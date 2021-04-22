本报记者 付 文

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甘肃山丹培黎学校是一所具有光荣历史和国际主义精神的职业学校，秉持“手脑并用，创造分析”的办学宗旨，立足西部实际，注重理论与实践相结合，培养了大量实用技术人才。“职教一人，就业一个，脱贫一家”，在这里得到了生动体现。

尽管已经毕业4年多，梁亚琴依旧会常常想起在山丹培黎学校读书的日子。那是她命运转变的起点。

梁亚琴家住甘肃省张掖市山丹县李桥乡上寨村，2014年，她考入山丹培黎学校平面设计班，却一度陷入纠结：上学，家里无法负担；不上，很难走出山村。就在这时，村干部带来消息：她家被列入建档立卡贫困户，帮扶单位就是她要就读的山丹培黎学校。梁亚琴一家的命运，由此开始转变。

山丹培黎学校是一所具有光荣历史和国际主义精神的职业学校，由国际主义战士、新西兰著名社会活动家路易·艾黎于1942年创办，秉持“手脑并用，创造分析”的办学宗旨，突出职业教育特色和终身教育理念，培养了大批实用技术人才。截至目前，学校为甘肃乃至全国培养了近2万名实用技术人才。

职教一人 脱贫一家

第一次走进梁亚琴的家，山丹培黎学校校长彭东军很心疼。梁亚琴的父亲梁忠民因病致残后，一度意志消沉。母亲柴秀华既要种地，还要打零工，日子过得很紧巴。

详细了解梁亚琴的家庭情况后，山丹培黎学校制定了帮扶政策，免除了她的学费、教材费和住宿费等费用。同时，还为她申请到国家“雨露计划”3000元资助金，以及每年2000元的国家助学金。

不仅如此，学校根据其家庭实际，精准制定了技能培训计划和脱贫计划。学校和县残联一起，为梁忠民争取残疾人贴息贷款5万元购置肉牛，扩大养殖规模和种类，还安排畜牧专业教师李玉霞不定期到家中提供养殖技术指导。

不再为上学费用发愁，梁亚琴学习劲头更足。2017年，她考入了武威职业学院，去年顺利毕业后，到新疆一家公司上班。梁忠民共养了12头牛、10只羊，家庭收入翻了几番。

梁亚琴的情形并非个例。山丹培黎学校扎实落实国家资助政策，构建起奖、助、贷、勤、补、免为一体的多维助学体系，将家庭条件困难学生作为重点资助对象并实现全覆盖。

在做好学生帮扶工作的同时，学校通过开展职业技术技能培训、劳动力就业技能培训以及定向订单培训等方式，积极助力脱贫攻坚和乡村振兴。“我们采取‘订单式’‘套餐式’培训相结合的形式，精准开展农村劳动力就业技能培训。”彭东军说。

手脑并用 创造分析

“同学们，一定要注意线束绑扎距离，应该尽可能靠近底部，不能让传感器、缓冲阀距离太近导致产生摩擦。”山丹培黎学校机电一体化实验室里，王兴朝正在给机电技术应用专业学生上课。没有课本、课桌，学生们围着王兴朝，目不转睛地看他操作实训设备。

上世纪40年代，山丹培黎学校成立之初，就确立了“手脑并用，创造分析”的办学宗旨。从那时开始，“理论联系实际”的指导思想一直延续至今。“我们这门课，理论与实训课程设置比例是4∶6，理论、概念问题在实训中强化理解，而不是对着课本‘纸上谈兵’。”王兴朝说。学校还会安排学生们在二年级下学期或者三年级到企业顶岗实习。

“不仅学生要到企业，老师也要到企业。”彭东军告诉记者，通过“派出去跟办学、引进来顶岗教”的方式，学校培养了一大批“双师型”教师，“给学生上课的老师，既要懂理论，也要会操作；既是教师，也是技师。现在学校86名专任教师中，有近40%是‘双师型’教师。”

“树枝截段顶部是平口，底部是45度切口。扦插时，不能直直插下去，而要成30到45度的斜角，这样才能让切口与土壤充分紧密接触，从而提高成活率。”刚上完理论课，高登军就带学生直奔7公里外的实习农场。老师示范、学生动手，开沟、播种、撒沙、盖膜、施肥……一堂育苗课下来，大家都满头大汗。

“对我们农学专业来说，学技能就要直接跟农作物打交道，不能光盯着黑板。”今年53岁的高登军，1990年从甘肃农业大学毕业后就在山丹培黎学校任教，至今已经31年。春天育苗、夏季打药防虫、秋季观察识别、冬季修剪枝杈，他把课堂搬到了田间地头，教过的学生中，不少人已经成长为当地农林部门的业务骨干。

“我们坚持以赛促学、以赛促教，选派教师、学生参加全省职业技能比赛，检验教学能力、提升教学质量。职高、中职、技校的学生高考升学率达98%，毕业生就业率达97%。”彭东军说，在甘肃省黄炎培职业教育创新创业大赛上，学校选派的师生团队获奖率高达90%以上，其中8名学生荣获一等奖、5名老师被评为优秀指导教师。去年甘肃省职业院校学生技能大赛上，学校派出21名学生参加14个项目，4人获一等奖、10人获二等奖、5人获三等奖。

紧跟需求 设置专业

“没有学校的培养，就没有我们今天的幸福生活。”2019年底，吴莉两口子给山丹培黎学校捐款6万元。

吴莉是山丹县竣苗科技植保服务有限责任公司副总经理。“我先生是山丹培黎学校87级农学班第一批学生，我是90级园艺班的。”吴莉说，“希望母校能发展得更好，培养更多优秀人才。”

在专业设置上，山丹培黎学校主动适应国家重大战略和地方发展需求，不断优化专业结构。“我们强化品牌特色专业建设，机电一体化技术已经成为省级骨干专业，学生竞争力明显增强。”彭东军说。学校还紧盯市场需求，与业界知名公司合作开办航空服务专业、网络安全专业。

2015年，张掖市委、市政府决定在山丹培黎学校基础上筹建培黎职业学院。2020年9月，培黎职业学院正式招生运行。山丹培黎学校于去年8月整体迁入学院，实施中高职一体化办学。2020年，山丹培黎学校在校学生规模达2223名，是2016年的2倍。

“我们已经与北京、广东等地的15家企业以及天津师范大学等高校建立了合作关系。”彭东军说，下一步学校将不断推进产教深度融合，搭建学生成才成长“立交桥”，为新时代推进西部大开发培养更多应用型、技能型人才。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 12 版）

(责编：牛镛、胡永秋)