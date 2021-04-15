原标题：高中学生军训教学大纲8月1日起施行

本报讯（记者 牛伟坤）《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》将于2021年8月1日起在全国施行。大纲明确，高中阶段学生军事训练教学包括基本军事知识和基本军事技能两部分，教学时间7至14天，总计不得少于7天共56课时。

其中，基本军事知识共24课时，包括必训12课时、选训12课时，涵盖人民军队、现代国防、军兵种知识等内容；基本军事技能共88课时，包括必训44课时、选训44课时，涵盖队列动作、战术动作、格斗基础与军事体育、卫生与救护等内容。基本军事知识授课可由学校配备专兼职教师，基本军事技能组训教官由现役部队、预备役部队、民兵骨干出任，学校可以聘请退役军人参与学生军训。

军训主要在学生军事训练基地或者在校内进行，也可到军队院校或者民兵预备役训练基地进行。课时完成后将对学生进行相应考核：基本军事知识考核根据学生的卷面成绩、平时作业、课堂表现和考勤情况综合评定，成绩分为优秀、良好、及格、不及格四个等级；基本军事技能考核根据学生参训考勤情况、训练表现、军事技能掌握程度综合评定，成绩分为优秀、良好、及格、不及格四个等级。

(责编：郝孟佳、温璐)