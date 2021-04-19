原标题：我们这一届家长，是不是被PUA了

这两年，PUA这个词很火，但我突然发现，作为一名小学生家长，如今，我和我的“同类”好像也被PUA了。

今年，我的女儿在北京上小学一年级。初入教育体系，作为“小白”的我和同为“小白”的孩子爸爸，就已经感受到了同班同学带来的内卷大潮。经历过去年的疫情，我们这一届“小豆包”被网络称为“唯一一届处在同一起跑线上的孩子”——因为受疫情影响，谁都没有机会在去年上半年上幼小衔接班。

作为成长在独生子女时代、被家长一路教育“分分分学生的命根”的一代，在父母的高压下，我和孩子爸爸一路进入了所谓名校，读完了研究生。经历过兴趣班、辅导班、先修班、补习班的我们，不希望孩子重蹈覆辙，于是掏空了6个人的钱包在北京置办了一套学区房，希望通过我们能做的最大努力，给孩子一个没有压力的童年。

然而，理想很丰满，现实很骨感。

当孩子进入小学以后，一直坚持要给孩子一个快乐童年的我们发现：自己越来越难“快乐”了。平均一两周一次小考，孩子的成绩从优变成了良，甚至不可思议地拿过一个“合格”。面对这样赤裸裸的成绩单，我们终于踏上了“鸡娃”的不归路。

那时，我突然意识到：就这样踏上了“成为自己最讨厌的人”的道路，我是不是被PUA了？

今年全国两会，教育成为了最大的热词，从校外培训到在线教育，家长的苦水倒了一桶又一桶，媒体的大炮轰炸了一轮又一轮，好像依然说不尽、道不完教育里的焦虑和问题。

我渐渐发现，我们这些家长好像都被PUA了。

PUA的全称是Pick-up Artist，这是起源于美国的“搭讪艺术”，原本是用于男女两性交往的一套方法。但是后来这个东西被别有用心的人利用，变成了用洗脑、诱骗、心理暗示等一系列精神控制手段，来欺骗对方的感情和钱财，甚至掌控对方的人生。

不久前，一些说要关停学科类校外培训机构的传言在网络上流传，一下子家长们就急了。这让我十分意外：关停是好事啊！这个传言听起来虽然有点“一刀切”的感觉，但可能真的会缓解目前孩子们的学习压力。

看到网上家长的一片反对声，我仿佛看到了一个大型的PUA现场：上层想办法给孩子和家长们减负，家长们却是一片“不行，不能不上课外班”的哀嚎。家长们一边骂着校外培训，真的要取消了，反对的也是家长们。

就像PUA中的情感操纵一样，一方面让你痛苦、让你质疑自己；另一方面，你越来越离不开操纵方。

网友的评论道出了真相：“学校里能学好，谁愿意花钱在外面学啊”“不让上校外培训，家里有钱有条件的还是会给孩子报家教班，这是进一步断了普通孩子出头的机会”“不让上课外班，说是为了公平，其实更拉大了差距”……

不久前的另一条新闻也被网友骂上了热搜——全国两会期间，一位全国政协委员建议取消英语课的必修课地位。

作为一个“减负派”的家长，我以为这个建议说得句句在理：如今不少高科技手段都能实现外语翻译，未来的一代可能只需要一个小设备，就能跟世界各地的外国人进行无障碍的交流。如今出国并不是唯一的深造途径，大多数的普通人只要学会基本的英语就足够了呀。更何况，英语不作为必修课并不代表不学，可以稍稍降低它的地位吧？

在现实生活中，我的不少家长朋友也表达了和我一样的想法。我以为，大多数家长都会和我想的一样。

可是在陌生的网络环境中，这个建议却引来一片骂声，好像是又一轮的PUA现场：这边说，别学了孩子压力太大了；那边家长说：“凭什么不让我们学？”

一个好友是中学生的妈妈，她的一番话让“天真”的我明白了其中的道理：“在取消了各种奥数的竞赛后，英语几乎逐渐成了中小学生唯一的抓手。学生们想要上更好的学校，除了拼学区，如今几乎只剩下英语这一个敲门砖。这才是家长们强烈反对的真相。”

我只能无奈地说一句：“好吧。”

在各种小测验中，连我的女儿都像是被PUA了。

连着两次数学考了七八十分，捧着“合格”和“良”的她上演了真实版的“弱小可怜又无助”。她跟我说：“我的语文、英语学得都挺好的，就是数学不好，数学是我的弱点。”

一个小学一年级的孩子，哪里看得出哪个学科是弱项呢？我一边给孩子做心理建设，一边给她买各种辅导书，帮她补习数学。了解后我才发现，因为孩子没有上过课外班，不认识数学题中的一些文字，这才导致了很多题不会做。别的孩子提前认识了不少生字，自然分数考得高。

老师虽然没有强制要求我们提前学额外的知识，也没有要求我们上课外班，但成绩赤裸裸地摆在那里，逼着家长不得不走进了校外培训机构，走上了内卷的道路。

被PUA总是痛苦的，究竟是什么让这一届家长陷入两难的泥潭，想走也走不出来，最终甚至放弃了走出来的意愿呢？

在PUA与被PUA的过程中，都有这样一个典型的过程：施行PUA的一方通过一系列精神控制方法，让被PUA的一方丧失自我，最终唯命是从……

这个结果当然不是一下子就达成的，而是一个缓慢的过程。最初，每个家长都是理性而冷静的，但是，只要你接触过任何其他人——学校老师、课外班老师、其他家长，真的是任何其他人，你的精神就会被某种东西牵着走。

我现在想想，这个东西是对比。

学校老师的对比来得最直接，也最猛烈。只要在家长群里贴上一次“不合格”的名字，家长立刻就会缴械投降，自觉自愿地向别人看齐；其他家长会源源不断地向你介绍“别人家的孩子”，时时提醒你要看到差距，也找到赶超的目标。

很多人觉得校外培训班的影响总可以自己控制吧，殊不知，这里是最有套路的。

比如，你第一次带着“试试看，不行就走”的心态走入培训班时，会发现那里的老师没有不亲切的，那里的课程没有不活跃的，那里的课堂没有不关注每个孩子的，你会不自觉地想象如果自己的孩子进入这里的场景，而这时你如果“理性尚存”，表示要“考虑考虑”时，老师们会面带微笑地告诉你：你来，我培养你的孩子；你不来，我培养你孩子的竞争对手。

极有杀伤力！

只要你“缴械投降”开始“鸡娃”，就开始身不由己，你一边被别人拱着往前走，一边成为“后来者”比较的对象。你会发现无论你怎么努力，总有人比你更能“鸡”，无论你的娃怎么努力，前面总有“别人家的娃”在领跑，后面也总有奋力追赶的娃。

到最后，你既被PUA，同时又成了PUA别人的因素，分也分不清了。而这时候家长再想回到最初，已经基本不可能。（叶小满）

(责编：温璐、李依环)