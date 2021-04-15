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96.8%受访应届生期待在求职上获得更多支持

2021年04月15日08:59 | 来源：中国青年报
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原标题：96.8%受访应届生期待在求职上获得更多支持

每年的“金三银四”都是求职招聘的高峰时期。今年的高校应届毕业生为909万人，再创新高。与此同时，新冠肺炎疫情导致更多海外留学生选择回国找工作。据求职平台统计，2020年，向国内岗位投递简历的海归人才数量较2019年增长了33.9%。今年的应届生目前求职进展如何？他们在求职上期待哪些支持？

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1690名应届生进行的一项调查显示，96.8%的受访应届生期待在求职上获得更多的支持。提供更多面向应届生的岗位（54.1%）和完善灵活就业者的社保（52.8%）是受访应届生最期待的就业帮助。

受访应届生中，专科生占12.1%，本科生占77.5%，研究生占9.7%。

61.2%受访应届生坦言两届毕业生和海归潮叠加，应聘竞争大

云南机电职业技术学院物业管理应届生黎云（化名）已与一家企业签订了三方，目前正在进行入职前的实习。黎云告诉记者，去年11月学校结课，准备找工作的同学大都参加了校招。一部分同学通过校招获得了入职通知或找到了实习机会，还有一部分同学选择专升本。

华中科技大学专硕毕业生麦可可（化名），最近在准备考本地高校的事业单位编制，她理想的工作是在高校做辅导员，她觉得自己性格有亲和力，适合这样的工作。

西南大学2021届工商管理专业本科生元梓玄（化名），目前正在求职，之前因为考研没有参加秋招。从寒假开始元梓玄就在投递企业的实习岗，本学期开学返校后，他也陆续参加了一些企业的面试。

调查中，11.2%的受访应届生已找好工作，签订了三方，22.4%的受访应届生已找到工作，还在寻找其他工作机会，55.5%的受访应届生在求职过程中。此外还有9.4%的受访应届生在准备升学，1.2%的受访应届生在自主创业。

元梓玄坦言，像自己这样没有参加秋招的学生，在春招时会面临比较大的挑战，“因为没有参加秋招，之前实习经历也比较少，在面试环节不是很占优势，所以没有收到太多积极的反馈。另外，我是重庆本地人，想留在川渝地区工作，但看到心仪地区的企业大部分招满了，感觉岗位要比秋招少一些”。

调查中，61.2%的受访应届生表示在求职中遇到了两届毕业生和海归潮叠加，应聘竞争大，56.4%的受访应届生感觉存在缺少实习经历、社会经验少的问题，46.9%的受访应届生感觉招聘需求少，面向应届生的岗位有限。

其他遇到的问题还有：各平台招聘信息零散，难以搜集（38.6%），薪酬待遇难达到预期（34.1%），在性别、学历等方面面临就业歧视（31.6%）以及线上求职过程较为繁琐（24.5%）等。

“这一两年应届生在求职上多少会受到疫情的影响，今年的应届生还会面临和去年未就业的学生一起求职的情况。但能力强、求职准备工作做得充分的人，还是可以脱颖而出的。”北京某高校本科生辅导员刘丽（化名）认为，应届生求职要提早准备，不能等到了毕业年级再考虑，“先确定几个心仪的行业，然后多实习，让自己有更直观的感受，而不是停留在凭空想象中。如果前几年什么都不想，等到临毕业了才去考虑什么职业适合自己，估计也很难有答案，求职的过程中也就更容易陷入被动”。

“我观察到，在往年应届生求职的过程中，那些顺利就业或获得很多机会的同学，往往平时在校园中就比较活跃、主动。相反那些不积极参与活动、没有比较突出技能的学生，更容易成为‘就业困难户’。”刘丽发现，有心的学生在大二时就开始规划自己的职业了，但有的学生在别人努力找实习、参加科研或社会实践的时候，在宿舍睡大觉，她觉得这种“放飞自我”的状态并不利于以后的求职。

54.1%受访应届生希望有更多面向应届生的岗位

“感觉今年疫情的影响还在，但我自己求职过程还算顺利，感觉给应届生的机会也比较充分。”黎云认为，对于应届生而言，需要适应从校园到职场的转变，“每一份工作其实都不容易，也很难做到百分百满意”。

元梓玄感觉，如果在招聘中，企业可以更充分地向求职者介绍岗位信息、工作状态等，会有助于应届生求职，“像我前期参加的实习不太多，对很多岗位的工作内容了解并不充分，所以不能确定自己是否适合”。

北京某高校2020届毕业生刘宇感觉这几年线上求职发展很快，也有很多网络求职平台，对于没有太多经验的应届生来说，在辨别信息真伪上存在一定的难度。“如果能够有更加权威的平台，可以更加方便求职者。同时学校也要更多地帮助学生甄别岗位”。

调查中，96.8%的受访应届生期待在求职上获得更多的支持。交互分析发现，本科生期待更多支持的比例更高（97.1%）。

具体需要哪些支持？提供更多面向应届生的岗位（54.1%）、完善灵活就业者的社保（52.8%）和统一便利地汇集招聘信息（50.8%）是获选率前三的内容。

“我感觉目前学校在对接就业机会上做得挺好了。如果更进一步说，学校可以建立起应届生就业的追踪机制。”元梓玄说，有的应届生在找工作时对企业了解不多，到岗后发现与之前求职时介绍的情况不一样，但这时已经离校了，往往不太能得到相应的支持和帮助，如果学校能够对应届生建立一定时效的追踪期，可以更好地了解学生签约后的就业情况。

受访应届生期待的其他方面支持还有：学校多组织招聘宣讲，拓展求职渠道（43.4%），把关招聘企业，避免求职陷阱（39.6%），开展笔面试经验分享（35.6%），加强与基层的人才扶持对接（27.2%），简化就业手续的办理（26.6%），提供职业技能培训（25.9%），优化线上求职流程（25.2%），提供就业市场分析（22.6%）和对就业困难学生提供帮扶（22.0%）。

刘丽感觉在经历了疫情后，高校就业指导工作也要更早地启动对学生的职业规划引导，“到了毕业季，学生更多的时间精力，其实都放在了找工作上，虽然这个时候学校也会安排求职技能和经验分享，但想要准备充分地‘上战场’，前面几年的积累储备更是少不了。要让学生提早意识到实习的重要性，尽早规划自己的职业发展，等到真正找工作时，才能更加沉着地应对”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 黄馨瑶

(责编：郝孟佳、温璐)

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