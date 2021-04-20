原标题：国际大学生微电影盛典与“科德杯”大学生无人机航拍竞赛启动

日前，首都师范大学科德学院、中国矿业大学银川学院承办的第十届国际大学生微电影盛典、第六届“科德杯”全国大学生无人机航拍竞赛、第四届“喜幽优”喜剧短视频展映活动的启动仪式在首都师范大学科德学院剧场召开。

国际大学生微电影盛典组委会主席、首都师范大学科德学院王万良校长介绍到，十年间，国际大学生微电影盛典受到了国、内外大学生们的积极响应和社会的认可，全国200多所高校参与过盛典的活动，收获了来自全国23个省、市、自治区，累计近四万部的短视频作品，国内、外百余名行业专家、学者通过盛典分享了优秀的心得理念、为影视教育贡献了宝贵的经验。

国际大学生微电影盛典已经发展成为国内具有较强影响力、参与高校众多、专业性强的大学生微电影创作评选活动。不仅发现、扶植及培养了一大批热爱影视创作的学子走上梦想的舞台，从这里开始逐步实现自己的职业梦想。并为法国“克莱蒙费朗电影节”、“半岛电影节”、“韩国独立电影节”等多个国际短片节和“金鸡百花电影节”、“镇江国际纪录片节”、“广州大学生电影节”等国内电影节展映推荐了多部优秀作品，积极促进着国际文化交流、地方文化建设以及高校间相关专业的发展。

北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋教授讲到：希望这个把全国乃至世界十几个国家数百所高校联接在一起的专业竞赛平台，能够继续探索适应时代发展需要的影视教育模式，不断提升人才培养质量，引领中国高校影视教育的健康发展，不断呈现出新的变化和新的景观。

作为主办方代表之一的中国矿业大学银川学院校长白克义表示，第十届国际大学生微电影盛典将延续去年的方式，会在美丽的“塞上江南”银川举办微拍活动和盛典颁奖典礼，欢迎国内外高校师生走进西部，用手中的镜头讲述中国西部的美丽故事。

最后，国际大学生微电影盛典评委会主席张振华表示，走过了十年的国际大学生微电影盛典，可以说既进入了一个成熟季，已经成了高校文化的一个新的文化品牌。又可以说到了一个瓶颈期。国际大学生微电影盛典将继续坚守初心，用文化眼光、文化敏感、文化自觉和文化担当引导当代青年的影视创作、推动影视教育的良性发展。

据悉，第十届国际大学生微电影盛典将从4月17日至9月15日在首师大科德学院官媒和各大主流媒体发布征集函，设置百万元奖金激励大学生们积极创作，征集的年度优秀短视频作品将于10月评出年度最佳剧情、最佳无人机航拍、最佳竖屏创意、年度评委会大奖等奖项。

(责编：李依环、熊旭)