原标题：寓教育于服务 全方位育英才

“感谢学校让我们遇见一位热心、友善、尽责的宿管师傅！”新学期伊始，一封布满学生手写签名的感谢信在大连理工大学师生中传阅，温暖着每一个人。这是29舍全体学生写给即将退休的宿管员刘运兴的感谢信，字字句句尽是感激之情。

刘运兴是大连理工大学服务育人先进典型之一，也是近年来学校提升服务育人水平成效卓著的一个缩影。作为全国首批“三全育人”综合改革试点单位，大连理工大学深入挖掘“服务育人”内涵，突出传承红色基因，积极探索“服务育人”路径。

寓教育于服务 打通全员育人最后一公里

“刚开始我不懂什么是‘三全育人’，慢慢地通过培训开始认识到我们的工作不只是服务，更是要让学生在享受优质服务时懂得道理，收获成长。”这是宿管员刘运兴对“三全育人”的理解。在13年的宿管工作中，他是学生的全能帮手，主动伸出援手为学生解决困难；他还是学生的知心朋友，经常与学生谈心谈话，开解学生烦恼；他也是学生的大家长，陪生病学生就医，跑前跑后，垫付医药费……他的付出早已超出了一名宿管员的工作职责，用自己的实际行动，实现了公寓宿管服务从“看门者”到“育人者”的转变。

“我把这些学生当作自己的孩子看待！”疫情期间，学校交通中心司机林居川担任发热学生转运司机，投入到学校抗疫最前线，他24小时待命，多次半夜接到通知，半年多时间，林居川转运了300多名学生。除了做好交通转运工作，他还经常耐心引领学生就医，像亲人一样陪在学生身边，他的贴心服务成为这些在外求学孩子们的暖心依靠。

在学校后勤队伍中，像这样的优秀服务者还有很多。为打造一支综合素质高、育人能力强的后勤队伍，学校通过提升后勤职工对“服务育人”理念的认识，达成育人共识，形成育人自觉，督促职工加强政治理论和业务知识学习，深入挖掘职工岗位服务的育人元素，每年选树优秀“服务育人”先进个人，持续发挥榜样引领作用，让每一名职工都致力于在优质服务中感染学生、教育学生。

繁荣后勤文化 提升全过程育人实效

近两年，师生们发现寝室门厅、食堂餐厅焕然一新，浓厚的文化气息成为学校公共空间的最好装扮。大连理工大学将“服务育人”与弘扬传统文化、传播社会主义核心价值观相结合，把公寓文化、食堂文化建设作为“服务育人”实验基地，将思想政治教育贯穿育人全过程，让学生在生活起居中感受文化的洗礼。

西山学生公寓服务中心以“爱莲说”为主题，歌颂君子“出淤泥而不染”的美德。北山宿舍打造学校特色“连理文化”主题门厅，传播社会主义核心价值观，弘扬爱校荣校情怀。中心食堂二楼以图书馆风格打造成“中二自习室”，为学生提供更多学习空间，让阅读成为一种习惯。学校通过公共空间建设传播优秀文化、弘扬向上能量，打造舒适便捷的“育人第二课堂”。

每逢传统节日，大连理工大学都会以传承传统美食文化为抓手，开展包饺子、煮汤圆等活动，邀请学生参与设计校徽月饼、年味礼盒，让学生在享受美食中感受传统文化。疫情期间，校园实施封闭管理，恰逢国庆节、中秋节双节同庆，为让学生在校内也能热闹过节，后勤人员全员上阵，把美食街搬进校园，打造“庆佳节”街区，推出户外烧烤、羊汤、甜品等40余个美食摊位，并面向师生免费派送30000块定制月饼。同时学校还开展诗词大会、猜灯谜等中秋传统文化活动，让师生在感受传统文化中品味中秋意蕴，涵养文化自信。

打造后勤课堂 完善全方位育人格局

下午一点半，本该进入休息时间的中心食堂二楼却不时传来欢声笑语。这里正在进行是本学期首次开设的劳动课堂，也是学校落实“五育并举”，推进“服务育人”的全新载体。食堂大厨，面点阿姨成了这帮大学生的老师，带着大家帮厨、包饺子、炒家常菜，通过劳动实践锻炼，学生们不仅学会了新技能，感受到了劳动者的辛勤和付出，也更能体会到“粒粒皆辛苦”的内涵。化工学院学生薛军福边包饺子边笑着说：“我很喜欢这样的劳动课，希望能学点手艺回家给父母露一手。”

学校立足后勤服务，积极打造劳动教育、健康教育、勤工助学实践平台。本学期，学校食堂里来了一批特殊的“学生经理”，他们参与食堂运营、管理，广泛征求师生对食堂的意见建议，学生食堂让学生“当家”。校医院积极开展健康知识宣讲和培训活动，成立健康教育教研室，开设“大学生健康教育”课程，开展心肺复苏等急救培训，普及健康知识。丰富多彩的后勤课堂既是一堂劳动课，也是一堂健康课，更是一堂社情课，通过多样化的育人载体，为全方位育人提供动力、增添活力。

服务不忘育人，服务为了育人。大连理工大学根据“三全育人”综合改革总体方案，专门召开“深入推进后勤‘服务育人’工作会议”，出台《后勤处“服务育人”实施方案》，充分发挥后勤党委政治核心作用，强化组织领导，增强党政合力，不断强化后勤“服务育人”属性，让“服务育人”成效如春风化雨般浸润学子心田，形成人人、事事、处处育人格局，共同营造全员、全过程、全方位的育人环境。（本报记者 吴琳 本报通讯员 杜佳）

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