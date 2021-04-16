原标题：校园反恐演练 师生机敏“处突”

摄影/本报记者 袁艺

昨日一早，学生入校期间，一名极端分子持刀冲闯学校大门，学校安保人员和教职工迅速联合警务人员，处理这一突发事件……别担心，这只是一场“反恐实景模拟演练”。昨日是第六个全民国家安全教育日，海淀区学院路街道“学地警联盟”在中国地质大学附属中学举办安全文化进校园活动。

北京青年报记者在现场了解到，当天的活动分为反恐实景模拟演练、安全互动体验、综合宣教三大模块，提升学校师生的防恐意识、安全自救能力以及地区协同应急处突能力。

在安全互动体验区共设置了9个项目，包括反恐防暴设备、器械，消防救援设备、器械，交通安全，烟热逃生，灭火屋，应急止血包扎，禁毒教育，反恐教育、地震逃生等内容。无论是身临其境模拟逃生过程、学习应急包扎方法，还是体验各类设备器械的使用、识别毒品模型，同学们都展现出了浓厚的学习兴趣。此次活动不仅让学生对安全知识有了深入的了解，更提升了安全应急自救技能。

在综合宣教区，布置了8大主题宣传展板和宣传册，内容涉及反恐防暴、扫黄打非、反邪教、禁毒教育、交通安全、消防救援、法治教育、国家安全等。同时，现场还设置了知识竞答互动环节，引导学生关注网络安全。

据了解，海淀学院路地区“学地警联盟”于2018年5月24日正式成立，该联盟由学院路街道、学院路学区、地区11所中小学、15所幼儿园、东升派出所、双泉堡派出所、海淀区消防救援支队执法监督二大队、海淀区消防救援支队八家救援站、清河交通大队等单位组成，旨在统筹各方资源、加强协调联动、搭建工作平台，共同推动地区平安校园建设。自正式成立以来，该联盟充分发挥平台作用，在校园周边环境秩序整治行动、中高考护航行动、安全宣传教育等活动中集中力量，协调联动，确保校园及周边安全“零隐患”，为地区平安稳定献力。

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(责编：温璐、李依环)