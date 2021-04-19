原标题：教授夫妇骑行10万里 “知行合一”学党史

早在13年前，尚未退休的安徽工程大学教授赵国庆和妻子曹锦芬就开始思考：作为两名老党员，用什么样的方式向中国共产党百年华诞献礼？年过六旬的赵国庆夫妇近日在安徽工程大学举办《红色骑行十万里》首场新书签赠活动，为350名师生带来一场别开生面的党史教育讲座。

军人出身的赵国庆将红色骑行这项“战略工程”分解成21次“战役”。2008年8月8日，他和妻子从安徽工程大学出发，沿着中国共产党建立、发展、壮大的足迹，先后打卡793个红色地标，其中包括革命圣地、烈士陵园、战斗旧址等。

历时13年，他们骑行总里程达104986里，行迹覆盖全国，骑坏了6辆自行车，也从黑发骑到了白发。一路走来，二人翻越多座海拔超过5000米的高山，跨越长江23次、黄河17次、京杭大运河13次；拍摄照片3万余幅、影像60多个小时，写下50万字日记，记满了28个本子。他们亲手绘制的12平方米巨幅中国地图，盖满了1229个邮戳。这些宝贵的资料不仅被收入书中，也成为开展党史教育的生动教材。

征途中，他们历经千难万险，如风霜雨雪、迷路被困、车辆故障等，但也得到了许多人的帮助。最让曹锦芬感动的是，每到一地，二人展开党旗、国旗拍照时，许多年轻人会围上来了解情况，并排队合影。令赵国庆印象最深的是，2018年9月，二人前往井冈山途中，大雨滂沱，不得不推车步行，一路险象环生。最终到达时，二人在毛泽东、朱德雕像前感慨万分，深刻体会到当年井冈山革命根据地斗争的艰苦卓绝。

安徽工程大学19级学生贺如意听完讲座感慨道：“当代大学生，不仅要在书本上学习党史，还应身体力行，实地考察，才能不断升华自己的认识。”

“这是一次‘知行合一’学党史的过程，不仅深刻感知了中国共产党的丰功伟绩，也体会到革命成功来之不易，让自己的身心得到洗礼。”赵国庆表示，接下来还将走进高校、社区和企业，结合党史学习教育活动，讲好红色故事，引导更多青少年把对党的热爱与忠诚落实到实际行动中，为祖国建功立业。

（中青报·中青网记者 王磊 王海涵）

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