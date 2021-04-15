人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

推迟到校落实“睡眠令”灵活排课体育不压缩

北京市已有学校开始调整作息时间

2021年04月15日08:45 | 来源：北京日报
小字号
原标题：本市已有学校开始调整作息时间

本报讯（记者 牛伟坤）为落实教育部“睡眠令”，顺义区马坡第二小学最近调整学生在校一日作息时间，学生到校时间推迟了半个多小时，第一节课变为8时35分开始。

按照新的作息时间表，全校学生分三批入校：五六年级学生最早，要在7时45分进校测温，三四年级学生于7时50分进校测温，一二年级于7时55分进校测温。8时05分晨检之后，学生开启30分钟的早操时间，第一节课8时35分开始。“之前所有学生是7时50分晨检，8时正式上课。”该校校长崔树昆说，新的时间表推行没几天，收到了不少积极反馈。“尤其是学生们能多睡一会儿，都高兴着呢。”

上课时间错后了，每天的课时如何保证？体育运动时间会不会被压缩？崔树昆明确说，学校不会占用学生的体育锻炼时间。“除了上午半个小时的上操时间外，学生每天还有体育课和体育课外活动时间，课后服务的时间也会安排锻炼，绝对保证补足孩子的体育锻炼。”他说，早操时间也会随着季节变化灵活调整。同时，该校正在研讨大小课结合的可行性，通过老师的备课质量，进一步提高课堂效率。

在新的作息表上，学校也留出了一定的弹性。“有的家长上班时间早，需要提前送孩子。”崔树昆说，对于这部分学生，学校安排了专门的老师进行陪护，“喜欢运动的可以去晨练，喜欢安静的可以到书廊看看书。”

作业也是影响学生睡眠的一大因素。崔树昆介绍，一二年级学生没有书面作业，只布置阅读、书法等实践性任务，这些任务一般都会在学校提供的课后服务时间里完成。对于其他年级学生，学校则对作业实行总量统筹和控制。“教室黑板上有专门区域供老师们布置作业，班主任会对各科老师留的作业进行统筹，如果发现超时超量，会进行调整，尽量做到‘减量不减质’。”目前，各学科老师也在针对作业分层设计进行专门的教研。

不只马坡二小，很多学校都在酝酿新的作息安排。多所学校透露，五一假期后，学校将开始执行春季作息时间，入校先上操，第一节课时间自动延至8时20分之后。

还有一部分中小学在等待教育部门的统一通知。一位小学校长直言：“本月初，教育部下发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，明确小学上午上课时间一般不早于8时20分，目的是为了让孩子们多睡一会儿。不过，学生在校时间是固定的，一个小时的体育锻炼时间是雷打不动的，第一节课上课时间推迟了，整个教学安排都要做出调整，所以具体落地方案还需要进行细化。”

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部