排一些兴趣班或其他活动，也许可以让课后延时服务更加丰富。”胡芳说。

秦雅期待可以规划好课后延时服务的时间，“最好能划分一下课时，安排更加丰富的活动，可以有自习、答疑课，还可以有一些兴趣班和体育课，让学生在学校有更多活动空间，发展文体兴趣”。

对于课后延时服务，72.7%的受访家长希望可以安排课业辅导和答疑，69.7%的受访家长希望老师可以指导学生完成作业。家长期待的其他形式还有：培养兴趣爱好（56.2%）、进行体育锻炼（50.8%）、自由阅读（44.2%）和参与社会实践（27.8%）等。

刘婷说，因为学校没有提供晚饭，有的延时课要到6点才结束，学生们再回家吃饭就会比较晚。还有的学生，家长给安排了校外辅导课，只能相应地错后时间。这些原因导致一部分学生不愿意参加校内的课后延迟。

“对于老师、尤其是班主任来说，也增加了很多工作量。”刘婷期待，在开展课后延时服务的过程中，能够对教师提供一些必要的支持和保障。

“我听说有的地方引入社会力量参与到学校的课后延时服务，孩子们可以选一些课程，比如科技类的机器人、汽车制造知识，或者是国粹文化赏析等，我觉得这种模式挺好的。”秦雅感觉，可以通过与高校、社会组织建立合作，开设一些校本课程，同时也要增加师资力量，分担老师们的授课压力，“采用学校在编老师和大学生志愿者、社会教师相结合的方式，减少老师的压力，在这个过程中需要做好资质审核”。

如何安排好课后延时服务？调查中，56.8%的受访家长期待通过兴趣班、晚延班等形式，延长学生在校时间，54.7%的受访家长期待学校安排值班老师，提供托管服务。其他方面还有：鼓励社会组织、志愿者参与课后服务（47.2%），财政补贴支持教师开展校本课程和课后辅导（44.9%），学校允许弹性放学，便于家长接送（40.6%），学校严把关、选择优质的校外机构开展课后服务（33.0%），支持少年宫、儿童活动中心等公益场所，安排文体活动（30.8%）等。

西南大学教育研究院院长唐智松建议，在课后延时服务上，采取弹性的时间，在这段时间里，不要再增加文化课学习，而是安排文体活动、科学探究、自主学习及社区服务或体验活动，促进学生全面发展。“学生课后这段在校时间，应该重视教师的安排，给予和正常课程安排对等的酬劳，同时根据学生人数，适当增加人员。要组织好课后延时，科学地增加学校人员编制和合理地处理经费问题，解决好现在家长面临的教育负担问题”。（记者 孙山）

(责编：温璐、郝孟佳)

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