原标题：河南大学通报“错换人生28年”事件：存在床位号错误等问题

中新网4月21日电 河南大学官方微博21日就“错换人生28年”事件发布通报。通报指出，杜某枝病历中存在住院号、床位号错误、无首次病程记录、缺失乙肝表面抗原化验单等问题。

据通报，“错换人生28年”事件发生以来，河南大学高度重视，成立专门工作组，开展相关调查工作。事件处理过程中，积极配合司法机关调查、审判，依法依规解决问题。目前调查工作已告一段落，主要问题说明如下：

关于婴儿标识问题，医院1992年使用统一配置的消毒抱被，抱被外系有对应产妇床号的圆牌，以此识别婴儿身份。

关于乙肝产妇隔离问题，根据1989年《中华人民共和国传染病防治法》及2004年、2013修订版，均未要求乙肝孕产妇及新生儿单独隔离。杜某枝在手术室剖腹产，许某在产房自然分娩，两人生产场所不同，也不住在同一病室。

关于婴儿护理问题，医院实行母婴分离管理，病房与产房为两套护理人员。婴儿出生后，称重、包裹，经产妇过目后，进入婴儿室集中管理。当时婴儿室三班值班，当班护士负责接生、新生儿洗澡、换被服及人工喂奶。婴儿每天洗澡一次，由两位护士负责，一位负责洗澡，一位负责包裹，洗完后由护理人员将婴儿送回婴儿室。

关于病历档案问题，临时治疗单根据病人需要开具；长期治疗单如未发生治疗变化，可延续执行，不需要每天开具。杜某枝病历材料页数与病案袋上记录的病案页总数相符。

但杜某枝病历中存在住院号、床位号错误、无首次病程记录、缺失乙肝表面抗原化验单等问题。手写病历中，杜某枝病历号原为155849，病历中出现的155489系笔误，医院无155489住院号；据工作人员回忆，病人入院时可能安排的是15床，后调整为16床，工作人员将15床号划掉后重新书写16床位号，患者的真实床位号为16；对于无杜某枝首次病程记录，调阅同时期病历，发现存在类似情况；对于杜某枝乙肝表面抗原检查化验单丢失问题，具体遗失原因因年代久远现已无法考证。

关于赔付问题，依据开封市中级人民法院(2021)豫02民终238号、239号判决书，淮河医院在规定时限依法进行了赔付。

关于医院职工身份职务问题，医院职工郭希志于1988年至1996年在妇产科工作，2008年12月退休。1992年，郭希志为妇产科办公护士，非护士长，不参与产房护理工作。“错换人生28年”事件发生以来，郭希志一直在积极配合各方调查。潘婷婷与郭希志系母女关系，为医院药学部办公室普通职工，未担任任何行政职务，其丈夫非医院职工。医院“张鹏”同名职工共有四人，其中与郭希志同发论文张鹏所在科室为核医学科，并非医院新闻发言人、医患办主任张鹏。

河南大学表示，将以此为戒，开展以案促改教育活动，进一步加强管理，杜绝类似事件再次发生。此事件中涉及的有关人员如有违规违纪行为，一经查实，将严肃处理。

(责编：温璐、熊旭)