“单纯考虑就业前景，学什么专业比较好？”“如果选错专业，可以在就读院校转吗”……留学专业选择一直是中国学子关注的热门话题，到底如何选，且听国外院校招生官、中国留学生、留学专家怎么说。

国外院校招生官说

莫把学科选择当择业

张悦悦

大概因为我是学院招生主任的原因，每年都会被很多家长咨询孩子读大学应该选什么专业这个问题。大多数英国家长和中国家长考虑的差不多，他们最经常问及的问题是“什么专业毕业以后好找工作”。新冠肺炎疫情暴发以来，去年和今年英国大学申请中明显的变化就是护理、社会工作这类“职业学科”备受追捧，因为抗疫期间随着英国绝大多数行业缩水，大部分人认为这类专业“有用”，而且就业市场宽广。我的侄子前几年报考加拿大的大学，想法天马行空：今天选海洋工程，明天选金融精算，后天又说要去学计算机。堂姐则越听越着急——“这以后是长期在外深海作业，去银行坐班，还是去网络公司当码农？”她和英国家长一样，第一反应就是查哪个领域就业前景更好。

其实把选择大学学科等同于选择未来职业是个思维误区。因为现实生活中不少行业都是靠多学科支撑的，就业和学科并非一对一的关系。近20年职业分化和新生速度加快，学科边界变得更是模糊，“职业学科”未必就是未来职业的保障。一个显而易见却经常被遗忘的道理是：雇主招聘向来不是仅仅看重雇员的一纸文凭，而是要寻觅一个有综合能力的个体。我所在的英国肯特大学曾对当地企业雇佣喜好做过调查，调查发现雇主对毕业生具体的专业并不十分在意，他们更在乎成绩单背后所显现的毕业生“可移植技能”高低：比如自学、书写、合作、独立解决问题的能力等。

这点和乔治·安德斯的观点很契合。安德斯以前是《华尔街日报》《福布斯》的记者，常和美国硅谷的顶级科技公司打交道。这些大公司给人的印象是，他们的员工都是有一技之长的“极客”，不少从初高中起就已经在对口的理科专业积累经验。但是随着安德斯和这些企业接触的加深，他发现了另一个有趣的现象：Uber争抢雇佣有心理学专业背景的人才，因为这样可以帮助公司提升司机和乘客的行车体验，让Uber吸引住用户群；而某餐馆预定平台则偏好具有英文专业背景的雇员，这样有助于把后台枯燥的数据转化成让用户一看就感兴趣的餐馆推送。

在安德斯离开科技报道领域加盟领英这个猎头网站时，他根据自己的所见所闻写出了一本教年轻人如何选择专业的书，书的名字让很多人惊讶不已：《你无所不能：“无用”的文科教育的惊人力量》。安德斯发现求职中有“同情能力”的竞聘者最受欢迎。所谓同情，并不是简单对别人的境遇感到抱歉，而是善于迅速分析别人的境遇，理解其心理和诉求，在这之上做出有针对的回馈。这其中的观察能力、文化广度、审辨性思维、言语组织等，都是文科训练的基本功。

并不是说学科不重要，而是说学科选择和就业的关系并不是绝对的，所以在报考大学时可以放下对未来的顾虑，而专注个人兴趣。选择学校当然也有技巧，除了学校和专业的师资质量之外，经常被家长和考生忽视的是同一专业在不同学校可能有不同的设计，比如必修和选修的比重、跨专业选课的自由度、是否有交换学习机会等都可能不同，而学术或就业辅导、社区实习这类附加技能培训的配套程度也会有所区别，这些“程序”上的差异可能对一个人最后所获得技能的“含金量”的影响和学科“内容”上差异的影响一样重要。因为这些决定了一个人在获得基础专业知识之余，能否打造让自己的简历与众不同的空间。总之，与其把大学看作是分别向定点职业输送年轻雇员的输送带，不如把大学看作是帮一个人挖掘自身能力，使其有更大职业选择空间的孵化器。

（作者系英国肯特大学社会政策、社会学与社会研究学院招生主任及社会学系主任）

中国留学生说

读自己喜欢的专业吧

施煜程

我在很早之前听过一个说法：“生化环材（生物医学工程、化学工程技术、环境科学与工程、材料科学与工程）四大天坑。”很多学长学姐跟我说过，学这4个领域的专业，就业很难，但是我还是选择了环境科学与政策这个专业。

为什么如此选择？第一，在浙江舟山群岛长大的我对海洋、对环境有一种特殊的感受，同时也和海洋有着特殊的联系。第二，从初中开始，我对海洋污水等话题的持续关注和研究让我了解到有许多环境问题等待着我们去解决。第三，因为家中长辈从事渔业工作，我见证了舟山渔场的大起大落，同时也经历了家中兴衰，让我更加坚定了读环境科学的信念。

