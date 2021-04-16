人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

“十四五”期间我国老年人口将突破3亿人

全国老年大学有了统编教材

2021年04月16日08:31 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：全国老年大学有了统编教材

　　根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿人，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。北京青年报记者获悉，首批全国老年大学统编教材近日已由四川教育出版社、商务印书馆正式出版。它们的出版，填补了我国老年大学自创办以来没有统编教材的空白。

　　为何组织编写统编教材？

　　记者了解到，首批发布的教材共五本，分别为《新时代老年大学校长读本》《树立和培育积极老龄观》《老龄金融》《老年健康教育与管理》《老年人权益保障法律实务》。此前，我国老年大学没有一本全国性教材，各地老年大学在课程体系设置缺乏统一性和规范性，课程建设各自为战，资源共建共享度不强。

　　此次发布的全国老年大学统编教材由中国老年大学协会组织编写。为配合教材编写工作，新华文轩成立了专门的公司，组建了专业的团队，从市场调研、组织编写、编辑出版和发行都做了充分的准备。“受疫情影响，我们原定的市场调研工作被迫推迟，为了保证出版进度，去年三月，我们在中国老龄协会、中国老年大学协会指导下组织召开了编委会，布置了编写工作，将编写工作安排前移，为出版赢得了时间。” 全国老年大学统编教材组织和出版发行团队、新华文轩旗下文轩银时（北京）文化传播有限公司董事长黄轶告诉记者。

　　首批5本教材各有哪些侧重？

　　记者了解到，在调研阶段，团队实地走访9个省的老年大学，调研工作深入到了省市县三级学校。通过调研，教材指导委员会确定编写方案，首先从通识类开始——主要包括思想政治、国情教育、法律法规、生活教育、医疗保健、家庭教育、科学普及等七大类别生成教材内容。

　　据黄轶介绍，最先推出的5本教材中，《新时代老年大学校长读本》着眼于老年大学校长、管理者培训；《树立和培育积极老龄观》以积极应对人口老龄化为出发点，将人口老龄化纳入国情教育，帮助老年人树立和培育积极老龄观；《老年健康教育与管理》关注老年心理、身体健康问题；《老龄金融》让老年人管理好养老金和资产，实现资金和财产保值增值，合理规划和使用好自己的资金财产；《老年人权益保障法律实务》保障老年人权益，让老年人知法守法，用好法律武器维权。

　　编写者都来自哪里？

　　这些教材的编写者，主要来自国内权威机构和行业知名专家。如《老年健康教育与管理》依托国家卫健委、中华预防医学会、国家卫健委北京医院等组织机构专家编写，区别于市面上比较常见的“大字本健康科普”“教你如何养生”等书目，从健康管理和预防等科学角度，帮助老年人认识生理心理健康状态；《老龄金融》一书则邀请到北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、中国老年学与老年医学学会副会长巴曙松教授担任主编，设计老年人生活中常用的金融知识。（记者 张知依 统筹/刘江华）

(责编：温璐、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部