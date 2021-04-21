人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

首届“童阅中国”原创好童书发布 30种书目获奖

2021年04月21日11:45 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月21日电 20日，由中国儿童中心主办的首届“童阅中国”原创好童书发布暨儿童阅读教育研讨会在京举行，本次活动旨在为儿童选好书、用好书，形成作家创编好童书、出版社出版好童书、全社会关爱儿童、关心儿童阅读的浓郁氛围和良好环境。

针对好童书推荐计划，中国儿童中心党委书记丛中笑提出，一是要把握时代脉搏，始终坚持正确的政治方向，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力；二是坚持立德树人的根本任务，尊重儿童的权利和认知发展规律，注重阅读教育的科学性、严谨性；三是坚持“四心标准”，认真研究构建“儿童中心、教育初心、时代核心、艺术重心”的内涵，积极开发阅读推广实践活动；四是要坚持城乡统筹，公平普惠，特别要关注欠发达地区的儿童阅读教育。

中国出版协会常务副理事长邬书林指出，推动少儿阅读有助于提高儿童阅读水平，促进全民阅读持续深入。“我们要借鉴古今中外优秀的阅读经验，更加关注农村儿童的阅读情况，使孩子们从小有优秀的精神食粮的滋养，为中华民族伟大复兴贡献力量。”

中国作家协会副主席、好童书推荐计划评委会主席高洪波通过视频的方式介绍了评选的基本情况。他表示，上榜童书类型丰富，年龄段多样，具有相当的适读性、教育性、文学性，值得向小读者们大力推荐。他希望，通过好童书推荐计划促进出版界、教育界、文学界三界携手引领中国当代少年儿童阅读走向辽阔，走向深邃，为中华民族伟大复兴勇担重任。

活动现场发布了首届“童阅中国”原创好童书（入围100）书目及获得首届“童阅中国”原创好童书荣誉称号的30种书目。

据悉，中国儿童中心于2021年起开展实施“童阅中国”原创好童书推荐计划。首期计划从2021年至2025年为期五年。该计划立足于中国原创童书，进行年度好童书的征集、评选、发布以及配套阅读活动研发推广，从源头推进儿童阅读，促进国家未来一代精神素养全面提升，帮助少年儿童坚定文化自信。

原创好童书推荐计划自启动以来，共收到国内80余家出版单位推荐的原创童书。评委会专家围绕儿童中心、教育初心、时代核心、艺术重心的“四心标准”，最终评选的30种童书获得首届“童阅中国”原创好童书荣誉称号。后续，中国儿童中心将围绕原创好童书，在全国校外系统进行好童书配套阅读活动研发及推广，从实践层面引领和促进儿童阅读，推动儿童阅读成为全民阅读的有效抓手，助力建设社会主义文化强国。

附：首届“童阅中国”原创好童书获奖榜单

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部