新华社深圳4月19日电（记者白瑜）教育部职业教育与成人教育司司长陈子季19日在深圳市政府新闻发布厅宣布，将依托“学分银行”，开展粤港澳大湾区学历教育与非学历教育学习成果认定、积累和转换，推动学分、学历、学位和技能等级互认互通。

教育部、广东省人民政府推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流新闻发布会4月19日在深圳召开。粤港澳大湾区职业教育迎来重大利好，目标瞄准“世界一流”建设职业教育高地。

据了解，教育部与广东省将支持深圳率先探索与港澳地区开展职业技能等级认定试点，面向港澳学生开展技能等级认定。鼓励粤港澳大湾区内的企业建立技能等级与基本薪酬、岗位职级挂钩的激励机制。广东省计划到2022年累计投入100亿元人民币支持职业教育发展。

2020年，教育部会同广东省人民政府将深圳列为国家职业教育改革市域试点，提出20条改革创新举措，推动深圳职业教育在瞄准“高精尖缺”打造人才培养高地、推进粤港澳职教联动打造世界湾区职教高地等7个方面高质量发展。

(责编：郝江震、白宇)