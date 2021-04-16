李霞

系统观念是马克思主义基本原理的重要内容，强调系统是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的有机体。研究事物的运动与发展，要从事物的总体与全局上、从要素的联系与结合上找出规律、建立秩序，进而实现整个系统的优化。

坚持“三全育人”是党和国家加强和改进高校思想政治工作的一项基本原则。以系统观念健全“三全育人”体制机制，要求学校统筹协调各级党组织、各系统、各单位形成联动机制，聚焦创新建立系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，将立德树人落实在学校工作的各领域、各方面、各环节，构建“三全育人”工作格局。

完善党委统一领导的联动机制

对于高校而言，必须充分发挥中国特色社会主义教育的育人优势，完善领导体制、建立责任体系、健全检查制度，一体化构建领导坚强、责任清晰、保障有力的高校思想政治教育领导体制和管理机制。

此外，学校党委要加强对思想政治教育的全面领导，建立党委统一领导、部门分工负责、全员协同参与的工作协调机制。同时，要充分发挥学校党组织的政治核心作用，有效发挥基层党支部战斗堡垒作用，统筹各方面的育人资源和育人力量，将校内外各方面的力量调动起来，将一切育人因素利用起来，实现育人工作由点到面，多体联动，共同发力，把思想政治教育贯通到学科体系、教学体系、教材体系、管理体系中，不断拓展育人渠道，改善育人环境，提升育人能力，保障“三全育人”体制机制高效运行。

健全立德树人的制度体系

新形势下，我们要从新时代中国特色高等教育制度层面来认识“三全育人”体制机制的内在要求，不断完善立德树人的制度体系，通过“三全育人”体制机制建设推动立德树人落地落细落实，不断培养一代又一代社会主义合格建设者和接班人。

健全“三全育人”体制机制，必须要在以制度建设为核心的体制机制上下功夫。这就要求完善制度建设，各系统、各单位要着力在制度建设中突出育人导向，不断固化工作中的好经验和好做法，自觉坚持以学生为中心，自觉坚持立德树人，对标落实立德树人根本任务的要求，完善本系统、本单位的育人制度。此外，高校要加强制度集成创新，优化制度体系建设，紧紧围绕立德树人强化制度衔接，统筹优化育人资源和育人力量，对照协同育人的要求，完善学校育人制度体系。同时，高校还要注重制度协同，各系统、各单位要以提升立德树人成效为目标，在育人实践中注重制度协同，着力形成育人合力，拓展强化育人成效上的协同效应。

构建“三全育人”的工作格局

健全“三全育人”体制机制，要将立德树人落实在学校工作的各领域、各方面、各环节，渗透到校园生活的各个角落。对于高校而言，要树立立德树人理念，各部门要有主动育人自觉，院、系、专业要在育人链条实践上下功夫，不断增强全校各单位和全体教职工立德树人的协同意识和能力，逐步构建全员、全程、全方位的育人工作格局。

全程贯穿，育人不断线。思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。“课程思政”是落实立德树人根本任务的基础性和全面性工作，要把社会主义核心价值观的要求、把实现中华民族伟大复兴的理想和责任，融入专业课程教学之中，发挥专业课程的价值引领作用，达到铸魂之目标；要通过加强创新创业课程、产教融合课程等的“课程思政”建设，提升学生的核心能力培养，达到赋能之目标；要结合“五育并举”要求，打造第二课堂课程体系，形成学生个性化成长方案，推动学生的个性化培养，达到塑我之目标。此外，日常思想政治工作是课堂外落实立德树人根本任务的主阵地，要积极完善辅导员加导师的协同育人模式，加强学生班团建设，着力提升针对性和实效性，确保将立德树人贯穿教育教学全过程和学生成长成才全过程。

全员参与，人人讲育人。学校思想政治教育是一项系统工程，不仅要充分发挥辅导员、思想政治理论课教师、各专业课教师的教育引导作用，还要调动各级各类职能部门行政人员的积极性，建立起全员育人工作机制，真正把思想政治工作体现在日常工作的方方面面。校院党委要做好顶层设计，强化主体责任意识，把落实好立德树人根本任务作为全面从严治党向基层延伸的新要求纳入学校党的建设。教师党支部要持续引领课程思政建设，发挥课堂育人的主渠道作用，并将课程思政作为重要载体，推动党支部自身建设和师德师风建设。党政职能部门要在所牵头的相关工作中自觉落实育人要求，在所制定的相关制度中明确育人导向，要建立与本部门业务相关的榜样群，发挥好榜样的示范引领作用。服务保障部门要关心关爱学生，为学生营造良好的学习生活环境，加强服务品牌建设，提升服务育人水平。群团组织要围绕育人，打造特色项目，营造育人氛围。

全方位协同，多方面参与。建立第一、二、三课堂协同育人机制，持续深化课程思政，提升第一课堂育人质量；积极结合学科专业特点，打造第二课堂课程体系；以科技竞赛、志愿服务和支部共建等方式开展第三课堂，将学生培养过程面向社会开放，推动实践育人。同时，要建立党、团、班集体协同育人机制，非学生工作部门要深入到学生中去，明确联系学生的措施，组织落实到位。学校团组织、班集体以及非学生工作部门根据党委的工作要求，积极发挥协同教育职能，引导学生树立正确的思想导向。此外，要建立学校、家庭协同育人机制。家庭是学生的第一所学校，家庭教育是学校教育的基础和补充，要充分发挥家庭在学校育人中的作用，形成育人合力。

（作者系北京联合大学生物化学工程学院组宣部副部长、副研究员 ）

(责编：任嫣莉（实习生）、秦华)