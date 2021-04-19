原标题：当中学生遭遇社交障碍

编者按

“我的骨髓里有一种东西，那就是孤独。我的心是结冰的江面，我像孤舟中的老翁，在江面上独钓，其中的滋味，只有我自己能懂。”

这是不久前，本报中学生版收到的一位初中女生的投稿。性格内向、沉默的作者，渴望被集体接纳，却不知如何主动与同学交往。直到在一次月考中取得年级第一的成绩，她才找到了这个突破口。

曾任中国心理协会副理事长的上海师范大学心理学教授卢家楣表示，青少年群体之间的社交是人社会化的重要过程，关系到青少年的身心健康和今后学业、事业发展。

本报编辑部派出记者去采访部分中学生和相关的专家，希望能为遇到人际交往方面压力和困惑的中学生们提供建议，让他们更顺畅地迈出人际交往的第一步。

别让网络交流削弱现实社交的能力

中青报·中青网记者在采访中发现，不少中学生遇到了人际交往方面的压力和困惑。

初二学生小邱注意到，身边不少同学在线上、线下好像两个人。高三学生平平说，有的同学现实中不太主动，但在网上会更“真实”一点，“感觉他们有自己的小圈子，QQ空间出现的评论很多都来自网友。”

高二学生世同也感觉到这种现象比较普遍。大家在“二次元”里更容易找到兴趣相投的人，有的甚至光是追星的粉丝讨论群就有七八个。他觉得，网络社交比起日常交集轻松很多，在社交网络已经可以满足社交需求的情况下，大部分人可能不愿主动迈出舒适区，尤其是性格比较内向的人。“有点像恶性循环，越封闭就越找不到话题。与其难以融入，不如选择自己一个人。”

全民上网的时代，中学生的社交生活正在发生变化。

团中央与中国互联网信息中心2020年5月联合发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》（下称《报告》）显示，2019年我国未成年人互联网普及率达到93.1%，32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网。

《报告》显示，初中是未成年人网络社会属性形成的关键期。初中生在网上聊天、使用社交网站、逛微博、逛论坛、看新闻、购物等各类社会化活动的比例相比小学生显著增长。如初中生上网聊天、使用社交网站查看或回复好友状态的比例，分别比小学生高31.5%和29.8%。

网络社交意味着什么？上海外国语大学附属浦东外国语学校心理教师蔡丹艺分析，网络社交一方面能拉近人际交往的距离，尤其有利于日常生活中不善言辞的人；但人在网络交流时难以注意到别人的感受，如果无所顾忌，还会伤害到他人。

“网络再方便，也不能只通过网络交流。”蔡丹艺说，网络交流只能通过语言文字，而现实交流传递的情感是连贯的，话语、表情和身体语言都能传递情绪，“两个好朋友坐在一起，哪怕不说话，依然感觉状态是美好的。”

曾任中国心理协会副理事长的上海师范大学心理学教授卢家楣表示，青少年产生社交焦虑（或称社交恐惧）可能由内部、外部多个因素导致，网络是外部因素之一。“现在经常出现这种情况：家庭聚会时孩子们都在低头看手机，不愿意和长辈沟通，甚至吃饭还要催着。这是因为青少年习惯于沉浸在网络空间，不自觉地减少了实际交流的兴趣，社交能力在萎缩”。

由卢家楣主编、国内百名心理学专家撰写的《青少年心理十万个为什么》就该问题给出建议：教育者要引导孩子认清网络交友的利弊，关注孩子在现实交往中是否遇到困难。可以鼓励孩子从简单表达内心感受开始，试着渐渐向家人朋友敞开心扉；主动组织家庭间聚会等活动；引导孩子在旅行、兴趣班、社会实践活动中拓展交友圈。

孩子自信心的源泉，是父母发自内心的悦纳

小邱在和同学交流时惊讶地发现，有的成绩非常优秀、被大家所“敬仰”的“学霸”，竟然总是觉得自己做得不够好，觉得难以融入集体，主要原因就是缺乏自信。“他们渴望被集体接纳，却不会跟父母或老师说，连跟同学倾诉都很少，好像只能沉浸在网络世界或者学习的海洋中，不知道还能做什么。”

在心理咨询中，蔡丹艺接触过不少这样的孩子。她认为，这与孩子本身性格有关，也与家庭教育情况密不可分。“家长总是期待孩子开朗、外向，比如孩子最好从小就能主动和人打招呼。但人的性格难以彻底改头换面，越是让孩子做违反本性的事，孩子内心越是紧张、有压力，或者即使勉强做了也达不到家长的要求。长此以往，孩子人际交往的自信和底气削弱，更不容易往开朗、外向的方向发展。”

