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华北电力大学举办“星火之音”经典诵读活动

2021年04月19日14:09 | 来源：环球网
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原标题：华北电力大学举办“星火之音”经典诵读活动

本文转自【光明日报客户端】

华北电力大学日前举办第156期“星火之音”经典诵读活动，学生们拿起手机录制音频、视频，并上传到“星火之音”栏目平台。本次活动的主题是“讲述党史故事、传承红色经典”。

据了解，“星火之音”平台是华北电力大学电子专业学生党支部于2017年发起的网络思政项目原创平台载体。该项目依托青年学生喜闻乐见的新媒体技术，传播学生自主制作的朗读音频，把思想政治工作由线下“搬”到线上，成为校园中具有较大影响力的网络思政品牌。

“从制作第一期开始到现在，通过‘星火之音’学习党史已经成我的一种习惯”，“星火之音”初创团队成员朱越回顾与“星火之音”共同成长的过程深有体会。来自新疆的他，还有个心愿——“我生在新疆，长在新疆，我切身感受到新疆翻天覆地的变化，我想通过‘星火之音’平台把新疆的故事讲给大家听。”

“在公众号上能听到班里同学朗读的声音，觉得挺有趣，我也想尝试尝试。”谈及参与“星火之音”活动的初衷时，华北电力大学机械工程系学生胡峻睿这样说。

让人人都成为朗读者，说起来容易做起来难。为了向更多的同学们敞开录音室的大门，学生们自主发起在微信朋友圈@下一位朗读者的接力活动，一时间，接力朗读在华电校园里接力传播。“我会接好这一棒，也会把活动传递下去。”学校电力工程系学生王润时投入到讲述党史故事里，感染了周围的同学好友一起加入活动。而与此同时，众多学生正跃跃欲试，随时准备接好下一棒，讲好下一个党史故事。

2017年至今，“星火之音”已持续推出作品150余期，近千人接力朗读了《烟雨红船—母亲船的故事》《建国大业》《红色家书》等一批红色经典著作，一个个党史故事在学生心中种下了爱党爱国的种子。此外，“星火之音”还从线上走到线下与学生们见面，例如与河北省博物院共同开展“歌声中的峥嵘岁月”主题宣讲，举办经典影视配音大赛，组建“星火之音”社会实践团奔赴嘉兴南湖、红旗渠、兰考等地开展专题实践等等。（光明日报全媒体记者 晋浩天 通讯员 王万雨 郑温馨）

(责编：温璐、郝孟佳)

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