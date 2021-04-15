原标题：85.5%受访者明确青少年需要培养“阳刚之气”

如何培养青少年的“阳刚之气”，一直备受社会关注。教育部此前表示，将“更多注重学生‘阳刚之气’培养”。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1519名受访者进行的一项调查显示，85.5%的受访者认为现在的青少年需要培养“阳刚之气”，86.8%的受访者认为要注重增强责任意识、团队精神。

中国医科大学大四学生祝翔（化名）认为，青少年应该是蓬勃向上、富有朝气的。“不管是军训还是攀岩等运动，都能提高青少年的体力和毅力”。

调查中，85.5%的受访者认为现在的青少年需要培养“阳刚之气”，4.6%的受访者觉得不需要，9.9%的受访者表示不好说。

“我们做过一个90后和00后的对比研究，00后更关注自我的发展。随着时代的发展，人们对自我越来越关注，越来越关注外在。但也有一些导向不够积极正确，比如说性格上不能吃苦、经常哭、很宅。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳说，青少年追星对他们影响很大，而且，从小学到初中，在最需要发展性格和气质的性格奠基阶段，女性陪伴比较多。男性带孩子和女性不一样，会有更多探索性、冒险性的行为。如果成年人对孩子过度保护，孩子从小没有吃苦、没有冒险，性格也会更软弱一些。

祝翔觉得当下“阴柔化”的男性偶像受追捧，会对人们的审美产生影响。

当下一些“阴柔化”的男性偶像受追捧，调查中，65.7%的受访者觉得是受日韩文娱影响，61.4%的受访者认为是互联网的眼球效应，38.2%的受访者觉得跟家庭教育中父亲缺位有关，37.9%的受访者认为是受一些公众人物的影响，30.7%的受访者归因于当前女生越来越强势。

浙江宁波某初中老师冯耀威（化名）说，现在的青少年很需要阳刚教育，所谓阳刚教育，主要是培养青少年坚强刚毅、勇敢担当的精神，健康乐观、合作学习的生活态度，志存高远、积极向上的人生追求。

浙江杭州某高中二年级学生徐晨晨（化名）认为，增加男老师的比例很有必要，同时要按时上体育课。

祝翔认为，家长、学校要帮助青少年树立正确的价值观，提倡大家做自立自强有“阳刚之气”的少年。

加强阳刚教育，86.8%的受访者认为要注重增强责任意识、团队精神，76.0%的受访者认为要加强体能训练和理想教育，培养综合素质。

受访者中，男性占44.3%，女性占55.7%。00后占25.5%，90后占38.6%，80后占29.0%，70后占6.0%。

中青报·中青网记者 王品芝 实习生 顾凌文

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