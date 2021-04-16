原标题：全国老年大学有了统编教材

根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿人，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。北京青年报记者获悉，首批全国老年大学统编教材近日已由四川教育出版社、商务印书馆正式出版。它们的出版，填补了我国老年大学自创办以来没有统编教材的空白。

为何组织编写统编教材？

记者了解到，首批发布的教材共五本，分别为《新时代老年大学校长读本》《树立和培育积极老龄观》《老龄金融》《老年健康教育与管理》《老年人权益保障法律实务》。此前，我国老年大学没有一本全国性教材，各地老年大学在课程体系设置缺乏统一性和规范性，课程建设各自为战，资源共建共享度不强。

此次发布的全国老年大学统编教材由中国老年大学协会组织编写。为配合教材编写工作，新华文轩成立了专门的公司，组建了专业的团队，从市场调研、组织编写、编辑出版和发行都做了充分的准备。“受疫情影响，我们原定的市场调研工作被迫推迟，为了保证出版进度，去年三月，我们在中国老龄协会、中国老年大学协会指导下组织召开了编委会，布置了编写工作，将编写工作安排前移，为出版赢得了时间。” 全国老年大学统编教材组织和出版发行团队、新华文轩旗下文轩银时（北京）文化传播有限公司董事长黄轶告诉记者。

首批5本教材各有哪些侧重？

记者了解到，在调研阶段，团队实地走访9个省的老年大学，调研工作深入到了省市县三级学校。通过调研，教材指导委员会确定编写方案，首先从通识类开始——主要包括思想政治、国情教育、法律法规、生活教育、医疗保健、家庭教育、科学普及等七大类别生成教材内容。

据黄轶介绍，最先推出的5本教材中，《新时代老年大学校长读本》着眼于老年大学校长、管理者培训；《树立和培育积极老龄观》以积极应对人口老龄化为出发点，将人口老龄化纳入国情教育，帮助老年人树立和培育积极老龄观；《老年健康教育与管理》关注老年心理、身体健康问题；《老龄金融》让老年人管理好养老金和资产，实现资金和财产保值增值，合理规划和使用好自己的资金财产；《老年人权益保障法律实务》保障老年人权益，让老年人知法守法，用好法律武器维权。

编写者都来自哪里？

这些教材的编写者，主要来自国内权威机构和行业知名专家。如《老年健康教育与管理》依托国家卫健委、中华预防医学会、国家卫健委北京医院等组织机构专家编写，区别于市面上比较常见的“大字本健康科普”“教你如何养生”等书目，从健康管理和预防等科学角度，帮助老年人认识生理心理健康状态；《老龄金融》一书则邀请到北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、中国老年学与老年医学学会副会长巴曙松教授担任主编，设计老年人生活中常用的金融知识。（记者 张知依 统筹/刘江华）

(责编：温璐、李依环)