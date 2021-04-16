人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

多地学校午休课让学生午休“躺睡” 专家称对孩子成长有积极意义

2021年04月16日08:58 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：多地学校午休课让学生午休“躺睡” 专家称对孩子成长有积极意义

　　近日，教育部印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，指出睡眠对促进中小学生大脑发育、骨骼生长、视力保护、身心健康和提高学习能力与效率至关重要。各地各校要通过多种途径加强宣传教育，大力普及科学睡眠知识。在此背景下，近日，杭州市拱墅区6所中小学从13日起试点“午休课”，学生可自由选择午休方式，午休时间40分钟左右。有学校将阅览室等临时改成“午休吧”，有的学校还为学生添置了“午休包”，提供毯子、眼罩等物品。4月15日，北京青年报记者搜索看到，除杭州以外，山东济南、浙江丽水等地也有学校开设午休课，保障学生睡眠。专家称，学校开设午休课，补充学生睡眠，对孩子的成长会有积极帮助。

　　杭州

　　拱墅区6所中小学试点“午休课”

　　据杭州市拱墅区教育局介绍，近日，为响应教育部发布的《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，拱墅区6所中小学从13日起试点“午休课”，学生可自由选择午休方式，午休时间40分钟左右。

　　原本很多中小学也有午休的举措，但是受条件的限制，学生更多地只能趴在课桌上小憩，腿麻手麻，睡得不舒服。“午休课”试点是为让孩子真正得到休息作出的探索。为了更好地落实，试点的学校根据自身情况，进行了个性化尝试。

　　据介绍，行知中学的课程表中，在中午12时30分至13时10分这一栏，增加了一项“午休课”。为此，学校还将阅览室、健身房临时改成男女分区的“午休吧”。

　　去年夏天投入使用的杭州市永正实验学校里，尚未投入使用的空余教室被设置成“午休室”。午睡室内配备空调、窗帘、床垫、席子等，确保“一人一床”，班主任、副班主任轮流管理。学校还为每名学生添置了一个“午休包”，毯子、眼罩等一应俱全。育才京杭小学的普通教室“变身”为一间间“小清新”宿舍，师生们把教室里的课桌椅集中到一起，腾出一大块地用于学生休息。

　　杭州市新华实验小学在学生中进行了调查，大部分孩子在午休时间都选择睡觉，并且都睡着了。“我没有完全睡着，不过闭上眼睛休息一会也很不错，而且多睡觉能帮助长高。”冯晨程同学开心地分享。

　　在杭州市德胜小学，学校根据学生个性化的需求，将有午睡需求的孩子，按照班级安排在二楼两个空教室和音乐舞蹈室内午睡。还有部分确实不喜欢午睡的同学，也有专门的午休场所，同学们可以选择阅读、听音乐等其他休息方式。“午休并不意味着所有孩子必须午睡。让孩子们选择自己最能放松的方式才是最好的休息。”德胜小学校长钱娟萍说。

　　山东

　　多地也有学校开设“午休课程”

　　北青报记者搜索看到，除了杭州这里的6所学校外，在山东济南等地，同样有学校开设相关课程。据《济南日报》近日报道，在济南长清区第二实验小学，为了能让300名学生实现有品质的午休，学校将午休升级为一门课程，从午休前的准备、午休时的规范，再到午休后的整理、明理、知规、树范，在午休课程的浸润下，孩子们养成了自理、自立的良好生活习惯。为了满足每一个在校就餐孩子的“躺睡”需求，学校将条件完备的功能教室进行了“大变身”，两人一组，可以取下午睡用的功能床垫，低年级的学生也能铺好自己的床垫和被褥。

　　济南市槐荫区锦绣城小学也打造了“午休课程”。午餐后，孩子们有的学习红色知识，有的学习卫生打扫，有的开展体育健康教育，随后学生们还可以“躺睡”。

　　据浙江丽水市文元育英外国语小学介绍，在2019年，学校就开设了午睡课程，每天12点30分至13点10分，全校学生在午睡房午睡，班主任、副班主任、值班教师和生活老师在午睡房监督，确保孩子们为下午的学习养精蓄锐。

　　为了保证孩子们的睡眠，广州一小学则鼓励孩子们充分利用中午时间，以便晚上早点休息。据《广州日报》报道，日前，广州市海珠区第二实验小学教育集团作出了尝试，为总睡眠时长达标而中午实在睡不着的孩子开设了“午修课程”，让他们在不影响别人的前提下，利用午休时间练字、阅读、做作业、与校长交流，把时间充分利用好，以便晚上可以早睡觉。

　　专家

　　学校开设午休课也要明确主体责任

　　对于杭州6所学校开设午休课的尝试，4月15日，中国教育研究院教育理论研究所副研究员郭元婕对北青报记者说，学校开设午休课的消息确实让人眼前一亮。郭元婕介绍，目前部分中小学生睡眠不足的现象已经非常普遍，教育部也已发布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，表达对学生睡眠的关注。在此背景下，杭州等多地开设午休课的尝试，对孩子们的成长发育是有积极意义的。

　　郭元婕说，“学生在校期间需要长时间段学习，有的时候甚至比很多劳动者还要累，因为学生要始终保持脑力运动。从科学角度来看，增加午睡时间，让学生们能有放松身心的一段时间，是非常有价值的。”

　　此外，郭元婕说，学校主动开设午休课程也更加明确了主体责任。“以前说要保障睡眠时间，更多是通过家校合作的方式来沟通和实现，现在学校承担起为学生提供充足睡眠的责任，由监督主体变成了提供场所的主体，也能更好帮助学生补充睡眠。”

　　同时，郭元婕提出，在其他学校推广午休课程的时候也应该注意监督和引导。“推广午休课程是有前提条件的，包括学校活动场所等。比如说北方在没有暖气的时候，如何能保证学生不受凉等，所以在推广时一定要对场所加强监督和引导。”（文/本报记者 郭琳琳 供图/杭州市拱墅区教育局）

(责编：温璐、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部