我很幸运申请到了美国威廉玛丽学院，读环境科学与政策专业。虽然该校在国内的知名度不是很高，但在美国的名气却很大，其本科生在研究型大学教授中的口碑极佳，这也为该校学子进入知名研究生院提供了非常好的平台。

最近几年，有越来越多的国内学生开始申请威廉玛丽学院，同时每年也有中国学生放弃藤校录取而选择这所学校。威廉玛丽学院创立于1693年，是全美历史第二悠久的高等院校，悠久的历史赋予学校浓重的人文气息。值得一提的是，几乎所有的本科课程均由教授亲自授课。比如，我上学期所选的4门课，除了两节入门课是大课之外，剩下的环境科学入门与核心课程100（课程编号）都是30人以下的小班课。其中，环境科学入门这门课由两位来自不同领域的教授共同授课。小班化教学的课程设置下，我与教授的互动非常多。在课上，教授经常会抛出一个话题让学生分组讨论，然后进行交流，从而进行思维的碰撞。虽然小班课的教学体验良好，但作业量非常大。以我所上的核心课程100为例，每周我需要完成一本约200页的原版书阅读，同时为上课时需要讨论的话题做准备。

除专业课之外，威廉玛丽学院的课程设计也很有意思。新生进入学校时并不分专业，学生拥有两年的时间去发掘自己想学的专业。除此之外，在4年内，威廉玛丽学院有属于自己的一套课程体系——大学核心课程体系（The College Curriculum），学生需要修完编号为100、150、200、300、350、400的核心课程。

具体来说，大学第一年，所有新生需要上核心课程中编号为 100与150的大学研讨课，前者的关注点在于理解与探索世界，后者则注重于提升学生的学术写作能力。

编号为200的核心课程是在3个领域中进行深入探索，包括自然与量化逻辑思维、文化社会与个体、艺术与价值。在这3个领域中，学生需要自行去选择感兴趣的学科并完成一门初阶课难度的课程。在大一时，我选的是心理学，难度还是很大的，虽说是一节初阶课，但是在一学期内课程覆盖的话题与深度超出我的想象。

编号为300的核心课程旨在培养学生跨文化交流等能力。这门课有两种方式完成，一种是在学院内上外国文化的课（学院里开了非常多有意思的文化课，比如中国古诗词、书法、日本动漫、德国设计等），一种是出国交换，学生可以申请到其他院校进行长达1学期的交换学习。

编号为350的核心课程是探讨不同的社会身份所带来的问题，其中包含政策、社会学、国际关系等学科的交叉。编号为400的课程则是大四时的毕业课题。

在就业和兴趣的专业选择天平上，我选择了后者。入学以来，上了这么多有意思的课程，让我更加坚定自己的选择。

（作者系美国威廉玛丽学院中国留学生）

国外院校首席代表说

专业和留学城市选择需慎重

王 佳

从宏观角度来谈留学专业选择，学生还是应该先选自己感兴趣的专业，然后再根据感兴趣的专业匹配合适的学校。

留学国和留学国之间、国外院校之间，其课程设置、教学体系还是有区别的，所以建议学生在做专业选择和留学目的城市选择时要慎重。

如果确实不知道该怎么选专业，首先，可以寻求专业人士或者通过专业网站做性格分析、未来职业发展分析等专业判断，对自己的兴趣爱好、未来职业规划有一个相对明晰的了解再去选择留学专业。其次，现在的线上课很丰富，可以选择相关国外院校的一些网课先试听几节，看自己能否适应。退一步说，如果听国外网课有难度，可以选择一些国内网课，对一些专业进行了解。最后，可以咨询周围的朋友、亲戚中对留学行业有了解的人士，也可以问问正在国外院校就读的中国学生的实际感受。总之，要全方位、立体式地进行了解后再做决定，而不是看到一个专业名称，甚至连相关院校的课程设置都不了解就匆忙决定，这样是不理智的。比如说，金融是热门专业，但不是学了金融就一定能找到好工作，不能这么简单地进行推论。

每所院校都有自己的特色，学生需要的是寻找到和自己最匹配的院校和专业。以日前成立的“英国卓越专业大学联盟”（简称为U7）为例，其宗旨在于搭建一个满足高中学生进入到英国大学本科阶段多方面专业需求的平台，但联盟内的7所大学优势专业并不相同。

