原标题：华南理工探索国际化办学新路

“631”综合评价招生录取、新增本科招生专业与计划数、中国工程院院士何镜堂担任2021级新生书院院长……4月9日，记者从华南理工大学举行的2021年综合评价招生媒体见面会上获悉，该校今年将在上海、江苏、浙江、山东和广东开展综合评价招生录取改革试点工作，即“631”综合评价录取，共计划招收400人。

采取“631”综合评价录取的8个招生专业均设在华南理工大学广州国际校区。该校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学于2017年3月15日签约共建。作为教育部与广东省共同深化教育综合改革重点工作内容之一，经教育部正式批准，今年华南理工大学广州国际校区开展粤港澳大湾区国际化教育改革试点工作。从招生录取、学生培养到毕业去向等对校区办学进行优化升级，全面启动改革试点工作，探索国际化办学的新路子。

“631”综合评价录取根据学生的高考成绩（60%）、学校考核成绩（30%）和高中学业水平折算成绩（10%）进行综合评价排名，择优录取。“占30%的学校考核成绩将重点考查学生学科基础能力、中英文表达能力、创新意识等综合素质。此综合评价突出了新工科人才选拔的科学性和有效性。”华南理工大学副校长李正介绍说，综合评价录取批次为提前批特殊类，即便在此批次没有被录取，也不影响考生之后在普通本科批次中的录取，改变“一考定终身”的局限。

“创新创业能力突出是华南理工大学学生的一大特质。”华南理工大学党委书记章熙春表示，广州国际校区将充分发挥校区独特的粤港澳大湾区优势和国际交流资源，为学生提供跨学科、跨学院、跨校园、跨国境的交互实践模式，注重培养链与创新链相融合，引导学生开展前沿探究、创新训练、竞赛驱动与创业孵化。（记者叶青）

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