人民网北京4月16日电 （记者孙竞）近日，关于哈尔滨商业大学2021年硕士研究生招生考试中考生待录取资格变动的信息引发网友关注。哈尔滨商业大学对此回应表示，决定取消4名复试成绩不合格考生待录取资格，并追究相关工作人员失误责任。

记者了解到，在哈尔滨商业大学2021年硕士研究生招生考试一志愿考生待录取名单公示期间，研究生招生办公室接到举报，对公示名单中复试成绩未达到60分及格线考生的待录取资格提出质疑。

学校得知相关学院的处理情况后，高度重视，深入开展调查核实工作，经校研究生招生考试工作督查组、校复试成绩复核组核查，复试程序符合规定，复试成绩合法有效。由于工作人员失误，4名复试成绩不合格考生被列入待录取名单，并进行了公示。

记者注意到，根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》（教学函〔2020〕8号）第四十八条的规定，“复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分，用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等，是硕士研究生录取的必要环节，复试不合格者不予录取”。《哈尔滨商业大学2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》《2021年会计专业硕士研究生招生复试工作细则》《2021年审计专业硕士研究生招生复试工作预案》中也明确“复试成绩低于60分视为复试不合格”。

4月13日，该校对《哈尔滨商业大学2021年硕士研究生招生考试一志愿待录取考生名单公示》中因工作人员失误产生变动部分进行说明，并进行公示。公示的4名考生复试成绩分别为58.5分、56.75分、56分、59分。

哈尔滨商业大学回应称，经校研究生招生工作领导小组审议，决定取消4名复试成绩不合格考生待录取资格，并追究相关工作人员失误责任。学校对4名考生致以诚挚的歉意，并将严格加强管理，杜绝此类问题发生。

(责编：李依环、邓志慧)