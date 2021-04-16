原标题：办好一所学院 振兴一方产业

今年夏天，第一届176名滇西应用技术大学（以下简称“滇西大”）珠宝学院的学生即将毕业。滇西大是全国首批应用技术大学，是西部地区第一所零起点新建的应用技术类型本科高校，是一所“因扶贫而生”的大学。

2012年，教育部指派中国地质大学（武汉）对口帮扶滇西大，主要负责援建在腾冲的珠宝学院。为此，中国地质大学（武汉）先后委派其珠宝学院孙仲鸣、尹作为、周琦深等三位副院长前往扶贫办学。

扶贫建校四年情

回想在滇西这片热土工作的四年，孙仲鸣难掩激动之情。他说：“四年的工作经历，让我爱上了滇西这片土地。在教育扶贫过程中，我深深地读懂了国情、世情、民情，提升了自身觉悟、能力和境界，过程虽苦，我无怨无悔。”

滇西大充分借鉴国外应用型高校办学经验，采取了“一个总部下设若干特色学院和应用技术研究院”的开放式办学构架。其总部设在大理市，特色学院布局在滇西特色产业聚集的州市。

2012年，时任珠宝学院副院长孙仲鸣教授接受学校委派，投身到滇西大珠宝学院的筹建工作。2013年7月初，孙仲鸣参加了由教育部发展规划司和云南省教育厅主办的滇西高等教育扶贫专题研讨会后，赴腾冲调研并撰写可行性报告。

2016年4月，孙仲鸣以教育部挂职干部身份，出任滇西大珠宝学院院长。

在长达四年的援建中，孙仲鸣从武汉到昆明，再从昆明辗转至腾冲，这条长达2000多公里的路程，他往返近百次。2016年5月，孙仲鸣患上了肠扭转，一度昏迷不醒，住进了ICU，医生两次下发病危通知书。出院时，身高一米八的他，体重仅104斤。

从一纸文件到初步落成，孙仲鸣为滇西大珠宝学院打下了坚实的基础。他跑遍中国珠宝产业、珠宝教育集散地，帮助学院完成了“十三五”发展规划、政校企融合办学机制构建等。2017年4月，滇西大珠宝学院终于顺利通过教育部的评审，获得正式办学资格。

因扶贫而兴学

“这个学校承担着特殊的使命，通过办一所学院带动一方产业。”曾任中国地质大学（武汉）珠宝学院副院长的尹作为在采访中讲到了珠宝学院落户腾冲的原因。

2017年，珠宝学院正式组建并于当年9月首次招生。

腾冲所在的滇西边境山区是我国14个集中连片特困地区之一。兴建之初，学院周围都是荒地。尹作为住在工地上，饮食上的不习惯让他一年瘦了十几斤。在艰苦的条件下，尹作为带领学院教师，积极探索办学模式，走出了一条产教融合带动特色产业发展的创新之路。他认为，“办好扶贫大学，关键在于瞄准社会需求培养人才，利用好贫困地区独特的资源，就能为贫困地区装上‘发展引擎’。”

滇西地区虽然落后，但在户外休闲、民族文化体验、森林生态、珠宝玉器购物等方面却独具特色，急需大批高水平从业人员。

2017年，尹作为撰写了近一万字的材料，为学院争取到了国家项目资金400万元，建成了“珠宝质检与实践教学平台”，满足了本科教学实验的需求，并在这个基础上申报成立了对社会服务的珠宝检测中心。这是云南省高校所属第一家珠宝检测中心，能够“对外服务，实现自己养活自己”。

尹作为主张“引企、引资、引智”，与10多家企业合作，建立“校中厂”实训基地，探索出“企业导师制”教学模式，在全国范围精选玉雕、玉器鉴定、珠宝营销等领域专家作为企业导师对学生进行专业辅导，让学生开展真刀真枪式的实习，为当地企业开展订单式人才培养。同时，为助力行业升级，挂靠学院开展社会培训服务，分别开设“翡翠鉴定师培训班”“宝石基础培训班”等珠宝培训班，亲自授课，两年开设9个班次，培训500余人。

腾冲市珠宝协会会长杨儒就是珠宝培训班的受益者，“我文化水平低，又是野路子自学的手艺，学习正规理论和科学知识让我豁然开朗。”杨儒说。

2019年，尹作为两年挂职结束，此时的珠宝学院已初具规模，三座实验实训楼也已经投入使用。学院发展蒸蒸日上。在攻坚扶贫工作中，尹作为荣获云南省“扶贫先进工作者”称号。

为脱贫“引活水”

“只有培养了人，才能从根本上脱贫。”滇西应用技术大学校长袁希平说。

2019年6月，中国地质大学（武汉）珠宝学院副院长周琦深接力腾冲扶贫，为真脱贫、脱真贫提供“源头活水”。他向当地教育局争取到35名教师指标，不辞辛劳邀请到10余名教师来到滇西大珠宝学院授课。

教育扶贫是为了偏远地区的孩子“有学上”，在周琦深看来，办好职业教育，更是要让孩子“上好学”。周琦深把校企合作作为人才培养的重要途径，学院划出9000多平方米的二号实训楼，引入腾冲边境经济合作区科技企业孵化器，先后引进20余家企业入校，开展产学研合作培养应用型人才。

“职教一人、就业一个、脱贫一家”，滇西大珠宝学院地处云南边疆，生源多为贫困学生，农村学生占80%，建档立卡贫困户学生近18%，学生和家长最关心的还是毕业后的就业情况。

因为瞄准社会需求培养人才，滇西大珠宝学院的学生还没毕业，就已经有不少企业来校走访，对毕业生求贤若渴。

今年即将毕业的本科生杨金围是一名来自边远山区的女孩，她即将与国家珠宝玉石质量监督检验中心瑞丽实验室签订三方协议，成为一名正式的质检员。“掌握了一技之长并成功就业，让我增添了不少自信”，杨金围感慨。

在周琦深和教师们的共同努力下，2019年，滇西应用技术大学与中国地质大学（武汉）共建“国家级高原攀岩教学训练基地”，该项目入选2019年度云南省省校教育合作共建重点项目。同一年，滇西大珠宝学院成为中国职业技术教育学会珠宝职业教育分会副会长单位。

周琦深还牵头申请建设云南省大学生校园创业平台和众创空间，推动实施“师生共同成长计划”。2019年，滇西大珠宝学院师生创作的各类“创新创业”作品获省部级以上奖项近20项。2020年，学院获省人社厅拨款400万元，用于省级高技能人才培训基地建设。

滇西应用技术大学党委书记罗进忠深有感触地说：“没有中国地质大学（武汉）的悉心指导和大力帮助，就没有滇西大珠宝学院的今天。”（本报记者 夏静 本报通讯员 王俊芳）

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