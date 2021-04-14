白毅鹏

原标题：集体砸手机能治好学生的依赖症吗

近日，河南信阳某学校组织学生集体砸手机的视频引发热议。视频显示，在一个中学校园内，有学生走上升旗台，拿起小锤子砸向放在桌上的手机。该校校长回应称，就砸了2个学生的手机，因为快中考了，有家长管不住自己孩子玩手机，为此还写了承诺书，允许学校砸手机，学生也赞成。

学校砸学生手机的新闻，时常见诸报端，并非什么新鲜事。让人纳闷的是，尽管砸学生手机会造成财物损毁，而锤砸的处理方式，又因过于简单粗暴而被舆论诟病，可有些学校依旧乐此不疲。同时，一些家长还主动配合学校，签署知情的承诺书，支持校方砸手机。对此，他们的理由是：砸掉了手机，便不会影响学生学业，是为了学生好。

2021年1月15日，教育部在《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出，要细化管理措施，有限制地让学生带手机入校园，同时又要提高学生信息素养和自我管理能力，避免简单粗暴管理行为。如今再度出现类似粗暴极端的做法，显然有违国家的有关规定。

让学生站在升旗台上，当众砸毁手机，无非是想强化警示教育效果。但再好的初衷，也应通过科学合理的方式实现。即便获得家长授意，甚至学生本人“知情同意”，这样做依旧可能收效甚微。

在高度信息化的社会，“一刀切”地禁止学生使用手机并不现实。试图让学生隔绝于网络，既不可能更无必要。学校需要做的，是引导学生自主合理地使用手机，养成科学的使用习惯和自控能力。如果单纯把手机砸掉，想玩的学生恐怕仍旧会抓住机会“卷土重来”，如果无法让学生学会自律，继而正确地处理好学习与娱乐的关系，那么砸掉手机就是治标不治本，甚至连“治标”的效果都难以达到。

将学生注意力分散、成绩下滑等问题简单归咎于玩手机，甚至以为砸毁手机后，学生便可认真学习，是低估了学生手机依赖症的深刻成因，也会让家校教育的方向和着力点出现偏差。

手机的用途是被人选择的，手机本身并不是洪水猛兽。希望通过砸毁手机让学生收心的管理方法，可能诱发师生冲突。老师若不能情理兼备地说服学生，学生就会有逆反情绪，便不能自觉服从学校管理。

相比砸毁手机，有很多的柔性经验值得学校借鉴，比如学校可以在入校时设置安检通道，识别带手机进入学校的学生；有的老师会在上课前收集学生手机，集中存放管理；有的学校开通固定座机，便于学生对外联系。

需要意识到，不同孩子依赖手机的动机是不同的，其中不乏学习基础差、课堂枯燥乏味等原因。对此，教师要创新课程设计，调动起学生的学习积极性，培养学生兴趣，多关心学习吃力的学生，把他们的注意力从手机拉回课堂。同时，家庭教育要从小抓起，不能到了积习难改时再埋怨孩子，砸手机撒气。

(责编：郝孟佳、温璐)