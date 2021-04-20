原标题：“草帽教授”谱写老街新曲

怎么种树、怎么砌墙、哪里开路……河南理工大学建艺学院原院长、“草帽教授”陈兴义习惯到农村调研，了解乡村现状、思考发展对策，把课题从大学讲台延伸到乡村街巷。

一开始，村民都不知道陈兴义是大学教授，看到他戴着草帽风里来雨里去，和大家一起吃大碗面，就亲切地称他“草帽教授”。后来，连他所带的团队也被称作“草帽团队”。

从2015年开始，陈兴义组织“美丽乡村”行动计划服务团队，考察河南省焦作市红色文化，总结出“打造红色走廊、开发红色产品、形成红色产业”等12条路径，在激活红色基因的同时，带领老区实现乡村振兴。

精准设计 让红色文化“火”起来

作为太行山一带革命烽火的主要策源地，河南省焦作市就像一颗明珠，镶嵌在巍峨的太行山脉脚下。

“通过精准设计，村里的红色文化真正‘火’了起来。”这是在十二会村听到最多的一句话。海拔700余米的十二会村在抗日战争、解放战争期间，曾是焦作党政军机关驻地。

来到十二会村，村口巨石上“红色十二会，焦作西柏坡”几个遒劲大字映入眼帘。从此处远眺，一幅太行美景、焦作全景图尽收眼底。

走进村内，无数革命先辈曾经挥洒热血的石头房，已被打造成“红色文化纪念馆”，每张桌椅都被赋予“红色新概念”；红色产业随处可见，游客既可以欣赏巍巍太行、体味静谧生活，又可以忆苦思甜激发斗志、重温誓词牢记使命。村中央一棵1500多年树龄的大槐树更是被誉为“革命树”，见证村民实现小康生活。

“谁也没想到，十二会村还会发一笔‘小米财’！”十二会村党支部书记连红利说，“这里生态气候适合种植小米，村民以前都是在山路边摆摊儿卖。‘草帽教授’去年给我们义务设计了一个Logo，搞包装，打品牌，还真有效。”

据连红利介绍，陈兴义因地制宜规划出“做好红色文章、带动绿色旅游、启动生态采摘”的“三步曲”，用红色基因塑形革命老区，激活乡村经济。十二会村已建立了红色老区游览、重温入党誓词、接受红色教育等一套完整的红色文化与党建文化相结合的体系。

该村2018年被命名为焦作市红色文化教育基地，2019年成立焦作市十二会村红色文化传播有限公司，并争取到发展资金2500万余元……曾经的省级贫困村正在破茧成蝶。一批批有志青年也纷纷返乡，成为乡村振兴的能手。

做大“红色+” 让革命文物“活”起来

阳春四月，山上依然寒凉，可“千年古村落，红色寨卜昌”的文化品牌却提升了山村的“温度”。

寨卜昌村是晋冀鲁豫野战军第九纵队的诞生地。“寨卜昌村按照陈兴义的规划，做大‘红色+’，让这些活跃在中原大地上的革命文物‘活’起来，彻底摆脱了‘脚踏大资源、手捧金饭碗、头戴贫困帽’的尴尬境地。”寨卜昌村干部王跃进说。

目前，该村坚持以“红色吸引人、以蓝色聚集人、以绿色留住人”的发展理念，围绕“红色育人、旅游富民、休闲避暑、度假观光”等项目定位，修建出一条“春赏花、夏品果、秋怡情、冬康养”的红色致富路，彻底解决了老区人民边缘化、贫困化问题，实施全面振兴的梦想正在逐步变为现实。

“改变乡村落后面貌，必须有一支有乡村情怀、专业水平的团队。”“草帽教授”团队成员、河南理工大学建艺学院院长王同文说，“多年来，陈兴义正是以自己的行动带出了一支不被利益左右、乐于公益，不被定式约束、敢于创新，不被专业限制、学科齐全的乡村建设‘铁军’。”

打造红色文旅 让全域旅游品牌“亮”起来

“俺村分布在三沟一岭上，吃水、上学、就医都很难，交通基本靠走，通信基本靠吼。”九渡村村民说。该村是陈兴义接手的第一个贫困村。由于建设规划落后、产业单一，当地村民人均年收入仅数百元，集体经济收入基本为零。

陈兴义带领团队采用航拍、手工测绘、电脑绘图等技术，对九渡村进行整体规划，完成综合性图纸300余张，免费为九渡村制订了“一带两翼六区”的文旅发展规划，打响了“太行石头村，豫北小桂林”的全域旅游品牌。目前，民俗旅游、餐饮住宿、水上游乐、土特产品加工销售等产业逐步形成，年接待游客4万-6万人次，户均收入在万元以上。

“新时代的乡村振兴在谱写老街新曲的同时，应为历史留存一份醇厚记忆。在审美层次上与时代接轨，在设计理念上坚持以人为本，美丽乡村应该是‘现代生活+自然生态+传统文化’的综合体。”陈兴义说。

在北西尚村，“草帽团队”积极发掘党建文化、乡愁文化、旅游文化，打造以文化广场、国学讲堂、党员活动室、便民服务中心等为主要内容的党建综合体；创建以村史馆、乡愁馆、老年文化中心、家风馆、荣军堂等为主要内容的乡愁文化体验区；提出“滨水之乡”文旅理念，设计村落标志，擦亮旅游品牌。目前，该村党建综合体已成为焦作美丽乡村建设示范点、党建示范点的亮点工程之一；乡愁文化体验区已列为焦作首批社会资源旅游访问点。（徐春浩 潘志贤）

(责编：李依环、熊旭)