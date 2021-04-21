人民网北京4月21日电 20日，由中国儿童中心主办的首届“童阅中国”原创好童书发布暨儿童阅读教育研讨会在京举行，本次活动旨在为儿童选好书、用好书，形成作家创编好童书、出版社出版好童书、全社会关爱儿童、关心儿童阅读的浓郁氛围和良好环境。

针对好童书推荐计划，中国儿童中心党委书记丛中笑提出，一是要把握时代脉搏，始终坚持正确的政治方向，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力；二是坚持立德树人的根本任务，尊重儿童的权利和认知发展规律，注重阅读教育的科学性、严谨性；三是坚持“四心标准”，认真研究构建“儿童中心、教育初心、时代核心、艺术重心”的内涵，积极开发阅读推广实践活动；四是要坚持城乡统筹，公平普惠，特别要关注欠发达地区的儿童阅读教育。

中国出版协会常务副理事长邬书林指出，推动少儿阅读有助于提高儿童阅读水平，促进全民阅读持续深入。“我们要借鉴古今中外优秀的阅读经验，更加关注农村儿童的阅读情况，使孩子们从小有优秀的精神食粮的滋养，为中华民族伟大复兴贡献力量。”

中国作家协会副主席、好童书推荐计划评委会主席高洪波通过视频的方式介绍了评选的基本情况。他表示，上榜童书类型丰富，年龄段多样，具有相当的适读性、教育性、文学性，值得向小读者们大力推荐。他希望，通过好童书推荐计划促进出版界、教育界、文学界三界携手引领中国当代少年儿童阅读走向辽阔，走向深邃，为中华民族伟大复兴勇担重任。

活动现场发布了首届“童阅中国”原创好童书（入围100）书目及获得首届“童阅中国”原创好童书荣誉称号的30种书目。

据悉，中国儿童中心于2021年起开展实施“童阅中国”原创好童书推荐计划。首期计划从2021年至2025年为期五年。该计划立足于中国原创童书，进行年度好童书的征集、评选、发布以及配套阅读活动研发推广，从源头推进儿童阅读，促进国家未来一代精神素养全面提升，帮助少年儿童坚定文化自信。

原创好童书推荐计划自启动以来，共收到国内80余家出版单位推荐的原创童书。评委会专家围绕儿童中心、教育初心、时代核心、艺术重心的“四心标准”，最终评选的30种童书获得首届“童阅中国”原创好童书荣誉称号。后续，中国儿童中心将围绕原创好童书，在全国校外系统进行好童书配套阅读活动研发及推广，从实践层面引领和促进儿童阅读，推动儿童阅读成为全民阅读的有效抓手，助力建设社会主义文化强国。

附：首届“童阅中国”原创好童书获奖榜单

(责编：郝孟佳、秦华)