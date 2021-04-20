人民网北京4月20日电 （记者孙竞）记者今天从教育部了解到，中国语言资源保护工程日前正式启动二期建设。未来几年，工程将对一些持续濒危的语言方言开展调查保护。

教育部副部长、国家语言文字工作委员会主任田学军表示，在大力推广国家通用语言文字的同时，要科学保护好汉语方言和少数民族语言资源，促进语言资源的开发利用。

中国语言资源保护工程于2015年启动，是教育部、国家语言文字工作委员会组织实施，国家财政专项资金支持的语言文化类工程，也是目前世界上最大规模的语言资源保护项目。2019年，为期5年的一期建设顺利完成，对全国语言方言进行了全面而系统的抢救性调查记录。

中国语言资源保护工程首席专家、核心专家组组长曹志耘介绍，一期建设完成了1712个调查点，调查收集到123种语言和全国各地方言的原始语料文件数据1000多万条，其中音视频数据各500万条，总物理容量达100TB，建成了世界上最大规模的语言资源库和展示平台。

“一期建设参与的高校和科研机构达350多家，组建专家团队1000多个，投入专业技术人员4500多名、语言方言发音人9000多人。参与工程的机构和人员之多，是我国历史上乃至世界上同类工程中前所未有的。”曹志耘说。

在19日召开的中国语言资源保护工程建设推进会上，教育部、国家语委分别授予20个单位和100名同志“中国语言资源保护奖”先进集体和先进个人称号。

记者了解到，二期建设将利用现代化技术手段，对此前调查收集的语言资源进行科学系统的整理加工和全面深度的开发应用，建成准确权威、开放共享的语言资源公共服务平台，产出系列标志性成果，全面提升我国语言资源保护和利用水平。

值得关注的是，二期建设还将对一些持续濒危的语言方言开展调查保护，编写出版语言资源集、濒危语言志等内容。

北京语言大学校长、中国语言资源保护研究中心主任刘利在接受人民网专访时表示，中国的语言资源保护工程虽然起步晚，但是经过五年来各方的通力合作，已经在世界上处于先进水平。今后的建设中，将更加注重学科建设和人才培养，并向社会大众广泛宣传语言资源的重要性，不断提高公众的保护意识。

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