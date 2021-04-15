原标题：职业教育的“深圳模式”什么样

“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。”近日，习近平总书记对职业教育工作作出重要指示，为加快构建现代职业教育体系指明了方向。如今，我国已建成世界规模最大职业教育体系，职业教育为各行各业培养了大批技能人才。

近年来，深圳高度重视职业教育对城市产业转型升级的支撑作用，切实将职业教育摆在优先发展位置，深化产教融合改革，跑出了职业教育发展的“深圳模式”。

“课证共生共长”模式：学生、学校、企业三赢

全球高校第一个在校生华为传输HCIE陈奕鑫（全球第150人）、全国高校第一个在校生华为云计算HCIE方之、全国高职院校第一个在校生华为数通HCIE邓文林……

HCIE是华为认证ICT专家，是华为认证体系中最高级别的技术认证。网络工程师拿到这个认证意味着薪资会增长20%~30%。

深圳职业技术学院实施“课证共生共长”模式，截至2020年12月，深圳职业技术学院在校通过华为HCIE顶级认证的学生已经达到235人。这些学生在毕业一年后年薪远远超过同类院校相关专业毕业生薪酬。该校共有1200多人通过华为各等级认证。

这样的成绩来自深职院和华为公司合作的培养信息通信技术技能人才的“课证共生共长”模式。在这一模式下，深职院与华为公司定期根据技术发展和市场需求，商议设定云计算、大数据等认证标准，同时开发与认证标准相适应的课程，培养零基础在校生。认证方向和培养规模随市场需求变化，课程内容随技术发展而更新，华为的认证标准也根据职业教育的教学规律而调整。此举解决了传统刚性人才培养模式滞后于市场需求的问题，企业根据技术和产业发展趋势，不断更新认证体系；学校据此及时调整课程类别、课程内容和培养规模，形成“刺激-反应”的动态运行机制。

近年来我国ICT产业迅猛发展，ICT技术技能人才的培养滞后于产业升级需求，领域内长期存在企业找人难、高职生就业难的双向错位问题。

“课证融通人才培养模式对学校，实现了专业教育和企业工程师培训的结合，形成了统一规范的教育教学标准。对高职在校生，帮助其实现学生和企业认证工程师的双重身份，毕业后即可进入企业工程技术人员体系。对企业，该模式培养出来了就能上岗的员工，节省了大量培训时间和成本。学校、企业及学生三赢。”深圳职业技术学院校长许建领说。

高职学生普遍存在基础知识薄弱、学习自律性不强和对就读高职有失落感的问题。深职院ICT专业在评估学生能力的基础上，为学生设定考取华为不同等级认证的目标，通过多渠道全面提升学生学习兴趣和学习能力。

“使学生获得逐级登高峰的体验，从而解决了学习动力问题，帮助他们实现‘低进高出’的跨越，做到人人成才、人人出彩。”许建领说。

“双核”模式：专业核心能力+职业核心能力

林嘉友，17级，应用电子技术专业毕业，现在深圳市一家音频科技公司从事新技术研发，平均月收入两万元左右。周启康，18级，微电子技术专业，在华为一家子公司做终端技术顾问，月薪8000元左右。

深圳信息职业技术学院毕业生就业平均薪酬达到5200元以上，比全国示范、骨干校同类专业高近20%。为什么？构建移动通信技术专业群紧密对接深圳5G产业，人才培养供给侧和产业需求侧的结构要素的全方位融合，使这所学校的毕业生更具竞争力，也使学校大步走向高水平发展阶段。

产教融合，校企合作，深圳信息职业技术学院始终以深圳信息产业现状与规划为出发点。针对深圳信息产业链条，该校整合微电子技术专业、物联网应用技术专业、移动通信技术专业和计算机网络技术专业、信息安全与管理专业，组建成移动通信技术专业群，这是国内首家覆盖上游芯片设计到下游移动业务应用全产业链的移动通信专业群。在全面支撑深圳移动通信产业链发展的同时，学校获得了长足发展的机会，联合华为、泰克教育、微纳研究院、蘑菇物联、聚飞光电等企业在二级学院试点混合所有制，并通过企业化运营的方式建设集人才培养、技术研发与社会服务于一体的特色产业学院，打造成研产学用融合体系，覆盖了移动通信领域的产业链、技术链、人才链和创新链。

该校校办副主任庄培灿说：“在此土壤的滋润下，师资方面成长出一批领军人才和团队，包括国家万人计划教学名师刘俊教授、黄炎培职业教育杰出教师奖获得者王新中等人。人才培养也实现了融专业核心能力与职业核心能力为一体的创新模式。”

适合国情的“双元”育人模式正在形成

2017年，党的十九大报告中提出：“深化产教融合、校企合作。”2019年，《国家职业教育改革实施方案》提出促进产教融合、校企“双元”育人的明确要求。

为探索产学研用协同发展体制机制创新，深圳在全国率先尝试“政府出补贴、企业出场地、校企共建共享”建设模式，累计投入资金3.5亿元，建成产教融合实训基地219个。同时，开展职业院校产权制度改革试点，积极探索混合所有制办学。支持领军企业独立举办、联合举办职业院校或二级学院。鼓励高校资助建设资产经营公司，面向教学科研，开展市场化实体运作。

深圳市教育局职业与终身教育处处长钟子荣说：“主要思路是深化科技创新和职业教育体制机制改革，建立市场需求导向的育人体系、产业牵引的专业体系和教育支撑的科研体系。面向国家重大战略和深圳经济社会发展需求，对接人工智能、5G、物联网、智能装备等战略性新兴产业布局专业，重点围绕集成电路、新一代信息通信技术等万亿级和千亿级产业集群建设一流专业群。”

基于此，深圳支持深圳职业技术学院在西丽科教城共建湾区产品试制中心，加大适应产教融合技术转移和转化的科技创新资助政策力度。支持电子科技大学与深圳信息职业技术学院共建“深圳市电子信息产业技术研究院”，探索一流高校与一流高职联合开展技术研发、科技成果应用的新路径。支持多家职业院校与华为、比亚迪、平安科技、阿里巴巴等世界500强或行业龙头企业建设一批特色产业学院，共同建设高水平专业、共同开发课程标准、共同打造师资团队、共同设立研发中心、共同开发高端认证证书。适合中国国情的职业教育“双元”育人模式正在形成。

（本报记者 李玉兰）

(责编：郝孟佳、温璐)