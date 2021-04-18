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融入，从教育出发

看江苏昆山如何解决随迁子女教育问题

2021年04月18日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：融入，从教育出发

　　下午3点半，梅俊梅结束了在昆山热映光电公司的工作，到2.4公里开外的南星渎小学校接两个女儿放学。“孩子的教育是头等大事。”梅俊梅2005年和爱人从河南来到江苏昆山打工，一晃已过去了16年。

　　梅俊梅的想法，代表着大多数进城务工人员的愿望。他们选择在打工的城市定居，逐步融入城市生活。然而，随迁子女的教育问题，却成为各地不容忽视的热点和难点问题。

　　统计数据显示，昆山市常住人口将突破300万人，其中户籍人口106.7万人，成为人口净流入地。全市义务教育阶段外来务工人员子女占入学总人数的比例将超过50%，达到10.9万人，极大考验当地公共服务供给能力。

　　昆山市委书记吴新明把这种现象称为“幸福的烦恼”。他认为，昆山能够连续17年位居全国百强县榜首，与新昆山人的付出密不可分。教育是最大的民生，尽管受到资源紧缺、资金投入、教师编制等多重压力，但昆山仍在全力提升教育的融合度，让这些对昆山发展作出贡献的建设者免除后顾之忧，为新一轮城市竞争积累人才资源。

　　基本兜底

　　——“六个优先”和四个“百分百”让公办吸纳率达73%

　　3月20日上午，昆山国际会展中心大厅内人头攒动。昆山开发区社会事业管理局在此设立了积分入学受理窗口。积分入学按房产、社保、遵纪守法等多个方面的权重相加后得到的总分，从高到低进行录取。

　　根据现有的生源静态测算，到2025年，昆山市小学和初中缺口分别为24所、12所，到2029年普通高中缺口超过7所。这还没有考虑落户（随迁）政策放宽和二胎影响，学位缺口将更大。

　　如何精准供给学位是摆在昆山市教育局面前的一道难题，建学校成为当务之急。“十三五”期间，昆山全市共完成中小学、幼儿园建设项目85个，新增学位超6万个。

　　2020年9月正式投入使用的花桥金城小学，总投资2.58亿元，除62个普通教室，还设置了科学、书法、舞蹈等42个专用教室。金城小学校长王凤芳告诉记者，学校目前共有1267个学生，其中966人是外来务工人员子女，占比77%。

　　坚持“以流入地政府为主，以公办学校为主”的“两为主”原则，昆山在此基础上做到了四个“百分百”。昆山市教育局局长卿胜告诉记者，昆山100%的公办学校招生入学实现“零择校”；100%的义务教育公办学校纳入入学准入学校；100%的空余学位用来吸纳非户籍学生；100%的招生计划对接录入学籍系统。

　　2020年，非昆山籍的新市民通过积分入读公办学校的吸纳率为67%，其余的通过政府扶持的民办学校积分入学。2020年昆山市义务教育公办学校起始年级户籍生较2019年增加4921人。

　　采访中，记者了解到，在全力解决外来务工人员子女就读的同时，来自上级教育部门的考核及学校建设中遇到的问题，如，生均公共资源占比、异地高考录取率降低、学校建设用地指标等，都是在“基本兜底”保障实现后，现有体制框架下尚无法解决的难题。

　　优质均衡

　　——在现有行政体制框架下的创新激励

　　昆山市通过创新教师编制“周转池”制度、组建教育集团、实施民办教育奖补政策等措施，实现外来务工人员子女就读“基本兜底”的同时，让他们和本地学生共享优质均衡教育。

　　近3年来，昆山每年需招聘1500余名教师。县域框架下的中小学教师编制数量，已经占到全市事业单位编制的一半以上。昆山在全国较早采取教师编制“周转池”制度，以此提高对优秀教师的吸引力。但教师招聘数量大，导致全市35周岁以下教师占比超过40%，个别学校甚至超过80%。

