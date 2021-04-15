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北京师范大学成立国家安全与应急管理学院

将率先建设“国家安全学”一级学科

2021年04月15日17:15 | 来源：人民网-教育频道
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北京师范大学国家安全与应急管理学院成立。人民网记者 孙竞摄
北京师范大学国家安全与应急管理学院成立。人民网记者 孙竞摄

人民网北京4月15日电 （记者孙竞）北京师范大学国家安全与应急管理学院14日正式成立。学院将率先建设“国家安全学”一级学科，以国家安全与应急管理为核心进行交叉领域人才培养。

国务院学位委员会、教育部在今年1月新设置了“交叉学科”学科门类。“国家安全学”是“交叉学科”下设的一级学科。据介绍，北京师范大学国家安全与应急管理学院成立后，将建设“国家安全学”一级学科，组建学科专职教师队伍，进行“本硕博”一体化人才培养。

北京师范大学校长董奇介绍，学校在2019年成立了国家安全与发展战略研究院，推进国家安全相关智库研究，推动全国大中小学国家安全教育培训。新成立的国家安全与应急管理学院将依托北京师范大学已有的多学科优势，率先布局交叉学科门类，开展国家安全理论与战略、国家安全治理、国家安全系统科学与工程、公共安全应急管理、国家安全教育等领域的多学科交叉研究，推进国家安全应急管理拔尖创新人才的培养，推动建立国家安全教育内容体系，加强国家安全教育师资队伍建设，打造国家安全与应急管理相关领域的高水平研究队伍。

据了解，北京师范大学国家安全与应急管理学院主要在珠海校区建设。学院下设若干研究中心，根据总体国家安全观中的重点领域和重大战略进行布局，并将设立国家安全与应急管理教育培训中心、大数据中心、实验中心等。

另悉，由北京师范大学出版集团出版的《新时代国家安全法律体系概论》《大中小学国家安全教育指导纲要解读》也在当日首发。

(责编：李依环、秦华)

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