人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

河南大学通报“错换人生28年”事件：存在床位号错误等问题

2021年04月21日08:50 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：河南大学通报“错换人生28年”事件：存在床位号错误等问题

　　中新网4月21日电 河南大学官方微博21日就“错换人生28年”事件发布通报。通报指出，杜某枝病历中存在住院号、床位号错误、无首次病程记录、缺失乙肝表面抗原化验单等问题。

　　据通报，“错换人生28年”事件发生以来，河南大学高度重视，成立专门工作组，开展相关调查工作。事件处理过程中，积极配合司法机关调查、审判，依法依规解决问题。目前调查工作已告一段落，主要问题说明如下：

　　关于婴儿标识问题，医院1992年使用统一配置的消毒抱被，抱被外系有对应产妇床号的圆牌，以此识别婴儿身份。

　　关于乙肝产妇隔离问题，根据1989年《中华人民共和国传染病防治法》及2004年、2013修订版，均未要求乙肝孕产妇及新生儿单独隔离。杜某枝在手术室剖腹产，许某在产房自然分娩，两人生产场所不同，也不住在同一病室。

　　关于婴儿护理问题，医院实行母婴分离管理，病房与产房为两套护理人员。婴儿出生后，称重、包裹，经产妇过目后，进入婴儿室集中管理。当时婴儿室三班值班，当班护士负责接生、新生儿洗澡、换被服及人工喂奶。婴儿每天洗澡一次，由两位护士负责，一位负责洗澡，一位负责包裹，洗完后由护理人员将婴儿送回婴儿室。

　　关于病历档案问题，临时治疗单根据病人需要开具；长期治疗单如未发生治疗变化，可延续执行，不需要每天开具。杜某枝病历材料页数与病案袋上记录的病案页总数相符。

　　但杜某枝病历中存在住院号、床位号错误、无首次病程记录、缺失乙肝表面抗原化验单等问题。手写病历中，杜某枝病历号原为155849，病历中出现的155489系笔误，医院无155489住院号；据工作人员回忆，病人入院时可能安排的是15床，后调整为16床，工作人员将15床号划掉后重新书写16床位号，患者的真实床位号为16；对于无杜某枝首次病程记录，调阅同时期病历，发现存在类似情况；对于杜某枝乙肝表面抗原检查化验单丢失问题，具体遗失原因因年代久远现已无法考证。

　　关于赔付问题，依据开封市中级人民法院(2021)豫02民终238号、239号判决书，淮河医院在规定时限依法进行了赔付。

　　关于医院职工身份职务问题，医院职工郭希志于1988年至1996年在妇产科工作，2008年12月退休。1992年，郭希志为妇产科办公护士，非护士长，不参与产房护理工作。“错换人生28年”事件发生以来，郭希志一直在积极配合各方调查。潘婷婷与郭希志系母女关系，为医院药学部办公室普通职工，未担任任何行政职务，其丈夫非医院职工。医院“张鹏”同名职工共有四人，其中与郭希志同发论文张鹏所在科室为核医学科，并非医院新闻发言人、医患办主任张鹏。

　　河南大学表示，将以此为戒，开展以案促改教育活动，进一步加强管理，杜绝类似事件再次发生。此事件中涉及的有关人员如有违规违纪行为，一经查实，将严肃处理。

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部