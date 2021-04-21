原标题：初中生半小时写出B站神曲

“当时我正在学校上数学课，然后脑子里突然蹦出一段旋律。”网名“Vicky宣宣”的B站UP主张宇宣，凭借一首原创英文歌曲《She》，几天之内火“出圈”。

这位只有15岁的“深圳女孩”说，这首歌源自自己上课时的一次“灵感爆棚”。她在课堂上迅速记下几句歌词旋律，回到家后，用了不到半小时写好词曲。歌曲《She》的灵感来源于电影《穿普拉达的女王》，由她自己编曲，并请来朋友帮助混音。创作完毕，她还拍摄了视频MV。

凭借“开口脆”的嗓音、风趣的表达，视频在B站上收获900万+播放量和80万+点赞量，登上B站推荐排行榜第一名。

今年开始，社交媒体上多了一个热词——“深圳女孩”，被认为是对“深圳女孩”爱“搞钱”现象的总结。

张宇宣则以充满天赋和想象力的音乐，对未来的朴实执着追求，诠释了“深圳女孩”上进、奋斗的青春密码。

“万物”皆可创作

今年15岁的张宇宣，就读于深圳艺术学校，是一名初三学生。

在安静的校园里，扎着蓬松马尾辫的张宇宣身着校服，见到记者笑容腼腆，与网络视频里活泼的形象不同，现实生活中的张宇宣十分文静，质朴而青春。

张宇宣曾在小提琴比赛中获奖。“从小我就对音乐非常感兴趣，和父母商量想走音乐这条路，家人都很支持。”张宇宣说。

在张宇宣的老师看来，她有较高的音乐悟性，并且敢于尝试。

在日常生活中，张宇宣经常把自己的奇思妙想、所见所闻，记录下来并创作成歌词。有时候，脑海中突然冒出了旋律，她会哼出来，录到手机里，然后写成乐谱。截至目前，张宇宣的B站账号共发布76个视频，粉丝数量已超过120万。

斩获百万人气

“我其实是朋友们的‘开心果’，也一直对新事物充满好奇。”张宇宣说。

小学四年级，张宇宣有了自己的第一部手机，随后开始接触社交媒体。2019年4月，13岁的张宇宣上传了第一个B站视频。从一开始连“一键三连”都不懂，到慢慢成为专业UP主，“音乐天赋+视频技术”让她斩获人气。

那年12月18日，她发布了一个翻唱视频，很快点击就过了百万。10天后的她趁热打铁，在B站发布原创音乐视频《December Composer》，同样迅速播放过百万。将近大半年的时间，她已在B站收获了40多万粉丝关注。

网友的评论不乏溢美之词，但也有批评之声。

“刚开始看到不好的评论，肯定会难受。”张宇宣说。受到一位国外歌手利用“黑粉”评论写歌的启发，她也写了这样一首以评论作为歌词的歌。

“我的作品好坏与否，并不是由‘火不火’来定义的。”张宇宣说，经过不断调整，自己更能以平常心看待网友评论，更聚焦在自己的音乐创作之中。

2019年底，张宇宣感觉自己开始“火了”，不少粉丝留言私信，从那时起，她建了2个粉丝QQ群，至今已有约2000人。

“很多粉丝和我年纪差不多，平常大家交流很多生活、学习、音乐的问题，有些人经常问宣宣姐姐，这个音乐怎么做，吉他怎么弹等。”张宇宣说。

“深圳女孩”的心愿

在“出圈”之后，张宇宣收到了不少音乐综艺节目的邀约，但她都以自己年龄还小拒绝了。

短期来说，张宇宣希望研究新的音乐风格，提升自己的网易云音乐排名。“之前是5%，不显示具体名次，现在已经是500多名了。”

而长远一点的计划，还是继续学习。“我想去伯克利音乐学院这样的国外院校学习，未来想当一个创作歌手，做一个能唱歌的UP主也挺好。”

张宇宣出生在一个普通家庭，爸爸从事设计工作，妈妈是会计。因为一个偶然的考试机会，她入读了深圳罗湖区的民办百仕达小学。“学校有全英文授课的课程，这也让我能够较早接触英文，并渐渐熟练地使用英文演唱。”

深圳艺术学校相关负责人表示，张宇宣的原创音乐视频，对外展示了深圳学生积极正面的形象。希望人们关注她走红现象的同时，多关注她的作品、给她时间沉淀自己，同时保护未成年人的健康成长。

想去海外学习音乐，成为创作歌手，想拿格莱美奖……张宇宣说，她“想去不同的地方走走看看，想把小提琴、流行音乐、中国文化等融合在一起”。目前，她正在为学校校歌创作一段说唱词曲，希望能让校歌“更年轻”。

“到目前，我已经创作了26首歌，没有发布的还有几十首歌。”张宇宣说，现在自己平均一两周做一个视频，两三周发一首歌，“生活中的东西，都可以写成歌，我想一直唱下去”。据新华社

(责编：温璐、熊旭)