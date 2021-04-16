原标题：成年人的家长建起了“家长群”

一个红包发出后，被群友迅速抢完，发红包者紧接着收到了一个个祝贺，祝贺他的小孩在公司晋职。这是美国湾区一家科技公司中国员工的家长群。

身为家长，会出现在各种各样的群里，幼儿园、中小学生家长群……但是越来越多成年人的家长建起了微信群：大学家长群、留学生家长群、公司员工家长群。

在这些“成年孩子”的家长群中，群昵称除了谁谁的爸爸、妈妈，还有更玄妙的。那家湾区公司的家长群，群成员昵称格式包含子女的性别、学历、年龄及所在城市。而昵称中表示性别的字母缩写f（女性female）和m（男性male）还暗藏玄机——大写字母表示已有对象，小写字母表示仍是单身。平时群里讨论的多是子女职位晋升、工作评级和年终收入等话题。

理解父母好心 但不愿被监视

中青报·中青网记者加入一些留学生家长群，发现大多数群规定成员要按照子女的学校、年龄、所在城市等信息修改群昵称。“信息互通、友爱互助，经验交流分享”是这类群的群规关键词。在群文件中，记者也发现，有不少热心家长整理出了境外高校的基本情况、申请攻略和相关留学政策的分析。

新入群家长大多在询问有关孩子申请学校的事宜，也有笑称自己只是为了找个组织“抱团取暖”。在留学生家长群，家长大致可分为三类：子女正在申请学校的、已经在境外学校就读的和孩子已经毕业的，群聊的话题包括：学校申请、子女的海外学习、生活、工作就业，等等。

虽然多数留学生在出国或出境前早已成年，但父母对子女的这份关爱和担忧却并未因子女年龄增长而有所减弱。

事实上，除了留学生父母有家长群之外，许多内地大学生的父母也有家长群。这些群大都由大学老师或辅导员组建，为了方便家长了解孩子的在校情况。目前本科在读的黄秋告诉中青报·中青网记者，他的老师会定期在群里把每个学生的近期表现、学习情况、各类奖助学金名单及日常通知发给家长。

“每个学期末，老师还会把成绩单直接邮寄到我家。”黄秋说，“我们从小到大都有家长群，上了大学还有。”黄秋认为，家长群虽说能让远在千里之外的父母第一时间掌握子女的在校情况，但作为成年人，她感觉这个群像是在‘监督’自己，有一种不被信任的感觉。

黄秋的妈妈是一名小学语文教师。她告诉记者，在大学家长群里，大家热衷于讨论孩子的就业和学习问题。她坦言，孩子的学习和工作是家长心中永远绕不过的话题。但她也认为，学校和家长可以鼓励学生独立思考和自主决策，在安全合理的前提下，让他们逐渐独立自主。

“父母永远操不完的心”

那些想随时掌握孩子一切，不停出现在孩子周围的家长被称为“直升机”家长；习惯于为孩子安排计划，帮助孩子提前扫清成长路上障碍的家长被称为“铲雪机”式家长。孩子小时候，父母可以像“直升机”无时无刻不在监控，当孩子大了，这些家长想方设法变成“铲雪机”。

针对“铲雪机”式家长，心理咨询师、知乎亲子话题优秀答主左飞认为，一方面这些父母受传统教育观念影响，“儿行千里母担忧”“无论你多大，在父母眼中都只是个孩子”都是父母良苦用心；另一方面，父母与子女长期近距离生活相处，很难察觉到子女成长过程中自我认知的变化，难以完成“家长”的角色转换，还是以“老办法”解决“新问题”。

“父母如果更开明一点，那双方自然都会好受一些。但人很难摆脱惯性，我们作为子女不能站在道德制高点上要求所有父母都必须开明。”左飞举例说，如果父母天天逼着他们相亲、试图控制他们的生活，那子女就要把父母批判一番吗？“在家庭里，很难争出谁对谁错，关键是（父母子女）怎样去中和、平衡这个矛盾。”

如何避免把关爱变成亲子冲突的导火索，左飞建议家长可以从三个方面想办法。一是向身边比较开明的同龄人或者家族中德高望重的长辈寻求建议；二是寻找专业的心理咨询师、教育专家给予帮助；三是跟子女同龄的年轻人聊聊天，说出自己的困扰，也试着去了解一下现在年轻人的想法。

左飞认为，父母加入家长群很大程度上是像家长自己所说的“抱团取暖”，但需要注意的是，如果群成员彼此间的价值观和教育观相似，那这样的交流并不会带来太多建设性的意见。“就好比你家孩子30岁不结婚，他家孩子40岁不结婚，两家的父母交流半天，也没擦出点思想火花，只是叠加焦虑”。

山东某高校教师李家家指出，家长不可能永远替孩子遮风挡雨。李家家说：“过度包办，即是控制。其实家长需要控制的不是孩子，而是那颗‘永远操不完的心’，如果放不下‘家长’的角色，孩子又如何能真正长大呢？”

父母“越界” 子女怎样应对

面对“直升机”“铲雪机”式家长，有的年轻人默默承受，有人试图讲道理，也有人奋起“反抗”。有的反抗者一方面拒绝父母无微不至的关心，另一方面主动出击，做家务或帮助父母解决工作上的问题，让父母意识到自己已经能独当一面。

90后海归杨佳坦言自己是“反抗者”，主动出击。在申请留学的过程中，她说服父母把选择权给自己。她把从留学中介、有经验的亲戚朋友那里了解到的相关信息主动告知父母，坦陈自己的想法，再与他们一起商量。她发现，“只要在大方向上不出错，父母都会支持。”

左飞提醒，子女在“反抗”过程中，要注意把握拒绝的度，如果太过极端，可能会让父母觉得无助。他们的担忧和关心并不会因为子女的拒绝而消失，只是憋在心里不表露出来。短期来看，子女获得了自由，双方拥有了边界感，但长期来说，尤其是当父母年迈，会对他们的心理造成影响。

目前就读于香港中文大学的李梓华觉得父母关心子女学习和工作尚可理解，“最奇怪的是我爸妈总觉得我没有朋友。”李梓华说，在他办完了申请学校的后续流程，自己本想在等开学的这段时间回家陪陪父母，却没想到因为回家后很少出门社交被父母念叨，“一开始我还比较耐心，听他们给我讲（道理），后面时间一长，就会忍不住吵架。”

李梓华表示，虽然父母偶尔的“越界”让他感到困扰，但他知道他们的一番好意，都是为自己着想，因此他会有选择地考虑并采纳父母的意见。他相信，无论是将来找工作的时候，还是工作后与父母年纪相仿的同事相处，父母的意见都会是有帮助的，只不过自己现在有时还接受不了。（见习记者 韩荣 田宏炜）

(责编：温璐、李依环)