　　隶属于昆山高新区的南星渎小学位于城乡接合部。学校于2017年正式建成并投入使用，64位专任教师平均年龄27岁。如何让青年教师迅速成长起来？学校于2019年9月加入了玉峰实验学校教育集团。

　　“我们有10位青年教师去玉峰实验学校教育集团轮岗培训，为期一年或者两年。他们不仅业务能力提高了，最重要的是对学生的关爱程度增加了，这是教育理念的切实转变。”南星渎小学校长陈磊告诉记者。

　　2019年至今，昆山陆续组建了25个教育集团，充分发挥名校带新校、强校带弱校的示范效应，推动薄弱学校办学理念和师资力量的快速提升。

　　在公办学校扩容增量提质的同时，昆山同步提升民办学校的办学质量。2018年底，《昆山市民办教育财政奖补实施办法（试行）》，3年来，累计拨付民办教育各项奖补及改善薄弱设施资金超两亿元。

　　位于陆家镇的夏桥小学是一所民办学校。3年来，学校获得昆山教育局奖补资金共计700多万元。校长冯学好表示，师资是一所学校的核心。昆山市教育局出台了民办学校教师任职年限补贴。2020年，夏桥小学有50多位教师拿到了该项补贴，总金额达40多万元。在2020年度的昆山教育质量抽测中，夏桥小学的综合分值超过了部分公办学校。

　　在昆山，像夏桥小学这样的民办公助学校有9所。江苏省社科院社会政策研究所所长、研究员徐琴认为，昆山代表了一类地区，正在全力率先实现社会主义现代化，因此，整个公共服务行政体系要有与现代化相适应的一套新办法，特别需要往基本公共服务均等化的方向调整。

　　良性互动

　　——提供优质适切的教育为未来蓄力

　　每天早晨6时45分到7时15分，是邹小华和她的儿子林浩云的亲子共读时间。从《论语》读到百科全书，他们已经坚持了2年。

　　“父母也要有上岗证。”邹小华笑着告诉记者。两年前，她从江西到江苏昆山工作，儿子林浩云在花桥金城小学读三年级，正是阅读养成的关键时期。学校成立了家委会，并通过家委会举办“走班式”家长学校、“快乐读书吧”及整本书阅读策略专题培训等，手把手教家长如何高质量陪伴孩子、如何指导孩子有效阅读。

　　昆山市市长陈丽艳表示，10万外来务工人员子女，童年或者青少年时代都将在昆山度过，不管他们长大后是否留在昆山，昆山都应提供优质适切的教育，培养其良好的学习生活习惯及正确的价值观，为未来蓄力。

　　记者在采访中发现，昆山很多学校都是“双管齐下”：一方面紧抓外来务工人员子女习惯养成不放松；另一方面通过建立家委会等方式来扭转家长的育儿理念。

　　“我们学校外来务工人员子女占80%左右。刚开始，老师收家庭作业都收不上来。”陈磊告诉记者，“我们组织老师上门家访，作业拖拉甚至不完成的学生，我们列为第一批上门家访的对象。要求老师看一看这个家庭有没有图书、孩子有没有书桌，并且给予具体细致的指导。如果到期末有进步，学校请他在家长会上发言，这对其他家长的触动非常大。”

　　学生在礼仪、学习习惯等方面的风气逐渐好转，家长也感受到了孩子的进步，促使他们有意识地抽出时间陪伴自己的孩子，亲子关系出现良性互动。

　　“女儿就读的南星渎小学创建了钱七虎、费俊龙等英雄中队，她们放学回家经常讲老师带领她们去寻访英雄足迹，甚至和英雄面对面谈心的情况。说起这些，她们脸上带着骄傲的神情。”梅俊梅说。

　　南京大学社会学院副院长陈友华认为，一座城市吸引人，不仅仅靠薪酬，还要拼基本民生保障。昆山作为中国改革开放外向型经济发展的典型，不仅在经济体制改革方面先行先试，更重要的是在社会事业、保障民生方面取得了特殊成绩。经济建设与社会建设相互支撑，“昆山之路”有了新的内涵。

　　（记者 苏 雁）

(责编：熊旭、陈羽)

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