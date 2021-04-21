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与新时代同向同行 在盛世中肩负重任

高校学子热议习近平总书记在清华大学考察时的重要讲话

2021年04月21日08:16 | 来源：中国青年报
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原标题：与新时代同向同行 在盛世中肩负重任

　　4月19日，在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到清华大学考察。习近平总书记指出，当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。习近平总书记的重要讲话在高校学子间引发热烈反响。不少大学生表示，应肩负起当代青年的历史重任，努力学习，掌握本领，做时代新人。

　　“当讲到去梁家河社会实践的时候，总书记非常亲切地向我点头微笑，我内心非常激动，觉得这是总书记对我们青年学子的肯定和鼓励。”清华大学工物系2016级博士生孙启明当面向总书记汇报了自己这些年的学习和工作情况。

　　孙启明表示，“我能够感受到总书记对我们这一代青年寄予厚望。我们也一定要牢记总书记的嘱托，努力学习，掌握本领，争做堪当民族复兴大任的时代新人。”

　　清华大学经管学院女篮队长宋珂昕见到总书记时心情很激动、紧张，但是总书记亲切的问候让她放松下来。总书记询问了球队的成绩和球员的未来规划。

　　“以前的篮球比赛比较重视身体对抗，我们可能会比较吃亏，但是现在通过自身的努力，运用‘小、快、灵’的打法打出自己的技术特点。总书记的谈话表现出他非常关注体育的发展。作为运动员我也要更加努力，为国为校争光，实现为祖国健康工作至少50年的目标。”宋珂昕说。

　　上午9点30分许，习近平总书记首先来到美术学院，参观美术学院校庆特别展。清华大学美术学院博士生王梦瑶对此印象深刻。

　　“印象最深的是总书记多次提到对青年‘德智体美劳’全面发展的殷切希望。希望自己不负总书记的嘱托，在学校里不断丰富自己的才干，真刀真枪为祖国作贡献，收获高质量的美育人生，成为胸怀天下事、心中有家国的有志青年。清华学子就是要做行胜于言的有为青年！在未来的日子里，我们也必将秉持自强不息、厚德载物的校训，用中国设计力量在世界的舞台上讲述美好的中国故事！”王梦瑶说。

　　中国人民大学新闻学院2017级博士生周晓辉表示，作为新时代的青年，就应该有与新时代同向同行、共同前进的气魄。

　　“作为人大学子，作为一名中国人民大学的退役大学生士兵，我深知我们中国从战火中艰苦走来的艰辛；深知如今山河无恙是先辈的热血铸就；深知建设一个美好的时代最需要青年的觉醒和奋进。我们是新时代青年，生逢盛世，就必然肩负重任，建设更美好的中国，这就需要我们不忘初心，坚定信仰，扎根中国大地，实学实干，脚踏实地，不忘初心。”周晓辉说。

　　中国人民大学商学院2019级硕士生王哲璇表示，“总书记的讲话启示我在平时的学习、实践中珍惜现有的优质教育资源，不断提升自我，遵循教育的客观规律，一步一步稳扎稳打，从最基础的内容学起，从基础过渡到提升，由浅入深。我们应该始终保持永不满足、敢为人先的精神状态，在传承中变革、在创新中成长。”

　　“教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。”总书记的这番讲话让北京师范大学文学院2019级本科师范生刘宇川深受触动。

　　刘宇川表示，“我更加强烈地感受到，教师不仅在学生知识、能力的提升上发挥重要作用，更对学生人生观、价值观的塑造具有重大影响。作为一名师范生，我将在不断学习和实践中，向学为人师、行为世范的目标努力靠近，为党和人民的教育事业奋斗终身。”

　　“生逢盛世，当不负盛世。”北京理工大学宇航学院2019级硕士研究生郭广泽表示，自己虽未经历烽火中的硝烟弥漫，但更应肩负着历史重任砥砺前行。

　　“作为一名北理工学子，我始终牢记‘延安根，军工魂’，从延安精神中汲取力量，向前辈榜样们学习，不断提高自身修养，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，在扎实完成学习的基础上，努力创新，开拓新方向，在肩负时代重任时行胜于言，努力在‘真刀真枪’的实干中成就一番事业。”郭广泽说。（记者 叶雨婷）

(责编：温璐、熊旭)

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