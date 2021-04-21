研讨会现场。（主办方供图）

人民网北京4月21日电 （记者孙竞）在第十二个联合国中文日之际，由中外语言交流合作中心和北京语言大学主办的“《国际中文教育中文水平等级标准》（以下简称《标准》）新书发布会暨国际学术研讨会”20日在北京语言大学召开。

教育部语言文字信息管理司司长田立新在致辞中表示，标准是人类文明进步的成果，标准助推创新发展，引领时代进步。《标准》是国家语言文字工作委员会首个面向外国中文学习者全面描绘、评价其中文语言技能和水平的规范标准。等级标准的发布实施是国际中文教育进一步走向规范化、标准化的标志性成果，体现了中国语言文字规范标准体系进一步健全和完善。《标准》的推广和应用是下一步工作重点。

中外语言交流合作中心主任马箭飞指出，《标准》是国际中文教育事业进入高质量发展的里程碑，突出了中文特点，把握了中文“教”“学”规律的独立自主与科学创新。围绕《标准》，构建“国际中文教育标准体系”，需要进一步加强科学研究和实践应用，汇聚各方资源和力量，努力打造国际中文教育多层次、机制化“产—学—研”新生态。

北京语言大学校长刘利谈到，面对不同国家、不同地区、不同学校日益增长的中文学习需求，科学规范、包容开放、便于实施的中文水平等级标准将为中文学习、教学、测试与评估等的协同均衡发展以及中文教育质量提升提供保障。

专题研讨会环节，来自中外大学、中文教学机构的50余位专家针对国际中文教育标准体系构建与应用、基于《标准》稳步推进中文水平考试改革、基于《标准》建设立体化中文教学资源、《标准》与国际语言标准的有效对接及国际化应用等主题进行分组研讨。

据悉，《标准》由中外语言交流合作中心历时近4年研制完成，今年3月由教育部、国家语言文字工作委员会正式发布，将于2021年7月1日起正式实施。

(责编：李依环、秦华)