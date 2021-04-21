人民网北京4月21日电 （记者孙竞）“为了中华民富国强，为了民族再造复兴，我愿意奋斗终生！”身着校衫的北大青年跟随两位主演在台上宣誓，字字掷地有声，句句铿锵有力。声音相协，灵魂相交，信仰的力量跨越时空，再度在北大回响。

身着校衫的北大青年跟随电视剧《觉醒年代》两位主演在台上宣誓。人民网记者 孙竞摄

20日，革命历史题材电视剧《觉醒年代》主创团队来到北京大学，与在校师生进行交流，重温觉醒记忆、感受觉醒精神、凝聚觉醒力量。

《觉醒年代》以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿，展现了从新文化运动、五四运动到中国共产党建立这段波澜壮阔的历史画卷，讲述了觉醒年代社会风情和百态人生。

北京市委宣传部副部长、北京市电影局局长王杰群在致辞中指出，希望今天新时代的新青年，奋力谱写《觉醒年代》的续集，希望北大学子成为未来续集中的主角。

导演张永新回忆了拍摄过程中的故事。他提及，剧中蔡元培先生请鲁迅先生为北大设计校徽的段落，他还向北大校史馆的老师进行了求证。北大校徽一直伴随着这部剧的整个拍摄过程。

编剧龙平平认为，剧本是编剧历史观的体现，因此对历史和人物要有深刻的研究。编剧要遵守既定的历史认同，让观众了解到客观的历史，能够从历史中得到正能量。他表示，这部剧确实难度很大，以往写建党的故事，大多是以上海石库门、南湖红船为叙事中心，围绕着中共一大代表来写。《觉醒年代》聚焦到了“红楼”，追溯“红船”是从哪里开过来，讲述的是源头的故事。

谈及对陈独秀的理解，扮演者于和伟表示，这是他第三次扮演陈独秀，对仲甫先生有了更加全面和丰富的了解。在深入研究这段历史和《觉醒年代》剧本的过程中，不仅感受到了那个年代知识分子的风骨、精气神，而且感受到了他们身上的烟火气。好看，生动的角色塑造，才能更有传播力，才能与观众产生共情。

“该剧以其真实还原历史、生动塑造人物、深刻揭示背景的胆识、卓识、远识，向我们展示了一代优秀知识分子的觉醒，是撬动中国旧体制、开启新文化运动、创建中国共产党的根本动因。”北京大学新闻与传播学院教授俞虹谈到，“正是他们的理性呐喊，唤醒了东方沉睡的雄狮；正是他们的青春生命，铸造了生机勃勃的共和国。”

北京大学国际关系学院2018级本科生郑方一说：“我觉得今天的宣誓环节更像是一次跨越时空的对话。一百年前，一群风华正茂的青年人面对着风雨飘摇的山河，誓言要让人民过上更好的生活，要为民族再造复兴。这种情怀就像是一个火种，穿越百年点燃了身处当下的我们。在今天，再次念出这些誓词的我们，面对一个正在走向复兴的家国，更加感受到了自己肩上所担负的实现中华民族伟大复兴的历史重任，这个历史重任在一百年间一代代传承，如今，我们生逢盛世，也肩负重任！”

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