原标题：柴可夫斯基国际青少年音乐比赛首设中国预选赛

4月16日，第十一届柴可夫斯基国际青少年音乐大赛中国预选赛新闻发布会在中央音乐学院歌剧音乐厅举行。据悉，第十一届柴可夫斯基国际青少年音乐大赛中国预选赛于2020年9月开始报名，第一轮比赛于今年4月以线上评选的形式进行，第二轮晋级赛及三甲音乐会将于今年5月1日至5月5日在成都城市音乐厅现场举行。

嘉宾合影

柴可夫斯基国际青少年音乐比赛（简称“小柴赛”）与柴可夫斯基国际音乐比赛（简称“老柴赛”）一脉相承，是世界公认的最具影响力的青少年音乐比赛。该比赛由“柴可夫斯基国际音乐比赛获奖者协会（ATCS）”在俄罗斯功勋文艺工作者安德烈·谢尔巴克的主持下于1992年在莫斯科发起创办，世界各国的杰出音乐家担任评委，比赛包括钢琴、小提琴和大提琴三个专业类别。

第十一届柴可夫斯基国际青少年音乐大赛中国预选赛汇集全国古典音乐家和教育家担纲评委，国际评委直播参与第二轮评选。其中，国际著名的指挥家、音乐教育家，中央音乐学院院长俞峰担任名誉主席，曾担任“老柴赛”评委的国际著名的中国杰出钢琴家刘诗昆和国际著名的杰出大提琴演奏家王健将以艺术顾问的身份提供专业建议和指导。中央音乐学院附中校长娜木拉教授担任本次中国预选赛的艺术总监和大提琴评委主席，著名钢琴教育家但昭义担任钢琴评委主席，国际著名的小提琴家吕思清担任小提琴评委主席。

经过角逐，本届中国预选赛A组三个专业总共将产生不超过60位晋级者直接晋级将于10月举办的国际赛，免除全球线上评选。此外晋级者还将收获“小柴赛”执行主席伊万·谢尔巴克签发的半决赛资格证明。凭此证明，在符合“小柴赛”年龄要求和其他规定的前提下，可参加未来任何一届“小柴赛”，并且仍然免于全球线上评选。此外，各专业的三甲将分别收获金、银、铜奖证书和奖金。

除了紧张激烈的比赛，中国预选赛还将献上多场精彩的音乐会和大师班。4月30日将于成都城市音乐厅隆重举行的开幕音乐会上享誉国际的美杰三重奏——国际著名杰出小提琴家吕思清、钢琴演奏家孙颖迪、大提琴演奏家秦立巍，将与“中国大提琴未来之星”娜米萨·孙（2017年第十届“小柴赛”大提琴银奖获得者，2018年俄罗斯克努什维茨基国际大提琴比赛青少年组金奖获得者）联袂献上精彩演出。

第二轮晋级赛结束后的5月3日至5日，三个专业（钢琴、小提琴、大提琴）分别排名前三的晋级选手将轮番献上3场能够代表中国青少年古典音乐最高水平的获奖者音乐会（即三甲排名赛）及闭幕音乐会。3场获奖者音乐会及5月5日的闭幕音乐会将由中国著名指挥家陈琳担任指挥，中央音乐学院交响乐团协奏。此外，部分评委将举行为期两天的大师班，通过现场示范演奏，亲身指导，与比赛的参与者、音乐爱好者及青年教师亲切交流。

中央音乐学院院长俞峰表示，希望能以此为契机，给中国的参赛选手“以赛促学”的机会，提供学习交流和展现自我风采的国际平台，让更多中国的专业参赛者和爱乐者在代表全球最高青少年古典音乐专业比赛环境中感受古典音乐的艺术魅力。

(责编：郝孟佳、熊旭)