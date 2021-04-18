人民网北京4月18日电 （记者孙竞）原本复杂深奥的解剖学，竟然也可以如此艺术！日前，天津大学医学部举办了第一届医科生解剖绘图大赛，一幅幅风格各异的人体器官手绘图让师生们不由地赞叹。

错综走行的血管，复杂交织的神经，层叠收展的肌肉……在精细的解剖学结构下，美轮美奂的画作以具有视觉震撼的形式，展现了人体复杂性生理结构与艺术魅力的有机融合。

在天津大学医学部临床医学专业2019级本科生毛雨菲的笔下，一只筋肉强健的手在大地之中缓缓托举起希望，静脉和动脉交缠着从指尖开出一片海棠之花。精仪学院生物医学工程专业2019级本科生刘星廷以科技与人类对话作为主题，选取心电图和表面血管分布明显的心脏后面观，既突出心脏的血液充盈和立体感，又表现出一腔热血、生机勃勃的涵义。

天津大学医学部临床医学院副院长李晓红表示，希望通过这些优秀作品，使同学们发现解剖之美、医学之美、生命之名，激发他们探求医学知识的热情，加深和巩固同学们对医学相关知识的理解，帮助同学们早日成长为有灵魂、有温度、有卓越创新能力的优秀医务工作者。

作品《心语生花》

作者刘星廷解读：作品以富有生命力的心脏借由科技与人类对话作为主题，选取心电图和表面血管分布明显的心脏后面观，既突出心脏的血液充盈和立体感，又表现出一腔热血、生机勃勃的涵义。画作主要利用水溶性彩铅、马克笔和水彩，以写实心脏为中心主体，上方伸展出紫叶李花束，背景为一周期正常的健康心电图，图画上层为对实体心脏按比例放大绘图后的标注。

作品《直指星辰》

作者刘介清解读：画面主体为解剖学上的手骨与手部神经部分。延伸的手骨代表着人类的渴望，神经代表着每个人的内在驱动和外在感知，而星辰代表着未来的光明与未知。作品表达人类在历史发展过程中始终持有对知识的渴求、以及与未知事物的探索。

作品《誓约之心》

作者吴城箭解读：誓约之戒，以心为钻，为爱加冕。作品由心脏镶嵌的戒指和一只托举的手构成，象征着真心的托付；左右配以牡丹和桃花，寓意着牡丹亭和桃花扇两个关于爱情的典故。作品中有英文、古诗、花朵和器官等元素存在，体现了医学是一门以中西医体系为主、发展历史悠久的学科，也代表着医学是自然科学、社会科学和人文科学的统一体。

作品《去腐生肌》

作者毛雨菲解读：画面中一片大地上，一只筋肉强健的手缓缓托举起希望，静脉和动脉交缠着从指尖开出一片海棠之花。这幅画意味着天津大学首次设立医学专业，第一次绽放出了新医科的花朵。这只以静脉动脉浇灌而成的海棠花将会在北洋学府的大地上以最热烈的姿态向阳生长。

作品《她和她和他》

作者徐思敏解读：女孩的右脚穿着父母给予厚望的舞鞋，而光着的左脚是自己的选择，这个选择不受外界纷扰影响，只属于“她”自己 。我们每个人都有权利选择想要的人生，我们也一定能够成为心目中对自己的设想！

作品《飞翔》

作者吴晓娜解读：大脑是人体非常重要的器官，人的思维活动，学习和记忆都是在大脑进行的。近些年来，因为各种各样的原因，人们无论是在学习还是在工作中都存在一定的思维定势，本作品将热气球用大脑来代替，希望人们都能自由的思考，摆脱既有的思维定势。

(责编：熊旭、秦华)