原标题：多地学校午休课让学生午休“躺睡” 专家称对孩子成长有积极意义

近日，教育部印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，指出睡眠对促进中小学生大脑发育、骨骼生长、视力保护、身心健康和提高学习能力与效率至关重要。各地各校要通过多种途径加强宣传教育，大力普及科学睡眠知识。在此背景下，近日，杭州市拱墅区6所中小学从13日起试点“午休课”，学生可自由选择午休方式，午休时间40分钟左右。有学校将阅览室等临时改成“午休吧”，有的学校还为学生添置了“午休包”，提供毯子、眼罩等物品。4月15日，北京青年报记者搜索看到，除杭州以外，山东济南、浙江丽水等地也有学校开设午休课，保障学生睡眠。专家称，学校开设午休课，补充学生睡眠，对孩子的成长会有积极帮助。

杭州

拱墅区6所中小学试点“午休课”

据杭州市拱墅区教育局介绍，近日，为响应教育部发布的《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，拱墅区6所中小学从13日起试点“午休课”，学生可自由选择午休方式，午休时间40分钟左右。

原本很多中小学也有午休的举措，但是受条件的限制，学生更多地只能趴在课桌上小憩，腿麻手麻，睡得不舒服。“午休课”试点是为让孩子真正得到休息作出的探索。为了更好地落实，试点的学校根据自身情况，进行了个性化尝试。

据介绍，行知中学的课程表中，在中午12时30分至13时10分这一栏，增加了一项“午休课”。为此，学校还将阅览室、健身房临时改成男女分区的“午休吧”。

去年夏天投入使用的杭州市永正实验学校里，尚未投入使用的空余教室被设置成“午休室”。午睡室内配备空调、窗帘、床垫、席子等，确保“一人一床”，班主任、副班主任轮流管理。学校还为每名学生添置了一个“午休包”，毯子、眼罩等一应俱全。育才京杭小学的普通教室“变身”为一间间“小清新”宿舍，师生们把教室里的课桌椅集中到一起，腾出一大块地用于学生休息。

杭州市新华实验小学在学生中进行了调查，大部分孩子在午休时间都选择睡觉，并且都睡着了。“我没有完全睡着，不过闭上眼睛休息一会也很不错，而且多睡觉能帮助长高。”冯晨程同学开心地分享。

在杭州市德胜小学，学校根据学生个性化的需求，将有午睡需求的孩子，按照班级安排在二楼两个空教室和音乐舞蹈室内午睡。还有部分确实不喜欢午睡的同学，也有专门的午休场所，同学们可以选择阅读、听音乐等其他休息方式。“午休并不意味着所有孩子必须午睡。让孩子们选择自己最能放松的方式才是最好的休息。”德胜小学校长钱娟萍说。

山东

多地也有学校开设“午休课程”

北青报记者搜索看到，除了杭州这里的6所学校外，在山东济南等地，同样有学校开设相关课程。据《济南日报》近日报道，在济南长清区第二实验小学，为了能让300名学生实现有品质的午休，学校将午休升级为一门课程，从午休前的准备、午休时的规范，再到午休后的整理、明理、知规、树范，在午休课程的浸润下，孩子们养成了自理、自立的良好生活习惯。为了满足每一个在校就餐孩子的“躺睡”需求，学校将条件完备的功能教室进行了“大变身”，两人一组，可以取下午睡用的功能床垫，低年级的学生也能铺好自己的床垫和被褥。

济南市槐荫区锦绣城小学也打造了“午休课程”。午餐后，孩子们有的学习红色知识，有的学习卫生打扫，有的开展体育健康教育，随后学生们还可以“躺睡”。

据浙江丽水市文元育英外国语小学介绍，在2019年，学校就开设了午睡课程，每天12点30分至13点10分，全校学生在午睡房午睡，班主任、副班主任、值班教师和生活老师在午睡房监督，确保孩子们为下午的学习养精蓄锐。

为了保证孩子们的睡眠，广州一小学则鼓励孩子们充分利用中午时间，以便晚上早点休息。据《广州日报》报道，日前，广州市海珠区第二实验小学教育集团作出了尝试，为总睡眠时长达标而中午实在睡不着的孩子开设了“午修课程”，让他们在不影响别人的前提下，利用午休时间练字、阅读、做作业、与校长交流，把时间充分利用好，以便晚上可以早睡觉。

专家

学校开设午休课也要明确主体责任

对于杭州6所学校开设午休课的尝试，4月15日，中国教育研究院教育理论研究所副研究员郭元婕对北青报记者说，学校开设午休课的消息确实让人眼前一亮。郭元婕介绍，目前部分中小学生睡眠不足的现象已经非常普遍，教育部也已发布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，表达对学生睡眠的关注。在此背景下，杭州等多地开设午休课的尝试，对孩子们的成长发育是有积极意义的。

郭元婕说，“学生在校期间需要长时间段学习，有的时候甚至比很多劳动者还要累，因为学生要始终保持脑力运动。从科学角度来看，增加午睡时间，让学生们能有放松身心的一段时间，是非常有价值的。”

此外，郭元婕说，学校主动开设午休课程也更加明确了主体责任。“以前说要保障睡眠时间，更多是通过家校合作的方式来沟通和实现，现在学校承担起为学生提供充足睡眠的责任，由监督主体变成了提供场所的主体，也能更好帮助学生补充睡眠。”

同时，郭元婕提出，在其他学校推广午休课程的时候也应该注意监督和引导。“推广午休课程是有前提条件的，包括学校活动场所等。比如说北方在没有暖气的时候，如何能保证学生不受凉等，所以在推广时一定要对场所加强监督和引导。”（文/本报记者 郭琳琳 供图/杭州市拱墅区教育局）

(责编：温璐、李依环)