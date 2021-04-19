原标题：职教江苏方案助高技能人才喷涌

“原本我以为来职业学校就是混日子，后来才发现职校生活也多姿多彩，也能让我实现人生价值。”江苏省淮安市高级职业技术学校物流管理专业学生马宇感慨地说。他在老师的鼓励和队友的陪伴下，曾获得2019年中职国赛一等奖。

像马宇一样，在职业院校的学习中实现逆转，学得一技之长，开启精彩职业生涯的学生还有很多。

据悉，江苏参加全国职业院校技能大赛实现“十一连冠”，参加全国教学能力比赛实现“八连冠”。在2020年首次举办的全国大学生“互联网+”创新创业大赛职教赛道比赛和首届全国中等职业学校班主任能力比赛中，江苏获奖数均位居全国第一。

“十三五”以来，江苏省先后出台一系列支持政策，省级财政累计投入达36亿元，持续推动职业教育改革创新，大力提高人才培养质量，在现代职教体系构建、推动产教融合、推进“三教”改革等方面出台多项举措，探索出职业教育的江苏方案，每年向社会输送约50万名技术技能人才，全省现有高技能人才455万人，规模保持全国领先。

苏锡常都市圈整体推进职业教育改革创新

打着旗语和信号灯，中控室监控指挥车辆进站出站……4月8日，在苏州建设交通高等职业技术学校轨道交通实践教学模拟站厅内，学生正在模拟地铁工作场景。这是该校与苏州市轨道交通集团、苏州高新有轨电车有限公司的人才培养基地。

“我们校内的所有教学课程都与市场无缝对接，和社会企业生产的全过程配套，积极推进产教融合，保障学生毕业后即可上岗。”该校党委书记、校长郝云亮说。该校牵头成立的苏州汽车、轨道交通职教集团，直接服务沪苏同城交通一体化发展战略。

2020年9月，全国首个以城市群为载体的职业教育综合改革项目在苏锡常都市圈启动，改革目标是服务先进制造业发展，探索形成以城市群为载体、具有中国特色、国际影响力和对外输出实力的职教模式，打造具有国际竞争力的职教新高地和样板。

以苏州为例，苏州市教育局副局长项春雷介绍，职业教育将聚焦苏州产业链、创新链与职业教育专业链、人才链的对接融合，同步规划调整职业教育资源布局，建设长三角生态绿色一体化发展示范区“新职教产业园”。重点围绕10个千亿级先进制造业集群，建立产教融合联合体，为苏州产业发展和转型升级全面赋能。

常州每年培养技能人才10万人以上，每万名劳动者中高技能人才数达1212人，连续多年位居江苏省第一，形成了职业教育高水平发展的“常州现象”。

常州市教育局局长杭永宝介绍，常州首创了“城市职教中心”“高等职业教育集约化发展”“职业教育特色小镇”三类发展模式，成为国家首批“高职教育改革发展综合实验区”；推进职业院校向城市新区和产业园区集聚，建起4座“职教综合体”。

目前，在苏锡常都市圈已全面推行“1+X”证书制度并同步实质性推进“学分银行”建设，形成可复制的“学分银行”应用模式和典型案例。无锡入选全国首批现代学徒制试点城市，无锡职业教育产教融合工作经验被国家发改委确定为典型案例并在全国推广。

开启全国首家本科职业教育试点

李文书是两项实用新型专利的第一发明人，还有9个共有实用新型专利。作为南京工业职业技术大学大四学生，他还获得了第六届“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖，前后共参与实验室6个科研项目，与导师共同研制新型转速测量仪，参赛作品达13项。

“我有幸遇到了一批优秀的老师，并在他们指导帮助下取得了这些成绩。”李文书骄傲地说，他的指导老师来头“不小”：宋增禄，留学日本的工学博士，研究电磁传感器10余年，曾主持过日本国家级项目；雷建明，南京大学博士，10年高频硬件电路设计工作经验，有14项发明专利。

南京工业职业技术大学是中国职业教育改革的排头兵。2012年开始，该校与南京工程学院联办本科专业。2019年12月，经教育部批准成为全国首个公办本科层次职业教育试点院校。近年来，南京工业职业技术学院每年有40%的毕业生专升本继续深造。

“本科职业教育不是专科职业教育的加长版，也不是普通本科教育的翻版，是职业教育类型的本科层次。”南京工业职业技术大学党委副书记、校长谢永华表示。

2020年12月，江苏省人民政府专门出台《省政府办公厅关于支持南京工业职业技术大学本科职业教育试点若干政策措施的通知》（以下简称“试点12条”），推进南京工业职业技术大学加快建成在全国具有示范性、引领性的本科职业学校。

“试点12条”提出，支持学校建设一批现代产业学院，促进人才培养供给侧和产业发展需求侧深度融合，按照省属普通本科高校标准核定学校生均财政拨款基准定额，省财政每年安排不少于5000万元，支持学校举办黄炎培师范教育学院、职教师资培训学院和职业院校校长培训基地。

产教融合职业教育服务地方经济发展

“学院开展校企合作项目，与无锡一科技公司合作联合研制出的‘铝膜成型机’项目入选江苏首台（套）重大装备及关键部件，为企业提升综合效益达2800万元。”无锡职业技术学院智能制造工程中心副主任徐安林介绍。

2020年12月，江苏出台全国首部省级职业教育校企合作领域的地方性法规《江苏省职业教育校企合作促进条例》，服务地方经济社会发展。

该条例公布以来，江苏全省重点支持建设高职院校36个产教融合集成平台项目和14个培养项目，覆盖13个专业大类，涉及20多个产业领域，总投入超过15亿元，并已认定144家产教融合型试点企业。

在长三角一体化发展国家战略统筹下，江苏省教育厅牵头制定了长三角生态绿色一体化发展示范区职业教育一体化平台建设方案，由江苏吴江、上海青浦和浙江嘉善共同推进示范区内职业教育与行业企业更大范围、更宽领域、更深层次和更加务实的合作，并实现了示范区内职业学校统一招生录取，初步构建了职业教育一体化发展省市县协调机制。这是全国跨省域职业教育发展的一次重要尝试。

江苏职业教育主动对接江苏省智能制造、新材料、能源环保、健康等重点专业集群。全省先进制造等快速发展的行业中，新增人员70%以上来自职业院校。70%职业院校毕业生在县市就近就业，90%以上职业院校毕业生在江苏省内就业。

“我们将加大省级统筹力度，不断增强职业教育适应性，着力发展贡献度高、认可度高、满足人的终身发展需求的现代职业教育，为经济社会发展持续提供高质量的技术技能人才支撑。”江苏省教育厅副厅长曹玉梅说。（记者 李润文 通讯员 夏韵）

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