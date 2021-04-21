本报记者 丁雅诵

图为江西环境工程职业学院学生彭洪君参加职业技能大赛家具制作项目。

熊 杰摄（人民视觉）

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把职教课堂接入生产一线、建立专业动态调整机制、培养“双师型”教师队伍……近年来，江西省从完善经费投入保障机制、调整考核评价指标等方面入手，将职业教育纳入区域经济社会发展全局谋划，不断增强职业教育的适应性。

8个专业大类虚拟仿真教学区，可同时容纳1万名学生实习实训，教学场景可视、立体、可交互……在江西南昌，国家职业教育虚拟仿真示范实训基地主体建设基本完工。

把职教课堂接入生产一线，让学生训练不留死角，虚拟仿真示范实训基地的建成，为解决“进不去、看不见、动不了、难再现”的职业教育实训难题带来了新思路，也成为江西职业教育高质量发展的一个缩影。

近年来，江西省委、省政府高度重视职业教育，将职业教育纳入区域经济社会发展全局谋划，通过建立逐年增长的职教经费投入保障机制、将职业教育纳入高质量发展考核评价、实施应用技术型本科人才试点工作等，增强了职业教育的适应性。

专业设置精准对接地方产业

精准对接地方产业，培养企业“用得上、用得好”的技术人才，对职业院校来说既是挑战也是机遇。

江西赣州南康区素有“木匠之乡”的美誉，拥有大量家具企业，近年来面临着家具产品升级、家具人才紧缺的状况。江西环境工程职业学院瞄准机会，与南康区政府签署协议，共建产教融合平台——南康家具学院。如今，每年学生还没毕业，就会被企业“预订”。

“江西省职业院校每年毕业生达28万，高职毕业生就业率90%以上，中职毕业生就业率超过95%。”江西省教育厅厅长郭杰忠介绍，高就业率的背后，是江西不断优化专业结构、深化产教融合的结果。聚焦航空、电子信息、中医药、新能源等重点产业，江西出台了职业院校专业设置管理办法，建立专业动态调整机制，推动专业围绕产业走。

与本地产业发展无关的专业不设，没有本地企业合作的专业不开，吉安职业技术学院在专业设置方面坚持这一原则，建设了一批集人才培养、技术应用研发、社会服务于一体的特色产业学院，成为当地招商引资的一张亮丽名片。

此外，职业教育开展集团化办学有助于打破教育与产业的边界，在一定程度上解决教育供给侧和产业需求侧之间的“错位”问题。郭杰忠表示，“基于这样的考虑，江西组建各类职教集团20个，去年公布的首批示范性职教集团（联盟）培育单位中，江西有4家上榜。”

鼓励高层次、高技能人才担任教师

2019年8月，在俄罗斯喀山举行的第四十五届世界技能大赛上，肖星星获得电气装置项目冠军，实现了中国在这个项目上金牌“零的突破”。如今，肖星星有了一个新身份——江西省电子信息工程学校教师。目前，他正在为参加下一届世界技能大赛的3名种子选手做指导。

既有理论知识，又有实践经验，目前职业院校最紧缺的就是这样的“双师型”教师。

从今年起，江西探索实行“双渠道”教师招聘制度，即从持有相关领域职业技能等级证书毕业生、职业技术师范专业毕业生和具备3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员两个渠道招聘专业课教师。此外还规定，高层次、高技能人才担任专任教师，可通过直接考察的方式公开招聘；支持职业院校按规定聘用在技能大赛中获优异成绩的技术能手担任专业教师；推动形成“固定岗+流动岗”、双师结构与双师素质兼顾的专业教学团队，学校应当按照不低于编制员额20%比例的数量自主招聘兼职教师等。

“‘双渠道’教师招聘制度不仅可以解决职业院校教师招聘渠道单一、师资队伍质量不高的问题，也不增加财政负担，符合江西实际。”郭杰忠说。

如今，江西职业院校有专任教师5.36万人，通过实施校企共建双师培训基地、建立教师企业轮训制度、加强新聘教师岗前培训、开展以老带新等措施，教师队伍能力素质不断提升。

面向社会开展职业技能培训

“当初选择井冈山旅游中专，算是走对了路。”如今在井冈山茨坪景区做导游的林娟感慨良多，“现在我每年收入10万元左右，生活条件得到很大改善。原来住的是时不时会漏水的土房子，现在已经住上3层的小楼房了，父母也觉得很欣慰。”

“如果没有培训班，我怎么可能去创业。”参加“兴国表嫂培训”后，赣州市兴国县农民康凤英不仅开办起了自己的工作室，还主动前往江西农业大学进修电子商务专业，希望将自己的事业越做越大。

助力乡村振兴，职业院校大有作为。2020年，江西省教育厅整合资源，有针对性地开发适合扶贫培训的课程和项目580个，精准提供就业扶贫和培训服务。全年定向培养村“两委”干部、新型职业农民4000人，1.5万名农民工接受学历继续教育，为农业农村现代化提供坚实支撑。

江西职业院校还积极主动在企事业单位、社区开展职业技能培训以及职工继续教育、社区教育、老年教育、农民工教育等培训服务，涌现出一批如“安远小吃培训”“兴国表嫂培训”“内河船员技能培训”等有影响力的培训品牌，有效拉动就业。按每人每日计算，2020年江西高职院校开展非学历培训82.68万，其中技术技能培训52.53万。

（胡田参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 08 版）

(责编：胡永秋、牛镛)