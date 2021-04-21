原标题：浙江百万师生同上思政课

100年前，中国革命的红船从浙江嘉兴南湖启航。今天，一堂在浙江嘉兴南湖畔和嘉兴学院录制的思政课开播，让聆听的年轻人“回到”百年前，读懂百年前那批热血青年的初心。浙江省100多万名师生同时在线学习，全国多地团员青年可同步聆听。

这堂红船边的思政课，是“边走边唱·沿着高速看中国”主题宣传活动之一，由共青团中央宣传部指导，浙江省教育厅、中国青年报社主办，浙江高校思政名师、党史专家、中国共产党一大代表亲属和青年代表等共同参与，从历史和当下两个维度，重温红色历史，讲述百年变迁，宣示奋斗使命。

中国青年报社相关负责人说，选择嘉兴为思政课录播现场，不仅因为这里是中国共产党的诞生之地，更因为经过不懈奋斗，这里的农民人均收入在全国最高、城乡差距在全国最小。嘉兴的百年故事里有中国共产党的初心和使命，也能向当代的年轻人讲清楚社会主义为什么能、中国共产党为什么行，是思政教育最生动的案例。

这堂思政课从重走党的“一大路”开始。走过宣公弄、东门桥、狮子汇渡口、春波门、大年堂等标志性路段，嘉兴市文史研究馆研究员、《南湖区志》主编董雄，团平湖市委副书记（兼职）潘柘成给青少年讲述了百年前的那段峥嵘岁月与嘉兴的沧桑剧变。

南湖上有一种丝网船，也称画舫，做工精巧、结构考究，常被用来供游人在湖上游览。1921年8月初的一天上午11时许，中国共产党第一次全国代表大会就在南湖一艘画舫上进行了最后一次会议，会议直到18时结束，开了整整7个小时。

这个细节，嘉兴市南湖革命纪念馆副馆长蒋臻熟稔于心，但面向百万名青年宣讲时，他依然心潮澎湃。他说，这艘船上诞生了中国共产党第一个党纲和第一个决议，建立中央局，选举陈独秀任书记，张国焘负责组织，李达负责宣传。

“会议结束时，13名代表说共产主义万岁！中国万岁！马克思主义万岁！”讲到这里，蒋臻提高了声音。

中共一大会议代表中有个“28岁现象”，代表共计13人，平均年龄28岁。嘉兴学院青年思政教师李云波在红船边说，100年前，正是这批年轻人，在最紧要的关头，以强大的信念和意志力，宣告了中国共产党的诞生，开启了中国历史的崭新篇章。

站在南湖红船边，中共一大代表王尽美的长孙、浙江大学教授王明华激动地说，100年来，党领导全国人民顽强奋斗，改变了中国的面貌，从贫穷落后、任人欺负的国家，变成繁荣昌盛的伟大国家，这是非常不容易的。

“年轻一代，要听党话、跟党走，把伟大的祖国建设得更好，第二个百年的任务更加繁重，就交给你们了。”王明华说。

“不要忘记共和国是红色的。”浙江理工大学马克思主义学院院长渠长根说，一代代共产党员要不忘初心，牢记使命，把红色基因传承好，把革命精神继承好，把红色传统发扬好。

什么是建党初心？何为红船精神？同济大学浙江学院会计学专业2002班欧阳雨婕聆听了这堂红船边的思政课后说，嘉兴学院红船精神研究中心康文龙老师的讲解，使她对中国共产党、对嘉兴南湖、对红船精神有了更深的认识。

这堂思政课还节选了嘉兴学院创作的舞台剧《初心》。在剧中扮演青年毛泽东的学生齐鹏博说，两年前，他第一次观看《初心》时激动得热泪盈眶。后来有机会出演这部剧时他发现，台下不少观众眼里有光。

高徐阳是《初心》剧中王会悟的扮演者。她说，作为革命先辈的扮演者，她一次次用心体会先辈心中的那份坚持，她也愿意把这种感悟传给学妹学弟，让他们把《初心》演下去，让这种精神感染更多人。

“《初心》生动演绎了红船如何启航、走向全国、走向世界。”上海外国语大学嘉兴秀洲外国语学校710班学生张浩然说，当剧中人物敬最后一杯酒时，全场沸腾，为历经苦难诞生的党、为现在屹立于世界的东方巨龙，为14亿中国人热血沸腾。

“一曲旋律勾起一段回忆，一首老歌记录一个时代。”杭州师范大学计算机科学与技术174班林邑多、温州大学19小教1班任可尔等参加了思政课收尾的大合唱，他们说，当代年轻人享受着革命先烈奋斗得来的幸福生活，有责任、有义务为党和人民的事业接续奋斗，《没有共产党就没有新中国》《强国一代有我在》是感恩先辈，也是宣示使命。

浙江省教育厅党委副书记干武东说，希望公开课能加深同学们对中国共产党历史的认识，在“红船精神”的引领下坚定理想信念，胸怀星辰大海，乘风破浪，不负韶华，奋力扛起历史使命，成为担当民族复兴大人的时代新人，更好地把握今天，开创明天，赢得未来。（记者 李剑平）

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