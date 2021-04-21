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北大新传：用立体化思政大课堂引领学生成长

2021年04月21日11:33 | 来源：新华网
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原标题：北大新传：用立体化思政大课堂引领学生成长

北京大学是中国新闻学和新闻教育的摇篮，在这里诞生了中国新闻教育史上第一本新闻学著作、第一个新闻学研究学术团体和第一份新闻学期刊。2021年是北京大学新闻与传播学院恢复建院二十周年，从未名湖畔到北大南门，从古朴典雅的遥感楼到时尚现代的蒙民伟楼，“北大新传”这块招牌在全院师生共同努力下，变得更加熠熠生辉。

近年来，北京大学新闻与传播学院经过稳步探索，形成了具有北大特色、新传风采的“南门学习荟”立体化思政大课堂，以“南门读书会”“南门故事汇”“南门文化烩”为内容载体，与第一课堂知识学习形成补益，引领学生成长成才。

2017年以来，学院面向全院师生推出品牌活动“南门读书会”，从经典原著到学术专著，从红色读本到历史读物，通过“自主阅读”“共享深读”“师长领读”“互动精读”四大系列构建起团学各组织统筹推动、本硕博同学整体联动、校内校外间良性互动的立体课堂。在数百名学院师生的接力传承下，越来越多的同学在阅读中充电蓄能。

好的故事有直抵人心的力量，一代代新传人的理想抱负与坚定信仰，在“南门故事汇”中得以薪火相传。“新传故事”从学习生活、成长回顾、人生规划等各方面记录了新传人的精彩故事。“留学生笔记”通过记录留学生同学的奋斗历程，推动学院内部国际文化交流。在学院支持下，“南门故事汇”从线上走向线下，以留学生故事分享会、毕业院友返校活动、就业指导会等丰富形式，与线上板块互为补充，为学院文化交流、学生成长经验传递助力。

新闻传播人才培养具有厚基础、宽口径、应用能力强、交叉融合明显等特征，在实践中具有鲜明的包容性和开放性。以此为基点，一场面向北大新传人的“南门文化烩”拉开帷幕——由北大留学生精心策划的南门国际文化烩，让同学们身临其境地感受到异彩纷呈的国际文化，成为联结中外学生、增进跨文化交流的重要纽带。南门观影会邀请多位专攻影视文化研究的老师带领学生深度观影，探讨影视背后的学理基础和文化奥义。南门视觉文化月通过家乡文化展、主题书法展、创意摄影大赛等多个板块，引领学生在艺术氛围中打磨专业技能、提升文化鉴赏力。（郭亚丽）

(责编：李依环、郝孟佳)

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