原标题：阅读就像孩子成长中的水和阳光

4月23日是世界读书日。关于阅读，是一个常说常新的话题。青少年应该怎么读书，应该读些什么书，接受什么样的“阅读教育”，历来受到社会的普遍关注。为此，记者专访了中国青少年研究中心少年儿童研究所所长、研究员孙宏艳。

记者：有这么一个说法，一个人最终成为什么样的人，可以从他小时候是否读书、读什么书找到初步的答案。您如何看待一个人阅读史与成长史的关系？

孙宏艳：阅读对人成长所起到的作用几乎伴随人的一生，因此，才会说阅读史即成长史。通过阅读可以使一个人增长见识、陶冶性情，塑造人生观、价值观、世界观，反之随着成长又会有新的阅读需求与目标。因此，少年儿童更要尽早阅读，越早开始的阅读对孩子的影响越大。

另外，在阅读中也会改变和提升人的内在需求。例如，这个人最开始可能因为想了解心理上的一些困惑而去读一些心理学书籍，在阅读中也许他受到心理学的吸引，他又想将来成为一个心理学家，这就提升了他的内在需求。所以，家长给孩子选择书籍是一个挑战，需要科学的引导，让孩子从小接触好书。

记者：阅读是一个人的内在需求，但这个需求如何满足是个大问题。现在的图书出版物犹如书海。孩子在成长过程中的每个阶段应该读什么书，是家长很关心也是很头疼的话题。各类推荐书单层出不穷，也不免有些杂乱。您觉得家长应该如何帮助孩子挑选好书、合适的书？

孙宏艳：首先，家长要了解自己的孩子，尊重孩子的阅读兴趣。有的家长只让孩子读教辅书籍，或者世界名著，因为这些是考试内容，这可能并非孩子的意愿。如果孩子的兴趣与家长的意愿大相径庭，这时家长要尊重孩子，不能过于功利地选择书籍。第二，家长要接纳孩子的阅读习惯。网络一代的阅读往往更偏重于数字阅读，或者读图更多，家长要接纳孩子这样的阅读特点，配合他们选择更优质的阅读资源。第三，家长要学会引导。我说要尊重和接纳孩子的兴趣与选择，并不意味着家长可以放手不管，而是需要家长转个弯去引导孩子读好书。同时，家长还要重视专业出版社的指导，把好书籍的质量关，留意一些优质出版社的图书推介以及一些儿童图书作家、专家的推介。

记者：我们去一些景点参观，发现以前那些所谓的“大户人家”都有藏书楼。一个家庭的读书氛围对一个人的成长至关重要。现在有一个突出现象是家长不阅读，却在要求孩子阅读。您觉得现代家庭如何营造阅读的氛围？

孙宏艳：家庭的阅读环境就仿佛孩子的成长环境，就是成长中的水、阳光、空气一样。想要孩子读书，父母可以先从培养自己的阅读习惯开始，给孩子树立榜样。关于“家中藏书”，确有调查发现，家庭中的图书数量越多，孩子的阅读能力越强。而且，中国青少年研究中心的研究也发现，如果家里或学校藏书多，孩子的数字阅读能力也更强。因此，如果家里实在不能存那么多书，也可以引导孩子用好城市里的图书馆、书吧、书店等场所。

记者：刚才您提到网络一代的阅读往往更偏重于数字阅读，现在数字阅读确实有很高的普及率，我们如何处理数字阅读与纸质阅读之间的关系？

孙宏艳：纸质阅读是线性、完整的，由作者引导的，更适合深度学习新的内容等；而数字阅读则是跳跃、零散、由读者掌控的，适合完成即时性的学习。因此，两者之间并不能相互取代。对于少年儿童，纸质阅读和数字阅读能力的培养都是至关重要的。我们研究发现，纸质阅读的能力与数字阅读的能力是相辅相成的，纸质阅读多的孩子，数字阅读素养也更高。因此，在数字阅读时代，家长也不要忽略了孩子的纸质阅读。

记者：对于“书呆子”的说法，应如何处理阅读与日常生活、躬行实践之间的关系？

孙宏艳：这个问题特别容易被家长们忽略。在很多家长看来，阅读就是阅读，阅读是为了写好作文考高分。事实上，孩子们通过阅读获取知识，通过实践认识世界，这是我们常说的“读万卷书、行万里路”。万卷书和万里路就是阅读与实践，都是认识世界的方式，而且两者缺一不可，光有阅读没有实践就容易成为“书呆子”。所以，读书和实践最好互相促进着进行，将阅读中学到的知识灵活运用到日常生活之中。（记者杜冰）

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