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中国戏曲学院今年开设首个潮剧全日制本科班

2021年04月19日17:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月19日电 18日，中国戏曲学院与汕头市人民政府签署战略合作协议，双方将合办中国戏曲学院首个全日制潮剧本科班，建立“中国戏曲学院教学实践基地”，助推潮剧事业繁荣发展。

根据协议，汕头市政府与中国戏曲学院战略合作内容包括建立人才联合培养机制，建立潮剧艺术创新实践机制，实施潮剧传承发展“壮根繁花”工程，建立教师、名家名师“双向交流”机制。

中国戏曲学院将与广东潮剧院、汕头文化艺术学校探索“学院+基地”教学模式，搭建戏曲人才培养、传承创新、创作实践合作平台，提升汕头传统戏曲人才队伍的综合素质和创新能力，提升潮剧在全国的影响力。

据了解，中国戏曲学院已为31个剧种举办了表演本科班。为加大潮剧人才培养力度、促进戏曲艺术更好传承发展，中国戏曲学院于2021年正式将潮剧纳入招生范围，并实行免学费政策，该潮剧本科班计划招生24人，其中潮剧表演专业20人，潮剧器乐专业4人，专业学制四年。

签约仪式上，中国戏曲学院还宣布聘请著名潮剧表演艺术家姚璇秋为学院荣誉教授，并举办学术研讨会，旨在吸引更多专家学者关注潮剧，传承中华优秀传统文化。

(责编：郝孟佳、秦华)

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