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专家解读：中小学生“睡眠令”如何落到实处？

2021年04月15日17:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月15日电 （记者孙竞）日前，教育部针对中小学生发布了“睡眠令”。《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》（以下简称《通知》）明确提出了学生睡眠时间的要求，小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。

睡眠，不仅是广大家长的烦心事，也是破解少年儿童成长难题的关键。如何才能让孩子真正“安枕无忧”？多位专家学者表示，破解中小学生睡眠问题必须家庭、学校、社会等多方同向而行，共同画好“同心圆”。

睡眠保卫战，从重视睡眠健康开始

“苟得其养，无物不长。”上海交通大学医学院党委书记、儿童睡眠障碍诊治中心主任、中国医师协会睡眠医学专业委员会儿童睡眠学组组长江帆指出，睡眠对儿童青少年的健康成长有着极其重要的影响，与儿童青少年的体格生长、神经心理发育、情绪行为发展、代谢功能都有着极其密切的关联。

中国儿童中心2019年发布的《中国儿童发展报告》显示，小学二、四年级学生平均每天睡眠时间为9小时25分钟，小学六年级学生为9小时13分钟，初中生为8小时。随着年级的增加，儿童的平均睡眠时长越来越短。

“对正处于快速生长发育阶段的儿童青少年来说，睡眠剥夺、生物节律紊乱不仅会引起短期注意力不集中、学业成绩下降等后果，长期来看更可能损害儿童脑功能，导致青少年抑郁、焦虑、注意力缺陷、行为冲动等情绪行为问题，增加肥胖等代谢性疾病风险，损害身心健康与学业发展。”江帆在接受采访时表示。

江帆认为，中小学校、教师、家长、学生都需要充分提高对于睡眠健康重要性的认识，增进对不同年龄段所需睡眠时间的要求以及健康睡眠习惯的了解，设置符合中小学生生理特点的上课和作息时间。例如，早上不过早要求到校，中午合理安排午休，课后合理控制作业总量，不让过多的学业任务挤占儿童的睡眠时间。

作为从教超过30年的教师，北京第二实验小学副校长华应龙坦言，很多中小学校和教师并没有将学生睡眠管理作为“分内之事”，对此关心关注不够。

“我国义务教育要实现高质量发展，必须要更加关注孩子的身心健康发展，必须把睡眠管理作为‘头等大事’来抓。不仅要立即行动起来，完善各项管理措施，而且要长期坚持下去，做到持之以恒、久久为功。”华应龙说。

破解学生睡眠问题，须多方综合施策

中国儿童中心主任苑立新认为，影响中小学生睡眠时间和质量的因素很多，既有校内的学习安排因素，也有校外的课余生活安排因素；既有中小学生认知方面的问题，也有学校重视、家长认知问题；既受中小学生行为习惯的影响，也受学校学习和家庭生活日常安排的影响。因此，破解中小学生睡眠问题必须系统考虑，综合施策。

他指出，保证中小学生的睡眠时间和质量，家长和学校是双责任主体，需要学校和家长密切配合。学校要加强作业统筹管理，避免作业时间过长。家长不要给孩子报过多校外培训班，增加额外压力。教师要关注学生上课精神状态，及时提醒家长注意孩子睡眠不足的情况。

江帆在采访中直言，一些孩子的睡眠不足，与家长不科学的教育方式有很大关系。不少家长对孩子学业存在焦虑，以提高学习成绩为名不惜让子女熬夜完成作业或课外练习，剥夺了他们的睡眠时间。这实际上反而会影响孩子的学习兴趣，降低学习效率。

“在保证孩子健康睡眠的方面，家长和学校要达成共识，避免给予孩子过多的课外压力。只有家、校同心，紧密配合，才能把中小学生的睡眠问题解决好。”江帆谈到。

武汉市教育局局长孟晖指出，保障孩子良好睡眠，需要多方共同画好“同心圆”。学校要坚持正确的办学方向，大力发展素质教育；广大教师要严格执行国家课程计划，严控作业数量和难度；家长要树立科学的教育理念，充足认识睡眠对孩子健康成长的重要性；社会要营造促进学生德智体美劳全面发展的良好氛围。

落实“睡眠令”，教师和家长面临更高要求

教育部在《通知》中明确，从加强科学睡眠宣传教育、统筹安排学校作息时间、加强学生睡眠监测督导等七个环节，确保学生充足睡眠时间要求落实到位。华应龙认为，每一个环节都值得校长和教师们研究，需要提高认识、统一步调、加强指导。

“例如《通知》中要求‘个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，应按时就寝不熬夜，确保充足睡眠’。那么我们就要研究：第一，教师如何因材施教地布置作业；第二，学生怎样的表现才算是尽了努力；第三，教师如何评价为了按时就寝而未完成的作业。”华应龙说。

重庆市九龙坡区谢家湾小学校长刘希娅表示，《通知》中规定“防止学业过重挤占睡眠时间”，这就要求教师要立足提升课堂教学实效，优化学习方式，严格控制作业时间，统筹各学科作业量，加强对自习课、课后服务的研究，实现小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业。

当前，电子产品使用低龄化现象日渐突出，一些孩子形成了不良的电子产品使用习惯。记者在采访中发现，有的学生睡前长时间刷手机，导致神经兴奋、延迟睡意，严重影响了睡眠。

在刘希娅看来，引导孩子合理使用电子产品，家长首先要以身作则。“家长也要做到不熬夜、睡觉前不玩电子产品等，为孩子做好榜样示范，这样才能帮助孩子从小明晰使用界限和要求。”

她强调，家长要做好睡眠管理的协同者，不仅要科学认识到自己孩子的个体发展情况，避免给孩子增加过重的课外负担，还应在保障孩子充足睡眠的前提下，带领孩子进行劳动、锻炼、阅读等课外活动，形成健康的生活方式。

(责编：李依环、邓志慧)

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