原标题：小升初入学信息核查工作已启动

本报讯（记者 武文娟）2021年北京市小学毕业生学籍信息核查平台已开启。北京青年报记者昨日从教育部门了解到，根据相关工作安排，今年本市小学毕业生参加初中入学所需信息，将继续通过北京市中小学学籍管理云平台(CMIS)统一提取，并用于初中入学各阶段工作。

学生家长可登录2021年北京市小学毕业生学籍信息核查平台查看核对学生信息。登录账号及密码为学生教育ID及密码（如从未修改过密码，初始密码为出生日期，例如出生日期为2009年7月20日，密码则为20090720；如修改过，请按修改后的密码登录；如遗忘，可找回教育ID及重置密码使用说明）。

学生家长应仔细核对学生信息，如确认无误，家长打印学生数据复核单并签字后，交给学校。如发现错误信息，家长需在纸质复核单上修改错误项，签字后交给学校，并附上相关证明材料。学校审核确认后在学籍系统内更改有误信息。如学生家长不方便上网核查、打印，由学校统一为学生家长提供便利。

需要注意的是，各区、各小学通知时间不统一，家长应按照收到的学校通知操作，务必保证学生信息的准确性，尤其是学生姓名、身份证号、家庭住址及户籍所在地等关键信息。

(责编：郝孟佳、温璐)