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迎接全民国家安全教育日 学院路开展“反恐实景模拟演练”

校园反恐演练 师生机敏“处突”

2021年04月16日08:29 | 来源：北京青年报
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原标题：校园反恐演练 师生机敏“处突”

摄影/本报记者 袁艺

　　昨日一早，学生入校期间，一名极端分子持刀冲闯学校大门，学校安保人员和教职工迅速联合警务人员，处理这一突发事件……别担心，这只是一场“反恐实景模拟演练”。昨日是第六个全民国家安全教育日，海淀区学院路街道“学地警联盟”在中国地质大学附属中学举办安全文化进校园活动。

　　北京青年报记者在现场了解到，当天的活动分为反恐实景模拟演练、安全互动体验、综合宣教三大模块，提升学校师生的防恐意识、安全自救能力以及地区协同应急处突能力。

　　在安全互动体验区共设置了9个项目，包括反恐防暴设备、器械，消防救援设备、器械，交通安全，烟热逃生，灭火屋，应急止血包扎，禁毒教育，反恐教育、地震逃生等内容。无论是身临其境模拟逃生过程、学习应急包扎方法，还是体验各类设备器械的使用、识别毒品模型，同学们都展现出了浓厚的学习兴趣。此次活动不仅让学生对安全知识有了深入的了解，更提升了安全应急自救技能。

　　在综合宣教区，布置了8大主题宣传展板和宣传册，内容涉及反恐防暴、扫黄打非、反邪教、禁毒教育、交通安全、消防救援、法治教育、国家安全等。同时，现场还设置了知识竞答互动环节，引导学生关注网络安全。

　　据了解，海淀学院路地区“学地警联盟”于2018年5月24日正式成立，该联盟由学院路街道、学院路学区、地区11所中小学、15所幼儿园、东升派出所、双泉堡派出所、海淀区消防救援支队执法监督二大队、海淀区消防救援支队八家救援站、清河交通大队等单位组成，旨在统筹各方资源、加强协调联动、搭建工作平台，共同推动地区平安校园建设。自正式成立以来，该联盟充分发挥平台作用，在校园周边环境秩序整治行动、中高考护航行动、安全宣传教育等活动中集中力量，协调联动，确保校园及周边安全“零隐患”，为地区平安稳定献力。

　　相关

　　高校《国家安全教育读本》启动编写

　　在全民国家安全教育日来临之时，教育部于4月14日召开高校《国家安全教育读本》（以下简称《读本》）编写工作启动会，正式启动编写工作。北京青年报记者了解到，《读本》将于2022年春季学期试教试用，2023年春季学期全面投入使用。

　　高校《国家安全教育读本》的编写，是为深入贯彻落实总体国家安全观，帮助大学生系统掌握总体国家安全观的内涵和精神实质，理解中国特色国家安全体系，树立国家安全底线思维，将国家安全意识转化为自觉行动。教育部党组成员、副部长郑富芝要求，《读本》编写要用习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述统领教材，创新呈现形式，打造融思想性、政治性、学术性、适宜性为一体的精品教材。（文/本报记者 雷嘉）

(责编：温璐、李依环)

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