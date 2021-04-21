原标题：让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花

立大志、明大德、成大才、担大任。

习近平总书记19日在清华大学考察时发表的重要讲话，在广大青年和教育工作者中引发热烈反响。大家表示，要努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

立志成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

谈起习近平总书记考察时来到篮球场的情景，清华大学经管学院女篮队队长宋珂昕十分激动：“总书记非常关注体育的发展。作为运动员、一名新时代大学生，我要更加努力训练，为国为校争光。”北京体育大学2016级研究生冠军班学生、竞技体育学院冰雪教师林孟表示，北京冬奥会的脚步越来越近，要立足岗位，提升冰雪技能，培养学生的顽强拼搏精神和创新精神，为北京冬奥会贡献力量。

在习近平总书记考察时，清华大学美术学院院长鲁晓波汇报了正在进行的工作。他说，艺术设计在国家新的发展阶段扮演着重要角色，下一步在教学、科研和社会服务中，要培养有更宽视野、更大责任担当、更多奉献精神和家国情怀的美术人才。中国人民大学艺术学院副教授丛志强认为，审美力的塑造离不开文化的支撑，将结合自身教学工作，鼓励青年多参加体现社会主义优秀文化的审美活动，帮助青年深度领悟文化内涵，构建文化自信。

劳动教育，是培养社会主义建设者和接班人的重要环节。湖北省十堰市竹山县宝丰镇黄栗九年一贯制学校劳动课教师邵传玉说，在学校劳动课上，老师会教学生日常生活技能、传统民俗手工艺品创作等。下一步，学校将结合实际完善劳动课的教学，让孩子们热爱劳动、勤于劳动、善于劳动。

这段时间，即将毕业于贵州大学农学院植物保护专业的研究生李定银正在忙着撰写、完善毕业论文。在攻读硕士研究生期间，李定银积极参加学校开展的“博士村长”计划，长期扎根贫困山区产业基地，积累了不少实践经验和科研数据。“习近平总书记对当代青年提出了‘爱国爱民’‘锤炼品德’等期望，作为一名农科学生，更广大的舞台在基层，只有深入群众，才能锻炼本领、增长才干，人生才能更有高度、更有境界、更有品位。”李定银说。

肩负历史使命 担当复兴大任

“非常感谢学校给了我这样极其宝贵的机会，让我能当面向总书记汇报。”19日参加师生代表座谈会的清华大学工物系应届博士毕业生孙启明表示，面对面感受到习近平总书记对青年学子的肯定和鼓励，心情非常激动。

“总书记对青年学子寄予厚望，嘱咐我们要爱国爱民、锤炼品德、勇于创新、实学实干，每一点都讲得深入浅出。我将牢记总书记嘱托，努力成为能担当民族复兴大任的时代新人。”孙启明说，今年7月毕业后，将启程赴内蒙古从事研究工作。

习近平总书记在考察时指出，要“敢为人先、敢于突破，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会”。复旦大学信息科学与工程学院2020级博士生胡哲说：“作为一名理工科博士生，我深知国家正在奋力追赶与发达国家在基础科学上的差距。青年是民族和国家的希望，我们要勇于攻克‘卡脖子’难题，让自主创新的脚步迈得更快。”

踏访红岩遗迹、宣讲红岩故事、诵读烈士遗书……以党史学习教育为契机，西南政法大学组织全校师生参加系列学习实践活动，近距离感悟烈士们振兴中华的崇高理想、革命必胜的坚定信念。“对于青年学生来说，这是一堂生动的理想信念教育课。”西南政法大学党委书记樊伟表示，高校要在坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，引导青年学子立鸿鹄志，服务国家富强、民族复兴、人民幸福。

实学实干 成就一番事业

习近平总书记在考察中对广大青年提出了“在真刀真枪的实干中成就一番事业”的殷切期望。

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具。北京大学青年教师彭莹莹表示，作为从事哲学社会科学方面研究的青年人，要直面重大理论问题、勇于创新；具备家国情怀和全球视野，坚持理论自信，努力推进构建中国特色哲学社会科学话语体系；立德树人，奉献于学科发展和人才培养。

职业教育，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径。广州科技贸易职业学院2018级动漫制作技术专业学生陈潍玮表示，作为一名高职院校的学生，要学习现代新兴产业需要的技术和技能，同时培养工匠精神和精益求精的习惯，为技术强国贡献力量。

如何组织好、服务好青年，让青年人没有后顾之忧，在更广阔的天地奋斗？共青团河南省委青年发展部部长周详表示，共青团河南省委正开展2021年河南省大中专毕业生就业服务季活动，包括开展就业观引导、提供高质量就业信息服务、举办线上线下双选会、开展“直播带岗”等内容。“整个就业服务季河南各级团组织将在全省范围内举办不少于500场线上线下招聘活动，提供超过10万个适合大中专毕业生就业的岗位信息，助力不少于20万名大中专毕业生实现更高质量、更充分的就业。”周详说。

（记者王琦、余俊杰、魏梦佳、毛伟、赵琬微、顾小立、李伟、骆飞、吴振东、柯高阳、杨淑馨、翟濯）

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