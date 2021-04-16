人民网北京4月16日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部2021年继续面向农村和原贫困地区实施重点高校招生专项计划。专项计划的实施区域、报考条件、招录办法等相关政策保持不变。

2012年以来，教育部会同有关部门持续组织实施重点高校定向招收农村和贫困地区学生专项计划，每年在全国招生计划中专门安排专项计划，已逐步形成保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。根据教育部统计数据，专项计划招生人数由2012年的1万人增至2020年的11.7万人，累计超过70万人。

记者注意到，目前，北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学等高校已陆续公布了专项计划的招生简章。今年，北京大学“筑梦计划”招生专业覆盖了元培学院、数学科学学院、物理学院、信息科学技术学院等多个学院。清华大学“自强计划”的招生专业包含了建筑类、土木类、人文与社会类等多个大类，学生可不受自身文理分科限制进行学科类型申请，每人最多允许填报3个专业类。

教育部在部署中强调，各地各高校要进一步强化规范管理，严格执行专项计划报考条件，健全资格审核办法，完善教育、公安等多部门联合审核工作机制，认真核查考生户籍、学籍等信息，严防报考资格弄虚作假。要强化监督制约机制，严格执行国家、省级、高校、中学四级信息公开制度，畅通社会监督举报和核查机制，切实维护考生合法权益。

教育部要求，各省级招办要加强对高校执行国家招生政策和学校招生章程的监督，加大对专项计划招生中的违法违规行为查处力度，对提供虚假本人信息或材料的考生，将认定为在国家教育考试中作弊，取消其专项计划资格和当年高考资格，并按有关规定严肃处理。

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