当然，即使经过慎重的选择，也可能选错专业。在我从事国际教育行业以来，确实看到过学生读不下去的。这个时候该怎么办？

转专业也要分国家和就读院校，比如美国的一些大学，如果你读本科，通常是通识教育，刚入读时的课程设置非常广，可以有时间来选择自己喜欢的专业方向。但在英国，情况会有不同，不过也要分地区，比如在英格兰地区，通常大学本科是3年制，相对来说转专业比较难操作。但在苏格兰地区的一些院校，本科是4年制，假如你入读时选的是历史，进校之后想学医学，可以同时双修，但读到后来，对其中的一个专业确实不感兴趣，就可以以另一个专业毕业，当然如果对两个专业都感兴趣，且有精力，也可以修双学位。相对读本科而言，读硕士、读博士的转专业又是不同的情况。总之，具体问题需要具体分析，不能笼统地去做判断。

值得关注的是，如今的专业趋势发展变化很快，可能遇到的情况是入读时还是热门专业，毕业时就没那么热了，反之亦然。专业的“冷”和“热”是一个相对概念，要想在相对变化的过程中，仅仅以“冷热”为维度选择留学专业，结果可能和自己当初的选择背道而驰。在这种情况下，学子还是应该将眼光放长远些，结合自己的实际情况、兴趣爱好，做出最适合自己的选择。

（作者系英国罗伯特高登大学驻中国首席代表）

留学机构专家说

选错专业，该怎么办？

贾鸿岩

出国留学该如何选择专业是中国学子关注的热门话题，但并无标准答案，需要对具体案例进行具体分析。

优先选择院校还是优先选择专业，这是中国学子在选择留学专业时常会遇到的一个困惑点。从专业机构的角度，笔者会建议学生优先选择专业，原因有两个：第一，学生群体可以分为出国留学走职业发展路径的和走学习深造路径的，前者留学之后要就业，专业背景还是比较重要，后者如果是从事学术研究，专业领域会越来越细化，选择专业同样重要。第二，如果学生回到国内就业，从用人单位的角度来说，也喜欢能够尽快适应岗位的雇员，这样可以为企业节省培训成本，拥有和岗位匹配的专业背景还是占优势的。

其实，从包括启德教育在内的调研机构的相关数据来看，中国学子的专业选择在近年来更多元化了，这是一个好的趋势，也是中国学生留学更加理性化的标志。

启德教育日前发布的《2021中国留学白皮书》数据显示，留学申请十大专业分别为会计与金融、商务与管理、计算机科学与信息系统、传播学与媒体研究、教育学、经济学与计量经济学、社会政策与行政管理、建筑学、艺术与设计、法学。2020年，计算机科学与信息系统、传播学与媒体研究、教育学、经济学与计量经济学的申请占比相对于2015年均有不同程度的上升。

本科留学申请排名前三的专业分别为商务与管理、会计与金融、计算机科学与信息系统。硕士留学申请排名前三的专业分别为会计与金融、商务与管理、传播学与媒体研究。

中国学子选专业的另一个关注点是“可不可以兼顾不同的专业课程”，这就需要分国别、学校、就读阶段来谈。

国外的本科教育大致可以分为英联邦教育体系和北美教育体系。如果学生入读的是北美教育体系的院校，一般大学4年的前两年是通识教育，并不分专业，所以可以在第三年以后再去做选择，相对灵活。值得注意的是，如果要辅修不同专业的课程，需要学生有相对应的能力和充裕的时间来应对庞大的课程容量，这就需要学生提前做好规划和评估。如果入读的是英联邦教育体系的院校，不少院校是学生从入学开始就入读选定的专业，学习相应的专业课程，这样一来，兼顾不同专业的课程就没那么容易。

但是如果学生读的是硕士，教育体系的影响会相对弱化，因为硕士阶段的学制相对较短，但要学习的内容还比较多，从现实角度考虑，很难兼顾不同专业的课程。

除了上述两个关注点之外，中国学子选择留学专业的另一个关注点是如果选错专业，真的读不下去了，可不可以及时换专业。

这就需要看自己所就读学校的教学体系，因为各所院校转专业的程序是不同的。例如一名学生真的读不下去自己所就读的专业，需要转专业，那么如果学校认可这名学生之前所修的课程，就可以免学分，但如果学校不认可，学生就需要重新读。也有国家的高校系统是打通的，如果课程相似度较高，是可以免学分的，专业衔接也会比较顺畅。

所以，学生在选择院校之前，需要对院校的课程设置、教学体系有一定的了解，这样可以减少额外的时间成本和经济成本。就信息了解途径而言，可以通过学校的官网，也可以通过专业机构。

需要强调的是，转专业毕竟不是上上选择，在出国留学之前，对目标留学院校、留学专业进行充分了解，对未来的留学风险做好预判，才是最重要的。

（作者系启德留学北分副总经理）

(责编：郝孟佳、温璐)