蔡丹艺说，自信是人对自己的肯定和接纳，小学、初中阶段的孩子，自信心建立根本上来自家庭；长大一些以后，可以通过思考自我改善。曾有位各方面都很优秀的学生在心理咨询室告诉她：无论是学习成绩，还是弹琴、画画，总有别人超过我，我觉得自己一无是处；这样的话我只能在这里说，如果在班上说，一定会被认为是在“凡尔赛”式炫耀。

“有这样的思路，就是因为孩子从小总被父母提要求。家长也会鼓励、肯定，但总是悬一个很高的目标，孩子永远都达不成，需要更努力。”蔡丹艺用近期的热门电影《你好，李焕英》打比方：女主角从小成绩不好，也不漂亮，但妈妈只希望她健康、快乐、能过得好，这就是发自内心的欣赏和接纳。“发自内心的悦纳是很难伪装的，而孩子往往敏感，能在父母的评价中觉察到微妙的态度不同。”

卢家楣分析，除了网络因素，学校、家庭教育对孩子分数的过度关注、忽视社交能力培养也是导致其社交障碍的外部原因。同时，这与青少年的经历、认知、情感等内部因素有着千丝万缕的关系。调查显示，社交上不愉快的经历，往往成为青少年社交障碍的诱因和起点；他们也因此容易在认知上产生负性思维，倾向于捕捉到他人言行举止中的负性信息，或作出负面解释。在情感上，有社交障碍的孩子往往自信心不足、有自卑感，或者自尊感过强。

“青少年还有一些特有的思维特点，比如总觉得别人在关注他/她，脸上长了痘痘都很紧张，这是‘聚光灯效应’；还有‘闭锁性’，有什么事情总是埋在心里，或者自我强化负性情感体验，久而久之就越来越不自信。”卢家楣说，教育者可以用一些小技巧帮助孩子培养自信，比如教师在课堂上让学生回答有把握的简单问题，多一些口头鼓励，让孩子获得成功体验，并帮助他们不断强化这种正向情感。

卸下压力，允许自己当一个在路边鼓掌的人

中学生应该怎样迈出人际交往的第一步？

小邱说，她向往的社交状态是大家各抒己见，没必要强行跟着某一方的思路走，平等而舒适地交流。两位高中生分享了自己在社交中从不自信到自信的经历，共同点是加强“钝感力”。平平说，她曾经很担心自己说错话，后来读了《被讨厌的勇气》，尝试“假装自己是个很自信的人”，结果真的变自信了。

世同则建议，可以在团体中试试做一些意见输出，不必太介意别人的不同看法，“只要自己不尴尬，尴尬的就是别人”。他认为，从习惯性附和到主动输出意见，是一个十分有效的转变，“比如我，一开始都是别人约着出去玩，慢慢也学会自己组织活动了，就像游戏里的小辅助一下子变成输出了。”

卢家楣告诉记者，过分注意周围人的评价，是青少年在认知方面的特点。在中学阶段，孩子在意同伴的看法，甚至超过父母和老师。“比如父母希望孩子多吃一点、身体健壮一些，孩子却追求苗条、要节食，就是因为同伴群体中的外貌评判标准和家长不一样”。

卢家楣说，青少年要走出社交障碍并不困难，可以学习一些普遍性的人际交往技巧。比如，与人交谈态度要大方；对他人善意的表示要积极呼应；在讨论场合不要总是畏缩，找到机会就讲出来，哪怕只讲一小点，也会让人印象“加分”。而教育者可以创造机会，让孩子循序渐进地暴露在让他们害怕的社交场合，比如让上课发言容易紧张的孩子在课堂上讲一两句话，让孩子跟害怕交往的人远距离接触，等等。

蔡丹艺提醒，青少年固然需要培养一定的人际交往能力，家长、教师和社会也应该接纳不同性格的人，青少年则要学会探寻内心、接纳自己。“现代生活节奏快、社会竞争激烈，家长从自己的生活工作体验出发，觉得孩子只有热情外向才能被人看见、才能占优势，但其实很多成功人士都是内向性格的人，他们内心丰富、善于思考，只是表达方式不一样”。

在心理咨询中，蔡丹艺遇到不少对自己社交状态不满的孩子，他们人缘没那么好，羡慕那些落落大方、受欢迎的核心人物，向往受人瞩目的“高光”时刻，自己的性格却是封闭、内向的，所以总有压力。她曾帮一位低年级孩子做沙盘演练，让他发现自己内心真正向往的舒适状态，其实是独处的、安静的，只需要一两个朋友。

“其实，要维持有很多朋友的状态，需要付出大量时间精力，独处思考的时间就少了，那不一定是你内心真正向往的。要找到让自己放松、舒服的状态，允许自己在人群中当一个在路边鼓掌的人，而不是非要当跑道上的第一名。”蔡丹艺说。（记者 魏其濛）

(责编：温璐、李依环)