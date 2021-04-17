史奉楚

原标题：家长群内“抢红包”被刑拘冤不冤

4月1日，湖南常德安乡县深柳镇某小学老师刘某报案称，自己所在班家长的微信群中，一学生家长吴某喜将其他家长给学生们交的生活费等共计4000多元领取后，立马退群。吴某喜交代，案发当日下午2时许，接到网贷催款电话的他正发愁，突然发现班主任在家长群里提醒交生活费，于是他就动了歪心思。4月12日，吴某喜因涉嫌盗窃罪被警方刑事拘留。

随着智能移动手机的普及和微信群等网络聊天群的活跃，在群内发红包、抢红包已不是什么新鲜事了，很多人对此甚至乐此不疲。但是，在微信群内抢红包被刑事拘留的事情却很鲜见。人们在微信群内发红包、抢红包已经成了一项活跃群内气氛，祝贺喜事的“娱乐活动”。发红包者自愿在群内发放金额不等、份数不等的红包，抢红包者则可以抢到金额不等的红包，发红包与抢红包者构成赠予关系，与违法犯罪没有半点关系。

但是，并非所有的“抢红包”行为都与违法犯罪不沾边，就以在家长群内“抢红包”一事为例，学生家长在群内发放红包时并未声明是谁都可以抢的红包，而是专门发给班主任的学生生活费，那么红包是指向特定权利人的，并不是谁都可以抢的随机红包。所以，明知是这样的红包但还“抢走”的行为显然涉嫌违法，金额较大者则构成盗窃罪。

有人可能认为，盗窃就是通常而言的“偷东西”，需要有秘密窃取的情节，但现实生活中，所谓的秘密窃取主要指向的是被害人，即在被害人不知情的情况下实施的窃取。也就是说，即便在众目睽睽，光天化日之下，行为人“拿”“拾”“捡”他人财产的，依然可以构成盗窃。譬如，将停放在公共场所无人看管的共享单车骑回家据为己有的，或者将停放在马路边忘记锁车门的汽车开走的，将农村田间地头无人看护的牛羊牵走的，均构成盗窃。这样的定性和处理符合普通人的生活常识和是非判断标准。

微信群属于虚拟公共场所，类似于现实生活中的公共场所，在群内“抢”有权利归属的红包就属于违法乃至犯罪。明知是有专门权属的红包而“抢走”的，类似于在公共场所将共享单车骑回家的行为，涉嫌盗窃。根据刑法及司法解释，盗窃公私财物2000元或3000元以上的，或者一年内三次盗窃的，即可构成犯罪。故而，在学生家长群内抢30多个红包共计4000余元的行为，被以盗窃罪刑拘并不冤。

该事件具有一定的警示意义，微信群不是法外之地，微信群内的红包并不是想抢就能随便抢。随意“抢”他人红包的可能涉嫌盗窃，以抢红包方式进行赌博的，还可能构成赌博罪。作为一名公民，从事网络活动时，必须遵守社会公德和法律规则，如果随意而为，肆意破坏规则，侵犯他人权益的，就可能碰触红线，得不偿失。

(责编：于子青、任佳晖)