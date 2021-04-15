人民网北京4月15日电 （记者何淼）“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对职业教育工作作出重要指示强调，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

习近平总书记的重要指示在职校师生中引起热烈反响，大家纷纷表示，在今后工作、学习中，要以习近平总书记的重要指示精神为指引，努力弘扬大国工匠精神，深刻认识自身责任，认真学习专业知识、掌握专业技能，为国家经济社会发展贡献一份力量，不负青春，不负韶华，不负时代。

建设高质量教育体系 办好人民满意教育事业

“坚持立德树人”，这是习近平总书记在多次重要讲话中对广大教师提出的殷切期望。

建设高质量教育体系，是贯穿于中长期教育规划的一条红线，必须以全面贯彻党的教育方针、坚持立德树人为根本导向，将加强师德师风建设、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人落到实处。

“习近平总书记的重要指示，高瞻远瞩，系统全面，为我们在新时代办好职业教育指明了方向、提供了根本遵循。”吉安职业技术学院农林学院院长张慧说，“作为职教人，我感到备受鼓舞。同时也感到使命光荣，责任重大，这也坚定了我们办好职业教育的信心。”

贵州装备制造职业学院党委书记熊星表示，“学校将坚持立德树人的教育宗旨，推动‘思政课程’与‘课程思政’协同育人工程，强化‘五育’并举，努力办好人民满意的教育事业。培养更多具有坚定理想信念、家国情怀、民族自豪感的‘忠诚工匠’。”

“教育的根本目的是为了人的全面发展。”宁波职业技术学院马克思主义学院教师吕勇说，“教师在教育、教学过程中应该使每位学生都能拥有理性平和、积极向上、包容并蓄的良好心态和健全人格，引领促进学生多元化发展。”

“职业院校迎来了前所未有的大好良机，我们要切实结合党史学习教育，办实事、开新局，为加快建设高质量教育体系贡献力量。”江苏旅游职业学院烹饪科技学院党总支书记刘宁海这样说。

将工匠精神融入血液 为祖国发展贡献力量

“弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。”习近平总书记在对职业教育工作作出的重要指示中强调。

“‘工匠精神’是职业教育的灵魂。我们不仅要注重对学生专业技能的培养，更应该注重对学生职业精神和‘工匠精神’的塑造，培养一支真正懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴人才队伍。”对于“工匠精神”，遵义职业技术学院现代农业系教师邱宁宏这样理解。

“习近平总书记的重要指示让我认识到，作为新时代职校生我应该在学习和技能实践中不断锤炼自我，努力将‘工匠精神’融入血液，为祖国发展贡献出自己的一份力量。”遵义职业技术学院现代农业系学生郭银菊这样说。

江苏旅游职业学院工艺美术学院学生龚硕文说道，“作为一个职校生，我希望改变大众对职业教育的看法，让更多的人了解职业教育、尊重职业教育，这需要从我做起，尤其是要培养和弘扬工匠精神，做事执着专注、精益求精，成功就不会远。青年人有梦可追，可以凭一技之长实现人生价值。”

“习近平总书记说职业教育前途广阔、大有可为，激励我们读职校的孩子勇敢追梦。三百六十行，行行出状元。只要我们把每一件简单的事情都做到极致，做到干一行、爱一行、专一行，努力成为国家需要的高素质技术技能人才，也一定能在平凡的岗位上成就出彩人生。”重庆市巫山县职业教育中心旅游服务与管理专业学生向花激动地说道。

深化产教融合、校企合作，要勇于改革创新

2014年，全国职业教育工作会议在京召开，习近平总书记就加快职业教育发展作出重要指示。刚刚召开的全国职业教育大会，再次传达了习近平总书记对职业教育工作作出的重要指示。

两次重要指示都提到了产教融合、校企合作。从“坚持产教融合、校企合作”到“深化产教融合、校企合作”，七年时间，两字之变，这充分体现了在中国参与经济全球化竞争的背景下，国家对职业教育发展提出了新的更高要求。

如今，多元办学、产教融合的办学格局正在形成，职业教育需求侧和供给侧的匹配度逐渐提高。数据显示，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校。

“高职教育要深化产教融合、校企合作，要勇于改革创新。”宁波职业技术学院化学工程学院副院长彭振博认为，职业教育学校要根据区域产业发展需求主动调整专业结构，创新培养机制，增强人才培养与产业发展的契合度。

重庆市彭水职业教育中心校长赵学斌表示，“学校将通过探索实践引企入校一体化发展策略，构建‘平台+模块’课程体系，逐渐形成‘产、学、研、展、销’的人才培养模式，深化产教融合、校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链衔接。”

江苏旅游职业学院经济管理学院教师欧阳帆这样说，“当代职业教育要形成手脑并用、做学合一的一体化课堂和现代学徒制相结合的职业教育模式。职业教育社会化、科学化,校企合作,遵循教育规律,做到务必求真务实。”

“深受鼓舞，倍感振奋。”宁波职业技术学院工商管理学院学生陆墺萍感慨道，“习近平总书记重要指示使我加深了对职业教育的认识和理解。我认为‘深化产教融合、校企合作，增强职业教育适应性’等重要举措的实施，这些都使得职校生的学习和发展空间更广阔了。我们以后腰杆能挺得更直了，因为我们也是人生赢家。”

(责编：温璐、邓志慧)